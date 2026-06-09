Marea transformare a pieței de mașini noi din România

În mai puțin de un deceniu, cu ajutorul Programului Rabla, impulsionată de revoluția care a cuprins întreaga industrie auto europeană, România a reușit să facă destul de rapid tranziția la noile motorizări impuse, direct sau indirect, de legislația europeană. Astăzi, conștienți sau nevoiți, românii au ajuns să cumpere preponderent mașini electrice și hibride.

Cota de piață a automobilelor electrificate – un termen care include atât propulsiile complet electrice, cât și pe cele hibride – a urcat în acest an la 68,5%, conform statisticilor APIA privind înmatriculările. Categoria largă a mașinilor ecologice a crescut cu 32%, fiind susținute în primul rând de cele două tipuri de motoare hibrid (mild-hybrid și full-hybrid), care sunt produse și vândute de cei doi constructori auto din România, Dacia și Ford. În total, cele două tipuri de motoare hibride au ajuns la 12.319 unități și, respectiv, 11.756 unități, având o pondere în totalul pieței de mașini noi de 49%. Acestora li se adaugă hibridele cu încărcare la priză, care au avut cea mai mare creștere (+62%), ajungând la 4.708 unități, reprezentând 12% din piață. În același timp, cele mai ecologice autoturisme, cele complet electrice, au crescut cu un procent de asemenea impresionant (+88% în mai, +46% de la începutul anului), ridicând volumul total din acest an la 4.017 unități, adică 7% din piața de mașini noi.

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