Marele atac rusesc pe care îl anticipau ucrainenii a venit peste noapte. Cel puțin 9 morți și peste 60 de răniți / Bloc de 24 de etaje, lovit de o rachetă

Urmări ale unui nou atac rusesc asupra Kievului, 2 iunie 2026. Foto: Roman PILIPEY / AFP / Profimedia

Atacurile aeriene rusești asupra marilor orașe ucrainene, precum Kiev, Dnipro și Harkov, au provocat moartea a cel puțin nouă persoane și rănirea a peste 60 în zorii zilei de marți, au declarat autoritățile, după ce, de câteva zile, se anunțase că Moscova plănuia un atac de amploare, transmite Reuters.

Cinci persoane au fost ucise și 25 rănite într-un atac rusesc cu rachete și drone asupra orașului Dnipro, din sud-estul țării, a scris guvernatorul regional Oleksandr Hanzha pe Telegram.

Toți răniții se aflau în spital în stare moderată, a adăugat el, postând imagini cu clădiri rezidențiale distruse, vehicule arse și un loc de joacă pentru copii avariat.

Cel puțin patru persoane au fost ucise și 51 rănite, inclusiv copii, în capitala Kiev, a declarat primarul Vitali Klitschko, iar un clip postat online de serviciul de urgență arată incendii și daune masive în oraș.

The number injured in Kyiv has just bee increased again, from 51 to 58.

40 have been admitted to hospital, including two children.



This is a video from the Fire Service in the capital showing the main destruction sites in Russia's murderous morning attack.

Un presupus atac cu rachetă asupra unui bloc de apartamente de 24 de etaje a provocat o prăbușire parțială, probabil sunt oameni prinși sub dărâmături, a spus Klitschko.

Un bloc de apartamente de nouă etaje se număra printre alte clădiri incendiate de resturi de rachete, a adăugat el.

„În cartierul Obolon, mașinile ard după ce au fost lovite de resturi de rachete căzute”, a spus Klitschko. „Există, de asemenea, incendii în două locații în zone deschise, inclusiv unul lângă o grădiniță”, a adăugat el.

Imagini postate pe rețelele de socializare au arătat mai multe lovituri de amploare asupra capitalei ucrainene.

Russian air-launched cruise missiles, likely Kh-101s, hammer the Ukrainian capital of Kyiv during tonight's large-scale drone and missile attack – one of the most significant since the start of the war – by Russia against Ukraine.

Mii de persoane s-au înghesuit marți dimineață în rețeaua de metrou din Kiev în căutarea unui adăpost, martorii, unii dintre ei cărând bunuri personale și saltele, în timp ce afară se auzeau sistemele de apărare care încercau să intercepteze loviturile rusești

Zelenski avertizase de seara ce poate să urmeze

Marți dimineață au răsunat alerte de raid aerian în mare parte a țării, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a repetat seara avertismentele cu privire la un posibil atac de amploare.

„Avertismentele serviciilor de informații privind atacurile rusești rămân în vigoare. Este posibil un atac masiv. Ei au pregătit unul”, a spus Zelenski în discursul său video de seară.

„Apărătorii noștri sunt pregătiți 24 de ore din 24, 7 zile din 7, în măsura maximă posibilă, cu proviziile disponibile în prezent”, a adăugat liderul ucrainean

Rusia a avertizat săptămâna trecută că intenționează „atacuri sistematice” asupra țintelor din Kiev legate de armata ucraineană, precum și asupra centrelor de luare a deciziilor, și a îndemnat străinii să plece.

Moscova a afirmat că acțiunea era un răspuns la un atac cu drone de luna trecută asupra unui cămin din regiunea ucraineană Luhansk, controlată de ruși, în urma căruia au murit 21 de persoane. Ucraina a negat atacul.