VIDEO Spectacol faraonic la Cairo, la inaugurarea „celui mai mare muzeu din lume dedicat unei singure civilizații”. „Mărturie vie a geniului poporului egiptean”

Focuri de artificii luminează cerul în timpul ceremoniei de deschidere a Marelui Muzeu Egiptean din Cairo, pe 1 noiembrie 2025. Sursă foto: Khaled DESOUKI / AFP / Profimedia

Un spectacol faraonic a marcat sâmbătă seara inaugurarea oficială a Marelui Muzeu Egiptean din Cairo, informează AFP.

„Scriem un nou capitol al istoriei prezentului și viitorului, în numele acestei patrii antice”, a declarat președintele Abdel Fattah al-Sisi, salutând „cel mai mare muzeu din lume dedicat unei singure civilizații” în fața unui public format din regi, șefi de stat și lideri internaționali, scrie Agerpres

„Este o mărturie vie a geniului poporului egiptean”, a adăugat el în marea piață a clădirii din piatră și sticlă, cu vedere la piramidele din Giza scăldate în lumini aurii.

Efecte luminoase reprezentând masca funerară a regelui egiptean Tutankhamon luminează cerul în timpul ceremoniei de deschidere a Marelui Muzeu Egiptean din Cairo, pe 1 noiembrie 2025, după două decenii de întârzieri. Sursă foto: Khaled DESOUKI / AFP / Profimedia

La sosirea oaspeților, drone au proiectat un mesaj deasupra celor trei piramide și a Sfinxului, urându-le „bun venit în tărâmul păcii”, în limba engleză.

Au urmat scene spectaculoase de balet și operă, cu zeci de artiști și figuranți în costume de inspirație antică, iar apoi un spectacol de artificii a luminat cerul.

„Ne-am imaginat și am visat cu toții la acest proiect, ne-am întrebat dacă se va concretiza, dacă îl vom vedea cu toții realizat”, și-a amintit prim-ministrul Mostafa Madbouly într-o conferință de presă.

Marele Muzeu Egiptean, construit lângă Piramidele din Giza, a fost inaugurat la 1 noiembrie 2025, în Cairo, Egipt. Muzeul, care a fost în construcție timp de mai mult de două decenii și este cel mai mare muzeu arheologic din lume, va permite vizitatorilor să admire întreaga comoară a faraonului Tutankhamon într-un singur loc. Sursă foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

20 de ani de lucrări și peste un miliard de dolari

Construcția muzeului pe un teren de 500.000 de metri pătrați, cu sprijin financiar și tehnic din partea Japoniei, a costat peste un miliard de dolari și a necesitat 20 de ani de lucrări monumentale.

Focuri de artificii în timpul ceremoniei de inaugurare a Marelui Muzeu Egiptean, supranumit „A patra piramidă”, la vest de Cairo, la care a participat președintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi, pe 1 noiembrie 2025. Sursă foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Proiectul „datează de aproximativ 30 de ani, iar după o perioadă de suspendare din cauza circumstanțelor cu care s-a confruntat Egiptul începând cu 2011, cea mai mare parte a procesului (…) a avut loc în ultimii șapte până la opt ani”, a remarcat prim-ministrul egiptean.

Atracția principală

Atracția principală este comoara lui Tutankamon, descoperită în 1922 într-un mormânt neatins din Valea Regilor, Egiptul de Sus, cu aproape 5.000 de obiecte funerare reunite pentru prima dată într-un singur loc.

În total, muzeul, Marele Muzeu Egiptean (GEM), găzduiește peste 100.000 de artefacte, dintre care jumătate vor fi expuse, lăsate moștenire de cele 30 de dinastii care au modelat Egiptul antic de-a lungul a 5.000 de ani de istorie.

La deschiderea pentru public, de marți, vizitatorii vor fi întâmpinați în vastul atrium de statuia colosală a lui Ramses al II-lea – 83 de tone de granit, înaltă de 11 metri – lăsată moștenire de acest faraon cuceritor și constructor care a domnit acum mai bine de 3.000 de ani.

Galerii imersive la Marele Muzeu Egiptean

Spre deosebire de Muzeul Egiptean construit în epoca colonială în centrul orașului Cairo, acum demodat și dărăpănat, Marele Muzeu Egiptean oferă galerii imersive, iluminat de precizie, expoziții de realitate virtuală și chiar un muzeu pentru copii.

Pasionații de arheologie pot urmări, printr-o fereastră de sticlă, lucrările laboratorului de conservare care restaurează o barcă solară veche de 4.500 de ani, descoperită îngropată lângă piramida lui Kheops.

„Egiptul va deveni centrul egiptologiei… este inacceptabil ca majoritatea conferințelor internaționale să se desfășoare în afara țării”, a remarcat ministrul turismului, Sherif Fathi, în timpul unei conferințe de presă.

Speranțe pentru turism

Sectorul turistic egiptean, o sursă vitală de valută străină și locuri de muncă, a fost afectat în mod repetat în ultimul deceniu și jumătate, de la revolta din 2011 până la valurile de tulburări și atacurile teroriste sporadice care au urmat.

În ultimii ani, turismul a dat semne de redresare, fiind așteptați 15 milioane de vizitatori în Egipt în primele nouă luni ale anului 2025, generând 12,5 miliarde de dolari, o creștere de 21% față de anul precedent.

Ministrul turismului și-a exprimat speranța că muzeul își va crește numărul de vizitatori de la „5.000 la 6.000 pe zi” la 15.000.

El a prognozat un surplus anual de „cinci milioane” de turiști, „majoritatea dintre aceștia urmând să viziteze muzeul”.

Guvernul lucrează în prezent la finalizarea unui „plan global” de dezvoltare pentru nord-estul orașului Cairo, care se întinde de la noul Aeroport Internațional Sphinx până la piramidele din Saqqara, incluzând hoteluri, restaurante și centre comerciale, a declarat Fathi, care a refuzat să comenteze costul ceremoniei.