Maria Machado spune că i-ar plăcea foarte mult să împartă Premiul Nobel pentru Pace cu Trump

Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a declarat că „i-ar plăcea” să-i acorde personal președintelui Donald Trump Premiul Nobel pentru Pace, declarând la Fox News că venezuelenii cred că Trump merită această onoare pentru rolul său în prăbușirea regimului lui Nicolás Maduro, scrie Miami Herald.

Machado a făcut aceste remarci în timpul unei apariții de luni seară după atacurile aeriene americane din weekend care au dus la capturarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, și a soției sale, Cilia Flores.

Comentariile lui Machado vin în contextul în care există întrebări legate de viitorul politic al Venezuelei după înlăturarea lui Maduro – și după ce Trump a respins public ideea ca Machado să servească drept lider interimar.

Machado i-a dedicat Premiul Nobel pentru Pace lui Trump imediat ce a aflat că l-a câștigat, argumentând că acțiunile sale împotriva lui Maduro au marcat un punct de cotitură istoric.

„Imediat ce am aflat că am primit Premiul Nobel pentru Pace, i-am dedicat lui Trump, pentru că știam la momentul respectiv că îl merita”, a spus Machado, referindu-se la operațiunea militară americană care a culminat cu capturarea lui Maduro.

Gazda emisiunii a insistat cu privire la declarațiile conform cărora Trump a refuzat să o susțină în funcția de lider interimar al Venezuelei, parțial pentru că ea a acceptat Premiul Nobel, în loc să i-l acorde lui. Trump a confirmat public această poziție a doua zi după atacuri, spunând că ar fi „foarte greu pentru ea să fie lider” și susținând că nu are suficient sprijin în interiorul țării.

Machado a răspuns că a vorbit ultima dată cu Trump pe 10 octombrie, ziua în care au fost anunțate premiile Nobel, și a spus că îi este în continuare recunoscătoare pentru „viziunea sa curajoasă” și „acțiunile istorice” împotriva a ceea ce a numit „narcoteroriști” din cadrul regimului venezuelean.

Întrebată direct dacă s-a oferit să-i acorde lui Trump Premiul Nobel, Machado a răspuns că, deși acest lucru nu s-a întâmplat încă, speră că se va întâmpla. „Mi-ar plăcea cu siguranță să-i pot spune personal că noi credem – poporul venezuelean, pentru că acesta este un premiu al poporului venezuelean – că vrem cu siguranță să i-l dăm și să-l împărțim cu el”, a spus ea.

Moderatoarea a calificat dedicarea premiului de către Machado drept neobișnuită, menționând că ea a spus public că Trump „îl merita mai mult decât mine”, un gest pe care l-a subliniat ca fiind rar între liderii diferitelor țări. Machado i-a mai spus gazdei că intenționează să se întoarcă în Venezuela „cât mai curând posibil” .

María Corina Machado a scris în octombrie pe X, după ce a câștigat Premiul Nobel pentru Pace: „Suntem în pragul victoriei și astăzi, mai mult ca niciodată, contăm pe președintele Trump, pe poporul Statelor Unite, pe popoarele Americii Latine și pe națiunile democratice ale lumii ca principalii noștri aliați pentru a obține libertatea și democrația. Dedic acest premiu poporului suferind din Venezuela și președintelui Trump pentru sprijinul său decisiv pentru cauza noastră!”