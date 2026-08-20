Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română. „Mi-a luat mult timp să decid”

Polițiștul brașovean Marian Godină, 39 de ani, anunță joi, pe pagina sa de Facebook, că și-a depus astăzi demisia din Poliția Română, „după aproape două decenii de purtat uniforma”. Cum și-a argumentat decizia.

„Se împlinesc anul ăsta douăzeci de ani de când am absolvit Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina. Până la pensie mai am vreo 14 ani. În acești douăzeci de ani, datorită profesiei de polițist, am trăit experiențe cât pentru zece vieți”, a scris Marian Godină, într-un lung mesaj postat pe pagina sa de Facebook, unde are peste 660.000 de urmăritori.

Godină a mai spus că profesia de polițist i-a dăruit enorm.

„M-a format ca om și mi-a oferit trăiri care au ajuns apoi în cărțile mele, în poveștile mele și, într-un fel sau altul, în omul care sunt azi”, a mai spus Godină.

Godină a mai spus că este recunoscător pentru colegi, pentru intervențiile de la care s-a „întors sănătos și întreg”, „pentru lucrurile care m-au enervat, m-au dezamăgit sau m-au revoltat”.

În continuare, Marian Godină a explicat ce s-a schimbat recent în viața sa.

„Am devenit apoi tată, iar misiunile cu adrenalină nu prea îmi mai lipseau, am început să iubesc liniștea mai mult. Nu mai simțeam nevoie de misiuni periculoase, eram mulțumit și cu o misiunea seacă, fără suspans, terminată cu bine. Am început să am nevoie mai mare de timp de petrecut cu familia. Dacă în tinerețe mă ofeream voluntar să lucrez de Crăciun, iată că acum calculam cu oarecare teamă turele și mă rugam să fiu liber”, a mai scris Godină.

„Sunt cuprins de o senzație incredibilă de libertate și fericire”

Godină a mai scris că alegerea de a rămâne polițist „este una rațională”, doar că viața „nu e întotdeauna despre alegerea cea mai sigură”.

„Uneori e și despre curajul de a recunoaște că un capitol, oricât de important și de frumos ar fi fost, trebuie să se termine pentru ca altul să poată începe. Eu știu că vreau să scriu, știu că vreau să construiesc lucruri, să mă implic în proiecte pe care le pot duce și care pot face mult bine în jurul meu”, a mai spus fostul polițist.

Godină a mai explicat că vrea să fie mult mai prezent acasă, alături de copii: „Și vreau asta acum, nu peste zece ani”.

„Mi-a luat mult timp să decid, am întrebat în stânga și în dreapta până mi-am dat seama că decizia asta e doar a mea. După aproape două decenii de purtat uniforma, astăzi mi-am depus demisia din Poliția Română, iar acum, la cald, sunt cuprins de o senzație incredibilă de libertate și fericire. Pentru mine, de azi, începe un drum nou, un drum cu prioritate, dar în adâncul sufletului meu voi rămâne mereu polițist”, a conchis Marian Godină.

Cine este Marian Godină

Marian Godină a devenit foarte popular în spațiul public datorită postărilor sale de pe rețelele de socializare. El este și autorul mai multor cărți publicate la edituri precum Curtea Veche.

Godină a participat și la show-ul de televiziune Survivor România 2026 difuzat de Antena 1.

Pe 17 august, el a anunțat înființarea Asociației Drum cu Prioritate.

„Ne vom implica și în cazuri sociale sau medicale, însă direcția principală a asociației va rămâne educația”, a spus Godină.