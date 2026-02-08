Marian Godină a început să plângâ la Survivor România 2026. Soția lui, Georgiana, a recționat imediat

Show-ul Survivor România, difuzat de Antena 1, a adus noi confruntări între Faimoși și Războinici, dar și un moment neașteptat.

Polițistul Marian Godină, în vârstă de 39 de ani, s-a alăturat competiției Survivor România 2026, la finalul lunii ianuarie, alături de alți patru noi concurenți, pentru a-și demonstra anduranța și spiritul de echipă, scrie Antena 1.

Intrarea în compeție a venit după 3 săptămâni grele, cu multe eliminări, potrivit postului de televiziune.

Godină a declarat că a fost foarte bine primit în echipă, dar există și persoane despre care spune că sub masca amabilității se ascunde falsitate, referindu-se la Cristian Boureanu. „Se poartă ca un politician cu cei de la care știe că poate avea votul lor”, a spus Godină.

Sâmbătă, polițiștul brașovean a câștigat primul său punct și a adus avantaj echipei. Însă adaptarea la viața din junglă pare grea pentru Godină, căruia i-au dat lacrimie când a început să vorbească despre familia sa.

Soția polițistului, Georgiana, a urmărit emisiunea și a imortalizat momentul în care bărbatul și-a pus fața în palme, imediat ce i-au dat lacrimile.

„Sunt momente în care îl vedem pe Marian puternic, luptând, dar sunt și momente în care dorul își spune cuvântul… Dorul de copii, dorul de casă, dorul de noi – toate s-au adunat și l-au făcut vulnerabil. Iar lacrimile nu sunt un semn de slăbiciune, ci un semn de iubire. Îl susținem din toată inima și știm că fiecare zi ne apropie de momentul în care ne vom îmbrățișa din nou”, a scris Georgiana pe contul de Facebook al soțului său.