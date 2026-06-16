Mâna dreaptă a lui Grindeanu, lângă Veștea la negocieri. „Sunt însoțitor” / „Trece Guvernul”, a spus el direct

Premierul desemnat Adrian Veștea a mers marți la Parlament însoțit de unul dintre cei mai influenți lideri din PSD la negocierile cu grupul Uniți pentru România, grup în care s-a înscris recent și Victor Ponta.

Veștea a sosit marți la prânz la Parlament pentru a discuta cu grupul Uniți pentru România, al cărui lider oficial este Răzvan Chiriță, dar la care s-a alăturat recent și Victor Ponta.

A mers la negocieri alături de social-democratul Marian Neacșu, apropiat de Sorin Grindeanu și unul dintre cei mai influenți lideri din partid alături de Claudiu Manda, secretarul general al PSD.

Întrebat de o jurnalistă dacă este negociator pentru Veștea, Neacșu a răspuns: „Nu, sunt însoțitor”.

Când a fost întrebat dacă Veștea i-a cerut să-l însoțească, Neacșu a spus direct: „da”.

De asemenea, întrebat dacă trece guvernul Veștea, Neacșu a răspuns cu încredere: „Trece”.

Grupul Uniţi pentru România (ex-POT) are 18 membri.