Marian Vanghelie, trimis în judecată de DNA într-un nou dosar de corupție. Faptele sunt din perioada pandemiei

Fostul primar al Sectorului 5 a fost trimis în judecată de DNA într-un dosar în care este acuzat de fapte de corupție privind achiziții publice. Anchetat de cinci ori în ultimii 20 de ani, fostul primar a scăpat de o condamnare de 11 ani după ce dosarul a stat în instanță 10 ani, iar faptele s-au prescris.

În acest nou dosar, în care au fost păgubite instituții din subordinea Primăriei Sectorului 5, sunt vizate, în total, 31 de de persoane.

Alături de Marian Vanghelie au fost trimiși în judecată fratele fostului primar, Paul Vanghelie, și mai mulți foști șefi din firmele la care municipalitatea este acționar majoritar: Marian-Leonard Petre, director general al SC Economat Sector 5 SRL, Carmen Floricica Rămulescu, director de achiziții la aceeași societate, Loredana Ionela Zidărescu, șef Serviciu Achiziții, ulterior director investiții și achiziții în cadrul S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A, și mai mulți oameni de afaceri și societăți comerciale, conform datelor de pe portalul Tribunalului București.

Marian Vanghelie este acuzat de procurorii DNA că, alături de celelalte persoane vizate de anchetă, „a urmărit devalizarea fondurilor publice” prin achiziții făcute la prețuri supraevaluate.

Conform unor surse judiciare, faptele sunt din perioada în care Marian Vanghelie era consilier la Sectorul 5. Vanghelie a fost consilier în perioada 2020-2024.

Dosarul se va judeca la Tribunalul București, acolo unde Marian Vanghelie este inculpat pentru fapte similare într-un alt dosar în care a fost trimis în judecată în 2024.

Cronologia anchetelor DNA în cazul Vanghelie

Fost primar al Sectorului 5 între anii 2000 şi 2015, Marian Vanghelie a fost vizat de-a lungul anilor de mai multe anchete ale procurorilor anticorupție. Achiziții la prețuri supraevaluate, contracte cu dedicație, mită mascată în comisioane de 20% din valoarea contractelor- au fost acuzațiile pe care DNA i le-a adus lui Marian Vanghelie în ultimii 20 de ani.

Primul dosar

Prima anchetă a început pe vremea fostului Parchet Anticorupție, în 2004. Procurorii anticorupție au anunțat că anchetează afacerea Economat, precum și Revelioanele organizate de Vanghelie la Romexpo. Rezultatele cercetărilor nu au mai fost făcute publice de parchet.

Al doilea dosar – achitare

11 ani mai târziu, în martie 2015, Marian Vanghelie a fost reținut de procurorii DNA pentru fapte de corupție.

Primarul era acuzat că pentru atribuirea și plata contractelor de execuție de lucrări publice a perceput un „comision” de 20% din valoarea contractelor încheiate între primăria Sectorului 5 și instituții din subordinea acesteia, și societățile considerate „de casă”.

Dosarul a fost trimis în judecată în iulie 2015, Vanghelie fiind acuzat de luare de mită, abuz în serviciu și spălarea banilor. Prejudiciul cauzat Primăriei Sectorului 5 a fost evaluat de procurori la 295 milioane de lei.

În mai 2021, Marian Vanghelie a fost condamnat de Tribunalul București la 11 ani și 8 luni de închisoare.

Patru ani mai târziu, în martie 2025, Curtea de Apel București a decis achitarea fostului primar pe motiv că faptele s-au prescris.

Al treilea dosar – clasare

În 2016, DNA a anunțat deschiderea unui nou dosar pe numele lui Marian Vanghelie. Faptele erau vechi, din 2008, și vizau externalizarea serviciilor de salubritate ale Primăriei Sectorului 5. Fostul primar era acuzat de procurori că atribuit contractele către două societăți fără respectarea procedurilor privind achizițiile publice.

După patru ani de anchetă, procurorul de caz a clasat dosarul pe motiv că „nu au rezultat probe certe și suficiente – pentru a dovedi dincolo de orice îndoială rezonabilă – că fapta pretins a fi săvârșită întrunește condițiile de tipicitate ale infracțiunii reținute inițial”.

Al patrulea dosar pe numele lui Marian Vanghelie

În ianuarie 2022, fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie a fost pus sub acuzare în cel de-al patrulea dosar. Reținut, alături de mai mulți oameni de afaceri, el a fost inculpat pentru prima dată pentru achizițiile supraevaluate de pe vremea când era consilier local la Sector 5.

Vanghelie era acuzat că împreună cu persoane din conducerea societăților din subordinea Primăriei Sectorului 5 au pus la cale un mecanism de devalizare a fondurilor publice. Societățile controlate de apropiați ai fostului primar vindeau primăriei produse la prețuri de zeci de ori mai mari decât cele de pe piață, spunea DNA. Procurorii au oferit și un exemplu: capsator plastic mediu – S.C. Economat sector 5 S.R.L. a achiziționat produsul respectiv cu prețul de 81,6 lei, în condițiile în care prețul inițial a fost de 2,59 lei.

Dosarul a fost trimis în judecată la finalul anului 2024. De atunci de află în camera preliminară a Tribunalului București. Potrivit Codului de procedură penală, termenul de soluționare a procedurii preliminare este de 60 de zile. Însă acesta este de cele mai multe ori depășit.

În luna februarie a acestui an, Secția pentru procurori a CSM a cerut reglementarea unor noi proceduri, semnalând că „instituția camerei preliminare nu mai funcționează ca un filtru”, ci a devenit „un instrument frecvent de tergiversare a soluționării cauzei”, care afectează grav celeritatea procesului penal. Această întârziere sistemică, sublinia CSM, are drept consecință împlinirea termenului de prescripție.

Al cincilea dosar

În octombrie 2022, DNA a anunțat punerea sub acuzare a lui Marian Vanghelie în cel de-al cincilea dosar. Și de această dată a fost inculpat pentru fapte comise în perioada în care era consilier local. DNA îl acuza pe Vanghelie că a intermediat achiziții la prețuri supraevaluate în perioada pandemiei, fiind liderul unei grupări infracționale din care făceau parte funcționari și oameni de afaceri. Achizițiile supraevaluate vizau tablete pentru elevi (75.500 bucăți), dar și produse necesare în perioada pandemiei de COVID-19, respectiv nebulizatoare de biodecontaminare (1200 bucăți) și termoscannere (200 bucăți).

DNA anunța atunci că printre cei 56 de suspecți se aflau fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, precum și șefi ai Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice (A.U.I.P.U.S.P.) Sector 1, Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat (C.I.D.S.D.I.P.P.) Sector 1, precum și conducerea Economat Sector 5.

Procurorii DNA acuzau că membrii grupului au acționat „în scopul de a pregăti, organiza și sprijini săvârșirea mai multor infracțiuni de fals, vizând crearea unor circuite comerciale fictive, având ca obiect livrări fictive, în cascadă, ale produselor care urmau a fi vândute în final entităților publice, la prețuri supraevaluate și de abuz în serviciu cu obținerea de foloase necuvenite (în orice formă posibilă a participației penale), inclusiv cu consecințe deosebit de grave, în legătură cu derularea procedurilor de achiziție desfășurate de entitățile publice”.