Marile economii care își văd banii „plecând” – Unde se mută capitalul?

De obicei, banii se mișcă cu mult înainte ca motivele pentru care pleacă să ajungă pe prima pagină a ziarelor. Atunci când investitorii își retrag în liniște capitalul dintr-o țară, asta semnalează probleme mai profunde care mocnesc sub suprafață, cum ar fi încetinirea creșterii economice, instabilitatea sau încrederea în perspectivele de viitor.

Realinierile de capital dau acum tonul pentru tot ce e legat de cursurile valutare, piața imobiliară, ocuparea forței de muncă și oportunitățile de investiții ale viitorului, scrie Naftemporiki.

De unde pleacă banii

China: Marea redefinire a capitalului

Timp de decenii, China părea de neoprit. Giganții globali au investit miliarde în fabrici, lanțuri de aprovizionare, companii imobiliare și de tehnologie. Acum, investitorii se retrag.

Factorii care duc la această schimbare:

Creștere economică mai lentă.

Criza imobiliară s-a concentrat asupra Evergrande.

Incertitudine instituțională: (regulile statului se schimbă imprevizibil)

Tensiuni geopolitice.

Furnizorii Apple își mută producția în străinătate. Fondurile de pensii occidentale își reduc expunerea. Chiar și cetățenii chinezi bogați încearcă să își mute activele din țară, în ciuda controalelor guvernamentale stricte.

Provocarea cu care se confruntă China este de o importanță imensă datorită amplorii sale. Chiar și o încetinire modestă a investițiilor în a doua cea mai mare economie a lumii declanșează efecte de domino la nivel global , de la mărfuri la producție și la piețele bursiere.

O schimbare impresionantă de situație: În 2023, investițiile străine directe în China au scăzut la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii, o evoluție uimitoare pentru o țară considerată cândva motorul de creștere al planetei.

Argentina: Umbra nesfârșită a inflației

Argentina are tot ce caută în mod obișnuit un investitor: terenuri fertile, rezerve vaste de energie, zăcăminte de litiu și o forță de muncă înalt calificată.

În ciuda tuturor acestor lucruri, se confruntă cu ieșiri de capitaluri.

Cauzele sunt bine cunoscute: inflația cronică și crizele valutare recurente. Mulți argentinieni își convertesc economiile în dolari americani aproape imediat ce primesc banii, ceea ce indică o neîncredere profundă în peso.

Principalele preocupări ale investitorilor includ:

Neplata frecventă a datoriilor.

Schimbări bruște în politica economică.

Instabilitate monetară.

Incertitudine pe termen lung.

Totuși, în mijlocul instabilității se află și oportunități. Companiile energetice continuă să investească agresiv în zăcământul petrolier de șist Vaca Muerta, una dintre cele mai mari rezerve neconvenționale de hidrocarburi de pe Pământ.

Rusia: Prețul izolării

Puține țări au experimentat o inversare atât de dramatică a investițiilor precum Rusia. Înainte de 2022, mulți giganți globali considerau Rusia ca fiind o forță energetică superioară, o piață de consum imensă și un furnizor strategic de materii prime.

Apoi a venit războiul cu sancțiunile care au urmat, retragerile în masă ale companiilor și izolarea economică.

Sute de multinaționale și-au abandonat sau și-au suspendat activitățile, în timp ce băncile occidentale și-au redus expunerea aproape peste noapte.

Economia rusă s-a dovedit mai rezistentă decât se aștepta, datorită exporturilor de energie către China și India. Cu toate acestea, încrederea investitorilor pe termen lung rămâne profund afectată.

Fuga de capital evidențiază un adevăr mai amplu: investitorii detestă incertitudinea mai mult decât orice altceva. Odată ce încrederea este erodată, poate dura decenii până va fi reconstruită.

O tendință trecută cu vederea : Rusia a fost odată un magnet de miliarde de dolari pentru startup-urile tehnologice. Astăzi, exodul în masă al directorilor de top din domeniul tehnologiei și al antreprenorilor din străinătate accelerează scurgerea atât a capitalului financiar, cât și a celui uman.

Africa de Sud: Infrastructura sub presiune

Africa de Sud rămâne una dintre cele mai avansate economii ale Africii, cu piețe financiare sofisticate, resurse minerale valoroase și o industrie turistică puternică. Cu toate acestea, investițiile slăbesc constant, pe măsură ce problemele de infrastructură devin din ce în ce mai greu de ignorat.

Întreprinderile se confruntă acum cu:

Întreruperi frecvente de curent

Congestie în porturi.

Obstacole în rețeaua feroviară.

Îngrijorare crescândă cu privire la criminalitate.

Incertitudine politică.

Investitorii nu au abandonat complet țara. Africa de Sud încă își păstrează o valoare strategică enormă datorită rezervelor sale de platină și sistemului bancar avansat.

Ceea ce mulți nu știu: Africa de Sud produce aproximativ 70% din platina mondială, un metal esențial pentru convertoarele catalitice și tehnologiile emergente pe bază de hidrogen.

Regatul Unit: Scurgerea silențioasă a bogăției

Regatul Unit rămâne unul dintre principalele centre financiare din lume, Londra păstrând în continuare o influență globală enormă. Cu toate acestea, sub suprafață, semnele unei eroziuni treptate a bazei de investiții devin din ce în ce mai greu de ignorat.

Presiunile multiple contribuie la aceasta:

Rate lente de creștere.

Impozitare ridicată

Concurența sporită din partea altor centre financiare globale.

Unele companii financiare și-au mutat o parte din operațiuni la Dublin, Amsterdam, Paris și Frankfurt pentru a-și asigura accesul neîngrădit la piețele europene.

În același timp, un număr tot mai mare de locuitori înstăriți și oameni de afaceri aleg să se mute în străinătate.

Acesta nu este un colaps, ci ceva mult mai subtil: o slăbire lentă a încrederii în investițiile pe termen lung.

Un exemplu tipic de exodă de capital: Londra a pierdut mii de milionari în ultimii ani, mulți dintre aceștia mutându-se în Dubai, Singapore și sudul Europei.

Unde se duc banii?

Capitalul nu dispare. Pur și simplu se mută. Pe măsură ce investițiile ies din mediile volatile, unele țări ies în evidență ca mari câștigători:

India atrage prin forța de muncă înalt calificată și ieftină.

Vietnamul s-a transformat într-un centru al electronicii.

Mexicul beneficiază de pe urma nearshoring-ului (mutarea producției aproape de piețele de consum)

Emiratele Arabe Unite atrag oamenii de afaceri din toată lumea.

Singapore continuă să atragă capital internațional.

De ce se mută investitorii acolo? Datorită stabilității, infrastructurii, politicilor fiscale favorabile, forței de muncă calificate și al unui cadru de reglementare favorabil mediului de afaceri.

Țările care reușesc să combine stabilitatea cu inovația sunt cele care, cel mai probabil, vor învinge.