Marile firme de publicitate outdoor din București opresc iluminatul panourilor între orele 20.00-23.00, la apelul Primăriei

Cele mai mari firme de publicitate outdoor au răspuns apelului făcut de Municipalitate de a opri ecranele digitale și iluminatul panourilor publicitare, în intervalul orar 20:00-23:00, până la sfârșitul acestei luni, a informat, sâmbătă, Primăria Capitalei, potrivit Agerpres.

„Le mulțumim firmelor de publicitate outdoor care au înțeles că este nevoie să reducem cu toții consumul de energie electrică. Cele mai mari din piață au răspuns prompt, în acea zi sau a doua zi, apelului pe care l-am făcut în urmă cu trei zile ca să oprească ecranele digitale și iluminatul panourilor publicitare, între orele 20.00-23.00, până la finele acestei luni’, au transmis reprezentanții Primăriei Municipiului București (PMB) sâmbătă, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Potrivit sursei citate, este vorba despre firmele Faraway Media, Phoenix Media și Euromedia.

Guvernul a declarat stare de alertă la nivel naţional pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producţiei de energie electrică din cauza secetei şi a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că va fi importantă economisirea voluntară în orele de seară, când există un deficit şi a făcut un apel către cetăţeni, dar în special către companii şi autorităţi publice să îşi facă planificări de reducere voluntară.

Numeroase autorităţi şi companii au anunţat măsuri de reducere a consumului de energie.

Ce alte măsuri a anunțat Primăria

Oprirea iluminatului panourilor publicitare face parte dintr-un set mai larg de măsuri anunțate de Primăria Capitalei pentru reducerea consumului de energie în luna august, potrivit News.ro.

La Societatea de Transport București (STB):

Autobuzele electrice nu vor fi încărcate în intervalul 19.30 – 23.00;

Se reduc / suspendă spălările exterioare, lucrările cu aer comprimat la schimbul II;

Iluminatul pe platformele de parcare se porneşte după ora 22.00;

Se restrâng activităţile de întreţinere şi mentenanţă în intervalul 19.00 – 23.00, fiind reprogramate în afara acestui interval;

Iluminatul tehnologic din hale va fi diminuat în intervalul 19.30 – 23.00;

Lumini stinse, aparate de aer condiţionat închise, încărcătoare deconectate sunt alte măsuri care vor fi luate la STB, pe timpul nopţii.

C.M. Termoenergetica Bucureşti:

Opreşte pompele de ridicare a presiunii. Apa caldă menajeră va fi asigurată direct prin presiunea din reţeaua de apă rece;

Reduce / reprogramează funcţionarea pompelor de recirculare şi presiune;

Limitează funcţionarea echipamentelor de climatizare în toate sediile administrative;

Opreşte iluminatul neesenţial.

Primăria a precizat, însă, că nu va fi afectată furnizarea apei calde către consumatori.

Compania Municipală Iluminat Public București va reduce cu aproximativ 30% fluxul luminos al aparatelor LED care permit reglarea de la distanță. Primăria precizează că iluminatul stradal nu va fi oprit și că programul de aprindere a luminilor nu va fi modificat.

La sediul Primăriei Municipiului Bucureşti:

Iluminatul ornamental de pe clădirea PMB şi din curtea interioară va fi oprit pe toată durata nopţilor;

După programul de lucru, va fi oprit iluminatul din lambriurile de pe holuri;

Sistemul de răcire din clădire va fi redus, pentru toată luna august;

Renunţăm la încărcarea maşinilor electrice în intervalul critic şi pe timp de noapte.

Administraţia Domeniului Public a Municipiului Bucureşti reduce iluminatul la sedii, cimitire, crematorii, parcuri, singurele care mai consumau, până ieri, energie în afara programului de lucru.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (DGASMB):

Reduce, la strictul necesar, iluminatul administrativ / exterior;

Opreşte echipamentele electronice neesenţiale, la finalul programului;

Limitează aparatele de climatizare şi programează activităţile energointensive în afara intervalului critic.

Instituţiile de cultură din subordinea PMB, Biblioteca Metropolitană Bucureşti, Centrul de Cultură “Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului”, Muzeul Municipiului Bucureşti – Palatul Suţu, Circul Metropolitan Bucuresti, ARCUB – Arte şi Evenimente Urbane Bucureşti, Centrul Metropolitan de Educaţie şi Cultură „Ioan I. Dalles”, Muzeul Naţional al Literaturii Române, Opera Comică pentru Copii şi 10 teatre iau următoarele măsuri:

Sistează iluminatul interior şi exterior, pe timpul nopţilor;

Opresc climatizarea pe timp de noapte, dar şi ziua, în spaţiile fără public sau neutilizate în mod activ de personal;

Unele instituţii cu personal redus pe timpul verii (exemplu teatrele) optimizează utilizarea aparatelor de aer condiţionat prin comasarea personalului într-un număr mai mic de birouri;

Tot teatrele, datorită faptului că stagiunea e închisă în această perioadă, au personal redus şi un consum minimal de energie electrică;

Deconectează echipamentele IT şi dispozitivele electronice, la finalul programului, pentru a evita menţinerea lor în stand-by.

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