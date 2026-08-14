Marina SUA se întoarce în epoca aburului. De ce vrea Trump cu orice preț revenirea la vechile catapulte pe cele mai moderne portavioane

După aproape un deceniu în care s-a plâns că portavioanele moderne ale SUA folosesc sisteme electromagnetice pentru lansarea avioanelor de luptă în locul catapultelor cu abur, Donald Trump a ordonat Pentagonului să proiecteze un nou portavion care să înlocuiască sistemul modern cu cel de modă veche pe care îl preferă, scriu Wall Street Journal, Associated Press și The Guardian.

Donald Trump a semnat joi un memorandum privind securitatea națională prin care le-a cerut secretarului apărării, Pete Hegseth, și secretarului interimar al marinei, Hung Cao, să pună în aplicare o schimvare pe care și-o dorea încă din 2017, când și-a prezentat pentru prima dată ideea revistei Time.

Memorandumul le acordă liderilor Pentagonului 60 de zile pentru a elabora „un plan privind măsurile necesare pentru înlocuirea Sistemului Electromagnetic de Lansare a Avioanelor și a Ascensoarelor Avansate pentru Arme cu sisteme cu abur și hidraulice pentru construcția” navei USS Doris Miller, un portavion din clasa Ford, care are deja o întârziere de doi ani față de termenul prevăzut, scrie Wall Street Journal.

Schimbarea, scrie Associated Press, va costa probabil miliarde de dolari și va determina revenirea navelor cele mai avansate ale Marinei la un sistem care necesită mai mulți marinari pentru a fi operat și care este mai dificil de întreținut.

„Veți folosi nenorocitul de abur”

„Știți că catapulta este destul de importantă”, a declarat Trump revistei Time în 2017, înainte de a relata o conversație pe care a spus că a avut-o cu un ofițer al marinei, al cărui nume nu l-a dezvăluit.

„Așa că am întrebat: «Ce este asta?» «Domnule, acesta este sistemul nostru digital de catapultare»”, a continuat Trump.

„Mi s-a părut o idee proastă. Digital. Au un sistem digital. Ce înseamnă «digital»? Și e foarte complicat, trebuie să fii Albert Einstein ca să-l înțelegi. Și am spus – iar acum vor să cumpere și mai multe portavioane – am spus: «Ce sistem veți folosi?». «Domnule, rămânem la cel digital.» I-am răspuns: «Nu, nu veți rămâne. Veți folosi nenorocitul de abur, sistemul digital costă cu sute de milioane de dolari mai mult și nu e bun de nimic”, a spus președintele.

O analiză realizată de The Guardian asupra declarațiilor publice ale lui Trump arată că el a povestit această întâmplare, cu variații, în fiecare an începând din 2017.

„Riscuri semnificative legate de costuri, calendar și integrare”

Potrivit Wall Street Journal, înalții oficiali ai Marinei SUA și liderii din industrie „s-au opus acestei măsuri din cauza costurilor enorme pe care le implică demontarea unui sistem atât de complex, care era parte integrantă a proiectului” celor mai noi portavioane.

General Atomics, compania care construiește sistemul electromagnetic de lansare a aeronavelor pentru portavioanele din clasa Ford, a declarat că decizia lui Trump de a reveni la abur „necesită o reevaluare atentă”.

Compania a declarat pentru Wall Street Journal că lucrările la noua navă sunt finalizate în proporție de aproape 50% și că „schimbarea de direcție în acest moment ar implica riscuri semnificative legate de costuri, calendar și integrare”.

Avantajele sistemului electromagnetic

Unele dintre avantajele cheie ale sistemului electromagnetic, scrie Asssociated Press, sunt capacitatea sa de a lansa aeronave la viteze mai mari, fiind în același timp mai ușor de întreținut, necesitând un număr mai mic de marinari pentru operare și ocupând mai puțin spațiu la bordul navei.

Sistemul electromagnetic de la bordul navei USS Ford a redus numărul de marinari necesari pentru operarea catapultelor de la aproximativ 12 la doi.

Revenirea la un sistem care necesită mai mult personal pentru operare survine într-un moment în care Marina se confruntă cu dificultăți de recrutare. La începutul anului, Marina avea aproximativ 20.000 de posturi neocupate în întreaga flotă.

În februarie, Marina Militară a promovat sistemul într-un comunicat de presă în care se afirma că acesta permitea navei USS Ford să lanseze și să recupereze aeronave la o rată mai mare decât predecesoarele sale, navele din clasa Nimitz.

În timp ce Trump intenționează să renunțe la cea mai recentă tehnologie, cele mai noi portavioane chinezești utilizează catapulte electromagnetice, iar Franța a declarat că intenționează să folosească acest sistem pe noul său portavion.

„Donald Trump ar trebui să se limiteze la ceea ce știe cel mai bine”

Senatorul Mark Kelly, democrat din Arizona și fost astronaut, a avut o reacție mai directă la această știre.

„Am decolat de pe puntea portavioanelor de sute de ori, am o diplomă de master în inginerie aeronautică și sunt pilot de încercare, și nici măcar eu nu i-aș da sfaturi Marinei cu privire la modul de proiectare a unor sisteme specifice de pe navele sale”, a scris Kelly pe rețelele sociale.

„Donald Trump ar trebui să se limiteze la ceea ce știe cel mai bine – săli de bal, faliment și prostii”, a spus acesta.

Ordinul lui Trump de a reproiecta portavionul vine pe fondul unor relatări privind o criză tot mai gravă de sănătate mintală la bordul USS Abraham Lincoln, unde 5.000 de marinari și pușcași marini de pe portavion trebuie să suporte o misiune de lungă durată pe mare, în contextul războiului cu Iranul.

Nave construite în străinătate

În același memo, Trump a autorizat forțele navale ale SUA să construiască nave militare în străinătate.

Potrivit directivei, constructorii străini de nave care au „investiții substanțiale și durabile” în șantiere navale din Statele Unite „vor fi autorizați temporar să construiască până la două nave în șantierele-mamă”, în scopul suplimentării navelor construite în șantierele navale de pe teritoriul SUA.

Constructorul de nave australian Austal a afirmat marți că conglomeratul sud-coreean Hanwha Group s-a oferit să cumpere operațiunile Austal din Statale Unite în schimbul sumei de 1,2 miliarde de dolari.

Holdingul sud-coreean caută să se extindă pe piața americană de apărare.