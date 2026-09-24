Marine Le Pen introduce o nuanță în poziția sa anti-NATO. „Dar, desigur, dorința mea de a face acest lucru rămâne”

Marine Le Pen, candidată la alegerile prezidențiale de anul viitor, a declarat pentru Politico că își dorește în continuare ieșirea Franței din structura de comandă integrată a NATO, dar că acest lucru nu trebuie să se întâmple cât încă este în desfășurare războiul din Ucraina.

„Atât timp cât există un război la porțile Europei, acesta nu este momentul să acționăm în această privință, dar, desigur, dorința mea de a face acest lucru rămâne”, a declarat candidata partidului de extremă dreapta Reunirea Națională (RN) Națională, joi, pentru Politico.

Sondajele o plasează pe Le Pen pe prima poziție în perspectiva alegerilor prezidențiale franceze din primăvara anului 2027, când va fi ales succesorul președintelui Emmanuel Macron.

Atât ea, cât și candidatul de extremă stânga Jean-Luc Mélenchon vor ieșirea Franței din alianța militară, ceea ce a stârnit îngrijorare la sediul NATO cu privire la viitoarea politică de apărare a Franței.

O ușoară schimbare de poziție

RN susține de mult timp retragerea din structura de comandă integrată a NATO, însă declarațiile lui Le Pen indică o ușoară schimbare de poziție. În mai, ea spusese că, dacă va câștiga alegerile, Franța se va retrage în timpul primului său mandat, fără să menționeze războiul din Ucraina.

În schimb, liderul RN, Jordan Bardella, își dorea mai întâi încheierea unui acord de pace între Ucraina și Rusia.

Le Pen și Bardella fac campanie împreună, într-un tandem în care liderul RN ar deveni prim-ministru.

Săptămâna trecută, cei doi au publicat o declarație comună prin care s-au delimitat de Rusia, în condițiile în care adversarii de centru-dreapta și centru-stânga acuzaseră RN că este un aliat al președintelui rus Vladimir Putin.

„Nu mai putem oferi asistență financiară Ucrainei”

Joi, Le Pen a promis din nou că va opri ajutorul financiar acordat Ucrainei dacă va câștiga alegerile prezidențiale de anul viitor.

„Le putem instrui soldații și conducerea militară și le putem oferi ajutor militar. Nu mai putem oferi asistență financiară Ucrainei și regretăm acest lucru”, a spus ea.

„O posibilă forță de menținere a păcii, care ar fi de fapt destul de asemănătoare cu forțele de menținere a păcii ale ONU, mi se pare pe deplin fezabilă. Iar în cazul în care Coaliția de Voință este una dintre condițiile pentru negocierea unei încetări a focului, atunci, evident, aș fi în favoarea continuării acestei propuneri”, a mai declarat Le Pen.