Reacție surprinzătoare în Franța: Extrema dreaptă se delimitează de Rusia / Marine Le Pen o acuză de acțiuni „ostile” împotriva Franței

Marine Le Pen, favorită în sondajele pentru prezidențialele franceze de anul viitor, și Jordan Bardella, șeful RN, au condamnat acțiunile „ostile” ale Rusiei împotriva Franței, într-un comunicat comun de sâmbătă.

Liderii partidului de extremă dreapta Reunirea Națională (RN) au declarat sâmbătă că Rusia „nu poate spera să dicteze, direct sau indirect, politicile Franței prin „intimidare, amenințări, destabilizare sau presiune psihologică”, potrivit AFP.

Comunicat comun dat de liderii extremei dreapta din Franța

Declarația vine după decizia Rusiei de a confisca activele unor companii europene care încă operau în Rusia, și anume ale firmelor franceze Auchan, Lemana Pro (fosta Leroy Merlin), respectiv ale firmei elvețiene Nestle.

Rivalii lui Le Pen din cursa prezidențială o acuză că este apropiată de președintele rus Vladimir Putin.

Partidul său a contractat anterior un împrumut de 9,4 milioane de euro (11 milioane de dolari) de la o bancă din Moscova. Împrumutul a fost achitat în 2023.

Deși Le Pen s-a deplasat la Moscova în 2017 pentru a se întâlni cu Putin, ulterior ea a condamnat războiul lansat de Rusia împotriva Ucrainei în 2022.

„Nicio provocare, nicio operațiune clandestină și nicio acțiune de destabilizare nu va putea determina Franța să faciliteze obiectivele de război ale Rusiei în Ucraina”, au mai spus Marine Le Pen și Jordan Bardella în comunicatul de sâmbătă.

Macron: „Amenințarea hibridă rusă s-a intensificat”

Președintele francez Emmanuel Macron a găzduit vineri o reuniune cu liderii politici francezi pentru a discuta despre evoluțiile internaționale, inclusiv despre amenințarea tot mai mare pe care o reprezintă Moscova.

Marine Le Pen nu a participat la reuniune.

Macron a promis un răspuns la ceea ce a descris drept o intensificare a operațiunilor hibride ruse împotriva Europei și Franței, precizând că a cerut guvernului său să elaboreze un plan pentru protejarea infrastructurii critice în fața atacurilor cu drone și a atacurilor cibernetice.

„În ultimele săptămâni, amenințarea la adresa europenilor și a Franței, în special amenințarea hibridă rusă, s-a intensificat”, a declarat șeful statului francez după întâlnirea cu liderii politici, citat de Reuters.

El a acuzat Moscova că încearcă să intimideze Europa și să slăbească hotărârea europenilor de a sprijini Ucraina în războiul cu Rusia.