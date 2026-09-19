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Actualitate

Reacție surprinzătoare în Franța: Extrema dreaptă se delimitează de Rusia / Marine Le Pen o acuză de acțiuni „ostile” împotriva Franței

Vladimir Ionescu
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Liderii partidului de extremă dreapta Reunirea Națională (RN) au declarat sâmbătă că Rusia „nu poate spera să dicteze, direct sau indirect, politicile Franței prin „intimidare, amenințări, destabilizare sau presiune psihologică”, potrivit AFP.

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Marine Le Pen, favorită în sondajele pentru prezidențialele franceze de anul viitor, și Jordan Bardella, șeful RN, au condamnat acțiunile „ostile” ale Rusiei împotriva Franței, într-un comunicat comun de sâmbătă.