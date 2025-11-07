Mario, exemplul unui tânăr care transformă suferința în speranță

La doar 17 ani, Mario Solomon visează la ceea ce ar trebui să fie normal pentru orice adolescent: o inimă sănătoasă și o viață fără griji. Pasionat de sport, visul lui era să urmeze liceul sportiv și să transforme energia și talentul său într-o carieră. Dar un control medical de rutină i-a schimbat complet destinul.

Totul a început cu un simplu EKG, efectuat pentru admiterea la liceul sportiv. Rezultatul a ridicat semne de întrebare, iar investigațiile suplimentare au scos la iveală o veste cruntă: coarctație de aortă, o malformație gravă a inimii, care îi îngustează un vas vital și îi pune viața în pericol.

„Nu înțelegeam ce se întâmplă. Mă simțeam bine, alergam, jucam fotbal și nu aveam nicio durere. Când am aflat diagnosticul, parcă totul s-a oprit. Mi-a fost teamă, dar nu vreau să renunț. Vreau doar să pot respira normal, să pot alerga din nou și să-mi continui drumul”, spune Mario cu voce tremurată, dar plină de speranță.

Operația de care are nevoie este singura soluție pentru a-i salva inima. Costul acesteia este de 8.800 de euro – o sumă imposibilă pentru familia lui, dar care îi poate reda șansa la o viață normală.

Mario Solomon Foto: Asociația „Salvează o inimă”

„Povestea lui Mario aduce în atenție o realitate dureroasă: în România, tot mai mulți tineri ajung să lupte pentru dreptul la o viață normală. Vorbim despre un adolescent care, în loc să se bucure de anii liceului și de sport, se confruntă cu o afecțiune gravă a inimii. Este o situație care ne obligă pe toți să privim dincolo de cifre și diagnostice — la om, la copilul care are nevoie de sprijinul nostru.

Solidaritatea este cea mai puternică formă de vindecare socială, iar fiecare gest de implicare înseamnă o contribuție directă la salvarea unei vieți.

Fac un apel către companii și oameni de bună-credință să ni se alăture. Împreună, putem transforma lupta lui Mario într-o poveste de viață și de speranță”, a declarat Vlad Plăcintă, președintele Asociației „Salvează o inimă”.

Cum putem ajuta

Asociația „Salvează o inimă” a deschis o campanie umanitară pentru strângerea fondurilor necesare intervenției medicale. Orice donație îl aduce pe Mario mai aproape de momentul în care își va putea relua viața normală, cu inima vindecată.

Date pentru donații:

🔗 Donații online: https://salveazaoinima.ro

Denumire entitate: Asociația „Salvează o inimă”

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont RON: RO94RNCB0041182104010001

Cont EUR: RO67RNCB0041182104010002

Banca Comercială Română (BCR)

SWIFT/BIC: RNCBROBUXXX

📌 Detalii plată: MARIO SOLOMON

Fiecare inimă care se deschide îl aduce pe Mario mai aproape de ziua în care va putea alerga din nou.

Împreună putem transforma speranța lui în realitate.

Articol susținut de Asociația „Salvează o inimă”