Marius Lazurca, propunerea pentru SIE a lui Nicușor Dan, a fost coleg cu președintele la Sorbona. Cum s-au cunoscut / „Selectiv și discret”

„Nicușor Dan are încredere în Marius Lazurca pentru că s-au întâlnit în urmă cu mai bine de 30 de ani, pe când erau studenți în Franța, și au rămas legați”, a explicat pentru HotNews o persoană la curent cu felul în care a apărut propunerea președintelui pentru omul care să conducă Serviciul de Informații Externe (SIE).

În 1993, cinci studenți români din zona „umanistă” au intrat pe locurile alocate țării la Ecole Normale din Paris. Unul dintre cei cinci se numea Marius Lazurca și studia în paralel la Ecole Normale și la Sorbona.

Începuturile studenților români la Paris

Lazurca studia Literatură comparată și, în același timp, Istorie-Antropologie. Un alt student român, Nicușor Dan, era la Matematică, la Ecole Normale, din 1992. Și urma și cursurile la Sorbona, diferența fiind aceea că Ecole Normale nu oferă diplome, ci un cadru de învățare, iar Sorbona are un format academic clasic.

1992 a fost anul când Ecole Normale a lansat programul dedicat studenților români. În primul an, au mers cei pe matematică, printre care Nicușor Dan și Andrei Moroianu, doi cunoscuți studenți români „pe matematică” în epocă.

Un an mai târziu, în 1993, francezii au alocat 10 locuri, 5 pentru științe și 5 pentru disciplinele umaniste. Atunci a venit și Marius Lazurca, printr-un concurs.

Așa s-au cunoscut la Paris cei doi tineri, pe care-i despărțeau doi ani, Dan având atunci 24 de ani și Lazurca 22 de ani.

Cum s-au împrietenit

„Nicușor Dan avea tot felul de idei, de inițiative. Încerca să organizeze întâlniri unde promova România la întâlnirile cu studenții francezi. Așa s-a întâlnit cu Marius Lazurca”, a explicat pentru HotNews cineva la curent cu întâlnirea și cu relația cultivată în timp a celor doi. Datorită sensibilității subiectului, discuția a avut loc cu condiția confidențialității.

Cei doi s-au împrietenit. Se vedeau, chiar dacă sediile unde studiau erau separate geografic.

După perioada de la Paris s-au văzut rar, „pentru că au fost separați de sute sau mii de kilometri”. Asta deoarece, după ce și-a luat în 1994 licența la literatură, în 1995 masterul la Istorie-Antropologie, Lazurca a fost profesor din 1996 și din 2006 a intrat în diplomație.

Lazurca a fost ambasador al României în Republica Moldova, Vatican, Ungaria și Mexic, iar Dan a intrat în mediul civic, în București.

„Stil foarte selectiv și discret de a alege oamenii”

Acum, Nicușor Dan are 56 de ani și este președintele României. În această calitate, Dan a discutat, preliminar, cu Ilie Bolojan și cu Sorin Grindeanu, liderul celor două mari partide de la Putere, ca să testeze numele pe care șeful statului le dorește la SRI și la SIE.

Pentru SRI, președintele îl vrea pe avocatul Gabriel Zbârcea, iar pentru SIE pe vechiul său coleg de la Sorbona, Marius Lazurca.

Propunerea a venit recent, conform discuțiilor confirmate de două surse. „Nicușor Dan are încredere în Marius Lazurca, ei au rămas legați și au vorbit în toată această perioadă de 22 de ani”. „Dar nu s-a aflat nimic pentru că Nicușor Dan are acest stil foarte selectiv și discret de a-și alege atât prietenii, cât și, în poziții oficiale, oamenii cu care lucrează”, a explicat unul dintre cei la curent cu intențiile Cotroceniului.

Sorin Ioniță: ”Nu știm cine îl asistă pe Justiție și stat de drept”

Stilul președintelui Nicușor Dan nu e compatibil însă cu procesele democratice, a scris Sorin Ioniță, expert în reforma administrației publice la Expert Forum, despre maniera de conducere a președintelui, după apariția nominalizărilor la SRI și SIE.

„După trei luni Nicușor tot n-are echipă oficială de consilieri. De exemplu, nu știm cine îl asistă pe Justiție și stat de drept. Iar când nu te sfătuiești cu nimeni oficial, înseamnă că o faci neoficial, undercover. Asta e prost pentru democrație și bine pentru securistan. Sau pentru clienții lui Țucă-Zbârcea”, a notat Sorin Ioniță pe Facebook.

Cristian Tudor Popescu: „Nu mi se mai pare irațional”

Ziaristul Cristian Tudor Popescu a scris că „președintele Dan propune la șefia serviciilor secrete, în aplauzele AUR, doi românoși ultranaționaliști, autointitulați suveraniști. Asta, după ce-l păstrează pe românosul pro Putin Matei Păun ca sfătuitor”.

„A ajuns Grindeanu-Știucă să se arate îngrijorat de aceste propuneri prezidențiale din zona AUR, „care este un partid anti UE…”, afirmă Cristian Tudor Popescu, într-o postare pe Facebook.

„Nu am a comenta decât reproducând, cu încă o strângere de inimă, ce scriam înainte de primul tur al alegerilor din mai: „În Nicușor Dan însă, simt că există ceva întunecos și rece, pe care se străduiește să-l țină ascuns”. Și să constat că încep să înțeleg ceea ce mi se părea irațional în comportamentul dlui Nicușor Dan”, a conchis CTP.

Mihnea Măruță: ”La noi, în România, dacă ar fi Hristos să se angajeze într-o funcție publică, am zice: nu corespunde”

Scriitorul și profesorul Mihnea Măruță are o altă opinie despre nominalizarea lui Marius Lazurca, în mesaje pe care le-a trimis către HotNews. ”„Cred că riscăm să facem rău unui om bun din cauza etichetelor. Marius Lazurca este diplomat de carieră și om cu doctorat în antropologie luat pe bune”.

”„Nu-l cunosc personal pe Marius Lazurca, dar dacă un intelectual cu școală adevărată nu mai corespunde, pentru ce mai luptăm? Omul vorbește greacă, latină, engleză, franceză, italiană și spaniolă. A fost ambasador la Vatican și la Budapesta. Ce ar trebui să mai facă un om ca să fie validat? Faptul că ești credincios e grav? La noi, în România, dacă ar fi Hristos să se angajeze într-o funcție publică, am zice ca în Karamazov: nu corespunde”, a argumentat Mihnea Măruță.