Despre propunerea lui Nicușor Dan pentru SIE: „Omul vorbește greacă, latină, engleză, franceză, italiană și spaniolă. A fost ambasador la Vatican și la Budapesta. Ce ar trebui să mai facă?”

Mihnea Măruță, scriitor și profesor, intervine în dezbaterea publică după ce numele diplomatului de carieră Marius Lazurca a apărut ca fiind propunerea pentru SIE despre care Nicușor Dan a discutat, preliminar, cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Măruță a criticat ce am scris, publicăm critica.

Președintele Nicușor Dan le-a propus, într-o discuție preliminară, lui Ilie Bolojan – PNL și lui Sorin Grindeanu – PSD două nume pentru a conduce SRI și SIE.

Șeful statului a avansat pentru SRI numele avocatului Gabriel Zbârcea și pentru SIE pe cel al diplomatului Marius-Gabriel Lazurca.

Au existat mai multe reacții, firesc într-o societate deschisă. În ceea ce mă privește, am scris că „sunt două propuneri conservatoare și naționaliste, în acord cu cele mai recente mișcări ale candidatului anti-sistem. Suntem în fața a două propuneri neașteptate: un diplomat de carieră, cu un CV intelectual beton, Marius Gabriel-Lazurca, și un avocat dintr-o casă de succes, Gabriel Zbârcea. Nu avem încă suficiente date. Dar e datoria celui care-i propune să explice. Abia acum oamenii vor începe să-i cunoască pe cei doi, ceea ce e obligatoriu într-o democrație”.

Cred că există riscul ca, în numele ideii că „culoarul naționalismului nu trebuie lăsat lui Călin Georgescu”, să se cultive pe jumătate mestecat un naționalism cu ștaif, falsul patriotism cu trabuc, nimic altceva decât reambalarea postmodernă a național-comunismului lui Nicolae Ceaușescu.

Mesaje critice de la Mihnea Măruță

În aceeași seară am primit câteva mesaje de la Mihnea Măruță, autorul uneia dintre cele mai intens discutate cărți scrise vreodată în România despre impactul tehnologiei în viața noastră și în democrație.

Publicată la Humanitas, ”Identitatea virtuală” a lui Măruță s-a metamorfozat, de pildă, într-un dialog cu Cătălin Striblea la podcastul ”Vorbintorincii”, vizionat de o jumătate de milion de oameni. O altă dezbatere pe aceeași temă, la care s-a adăugat și Cristian Tudor Popescu, a adunat sute de mii de privitori.

Mihnea Măruță a criticat în mesajele sale o parte a articolului meu. Mai exact, referirile la Marius Gabriel Lazurca, propunerea lui Nicușor Dan pentru SIE. I-am răspuns că, indiferent de opinia mea personală despre ambasadorul Lazurca, treaba jurnaliștilor e să păstreze o distanță critică și să scruteze propunerile pentru numiri atât de importante. Că uneori gândim în categorii, de acord cu Măruță. Că Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca sunt două persoane diferite, absolut de acord.

Dar critica lui Mihnea Măruță e importantă pentru public. E nevoie de perspective diferite. L-am rugat să publicăm mesajele lui în HotNews. A fost de acord.

„Ce ar trebui să mai facă un om ca să fie validat?”

„Nu-l cunosc personal pe Marius Lazurca, dar dacă un intelectual cu școală adevărată nu mai corespunde, pentru ce mai luptăm? Omul vorbește greacă, latină, engleză, franceză, italiană și spaniolă. A fost ambasador la Vatican și la Budapesta. Ce ar trebui să mai facă un om ca să fie validat?”, a scris Mihnea Măruță.

„Cred că riscăm să facem rău unui om bun din cauza etichetelor. Marius Lazurca este diplomat de carieră și om cu doctorat în antropologie luat pe bune”.

Măruță face referire la faptul că Marius Lazurca, 54 de ani, are titluri de licență (în Literatură comparată), de masterat și respectiv doctorat (în Istorie-Antropologie) la Universitatea Paris IV-Sorbona.

„Dacă ar fi Hristos să se angajeze într-o funcție publică”

„Presa riscă să nu mai deosebească apele din cauza orbirii ideologice”, crede Mihnea Măruță.

„Progresismul” accentuat al presei este o temă care îl preocupă de multă vreme pe Măruță, el însuși un credincios declarat.

„Faptul că ești credincios e grav? La noi, în România, dacă ar fi Hristos să se angajeze într-o funcție publică, am zice ca în Karamazov: nu corespunde”, a încheiat Mihnea Măruță mesajele sale către HotNews.

