Vecinul SUA vizat de noile taxe vamale de 50% anunță că nu va sta pe gânduri să riposteze. Liderul comparat cu „un câine turbat”

Canada va face tot ce este necesar pentru a se apăra în războiul comercial cu Statele Unite, inclusiv prin posibile măsuri de retorsiune, a declarat joi prim-ministrul Mark Carney în cadrul unei reuniuni a premierilor provinciilor din țara lui, după ce SUA au anunțat noi taxe vamale, scrie Reuters.

Președintele american Donald Trump a anunțat luni noi tarife vamale de 50% asupra unei game variate de produse canadiene, care vor intra în vigoare pe 19 august.

„Ne intensificăm negocierile comerciale cu Statele Unite și nu vom ezita să ne apărăm interesele dacă va fi necesar”, a declarat Carney, în cadrul reuniunii de la Charlottetown, de pe Insula Prince Edwars, calificând noile măsuri americane drept nejustificate.

„Toate opțiunile sunt pe masă dacă nu se ajunge la un acord”, a spus Carney, referindu-se la potențiale contramăsuri, fără a oferi detalii suplimentare.

Trump și Carney au convenit săptămâna aceasta să intensifice negocierile comerciale bilaterale. Acest lucru are loc pe fondul deciziei luate de Trump pe 1 iulie de a nu prelungi pe deplin, cu încă 16 ani, acordul comercial dintre Statele Unite, Mexic și Canada (USMCA), lăsându-l în vigoare doar cu condiția adoptării unor revizuiri anuale.

Statele Unite negociază separat cu Canada și Mexic, iar Washingtonul a afirmat că înregistrează progrese mai mari cu Mexicul. Acest lucru crește riscul ca Statele Unite să încerce să impună Canadei concesii cu care Mexicul să fie de acord.

Carney a afirmat că guvernul său dorește să ajungă la un acord cuprinzător, mai degrabă decât la înțelegeri care să vizeze sectoare comerciale individuale.

Deși Carney a spus că el și liderii proviincilor canadiene sunt uniți, cele 10 provincii sunt mai degrabă divizate în privința modului de reacție. Alberta și Saskatchewan, care exportă țiței și, respectiv, potasă către Statele Unite, au exclus posibilitatea impunerii de restricții la export sau a unor taxe vamale pentru a spori presiunea asupra Washingtonului.

Premierul provinciei Ontario, Doug Ford, a cerut ca „Țara frunzei de arțar” să aplice tarife vamale identice cu cele ale SUA, „dolar cu dolar”, recunoscând totodată că prim-ministrul Carney se află într-o poziție dificilă.

„Într-o zi, prim-ministrul se află alături de el (de liderul de la Casa Albă, n.r.), iar în clipa următoare, președintele Trump se întoarce împotriva lui ca un câine turbat”, a spus Ford.

Premierul provinciei Columbia Britanică, David Eby, a sugerat că provincia lui ar putea restricționa accesul Statelor Unite la exporturile canadiene de minerale esențiale, printre care se numără cuprul, zincul și aluminiul.

„Dacă prim-ministrul apelează la Columbia Britanică și spune că are nevoie de sprijin sub forma unor măsuri dure pentru a purta discuții la masa negocierilor, atunci vom fi acolo”, a afirmat Eby.