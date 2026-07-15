Mark Twain International School, în top 1% al școlilor din România la Evaluarea Națională 2026 și rezultate de referință la Bacalaureatul Internațional

Mark Twain International School (Mark Twain IS), prima instituție de învățământ privat din România cu un curriculum dual competitiv — International Baccalaureate Continuum și Curriculum Național pentru toate nivelurile preuniversitare (2-18 ani) — și parte a rețelei de școli private Romania Education Alliance, se situează în top 1% al școlilor din România după media generală obținută de candidați la Evaluarea Națională 2026, din 2.956 de instituții la nivel național, și Locul 2 în județul Ilfov.

Rezultatele la Evaluarea Națională sunt completate de cumulul de performanțe istorice obținute în ultimii 17 ani de candidații Mark Twain IS la Bacalaureatul Internațional, asigurându-le absolvenților și după această sesiune de examene oferte de la universități de marcă din întreaga lume: Olanda, Anglia, Belgia, Scoția, Spania, Țara Galilor, Austria, Italia, Irlanda, China și România.

La Bacalaureatul Național 2026, Mark Twain International School a obținut singura notă de 10 la Matematică și cea mai mare notă la Fizică din județul Ilfov, înregistrând o medie maximă candidat de 9,66.

„Rezultatele elevilor Mark Twain International School la Evaluarea Națională în mod special, dar și la examenele de maturitate din acest an, reflectă munca lor constantă, susținută de dedicarea profesorilor și de sprijinul familiilor. Totodată, acestea reconfirmă rolul Mark Twain International School ca instituție de referință în educația privată din România și ca parte a Romania Education Alliance, prima rețea de școli private la nivel național. Prin curriculumul dual, programele internaționale și cultura educațională centrată pe elev, MTIS continuă să formeze generații pregătite pentru parcursuri academice competitive și pentru o lume în schimbare”, declară Anca Macovei Vlăsceanu, fondator Mark Twain International School și co-fondator Romania Education Alliance.

Evaluarea Națională 2026: în top 1% la nivel național, cu media generală 9,04

Mark Twain International School ocupă poziția 29 din 2.956 de școli la nivel național în clasamentul după media generală obținută de elevi la Evaluarea Națională 2026, rezultat care plasează instituția în top 1% al școlilor din România. La nivelul județului Ilfov, MTIS se situează pe Locul 2.

Elevii MTIS au înregistrat o rată de promovabilitate de 100% și o medie generală de 9,04. Distribuția mediilor arată un nivel ridicat și constant de pregătire: 69% dintre candidați au obținut medii peste 9,00, iar 100% din elevi au avut medii peste 8,12. Cea mai mare medie obținută de un candidat MTIS a fost 9,75, iar cea mai mică medie a fost 8,12.

La nivel de discipline, cea mai mare notă obținută de un candidat MTIS la Limba și literatura română a fost 10, iar la Matematică, nota maximă a fost 9,60.

Bacalaureatul Internațional 2026: elevi admiși la universități competitive din Europa și China

În paralel cu rezultatele obținute la examenele naționale, elevii Mark Twain International School continuă să obțină performanțe de referință la Bacalaureatul Internațional (IB), un program recunoscut la nivel global, care le deschide absolvenților accesul către instituții academice de elită din întreaga lume.

În 2026, absolvenții Mark Twain IS au primit oferte de la universități notabile din Olanda, Marea Britanie, Belgia, precum și din Spania, Italia și China. Aceștia au ales domenii variate de studiu, de la medicină, agronomie, economie și business la inginerie și tehnologie, arhitectură, științe umaniste și științe sociale.

Mark Twain IS marchează 17 ani de experiență în sesiunile de examinare International Baccalaureate, cu peste 350 de candidați la IB Diploma și o rată istorică de promovare de 99%. Diploma IB Bilingual a fost obținută de 66% dintre absolvenți, iar elevii MTIS au fost admiși la peste 200 instituții de învățământ superior de marcă din 30 de țări. Absolvenții promoției 2026 au cumulat peste 50 de oferte universitare din România și din străinătate.

Bacalaureatul Național 2026: media maximă candidat 9,66 și singura notă de 10 la Matematică din Ilfov

Absolvenții Mark Twain International School au obținut rezultate foarte bune și la Bacalaureatul Național 2026. Cea mai mare medie a fost 9,66, iar media generală a candidaților promovați a fost 8,13. Totodată, 65% dintre absolvenți au obținut medii între 8,00 și 10,00.

O performanță deosebită este nota 10 obținută la Matematică de un elev MTIS, rezultat care plasează Mark Twain International School pe locul 1 la această disciplină în județul Ilfov și reprezintă singura notă de 10 la Matematică obținută în județ.

De asemenea, candidații MTIS au obținut note ridicate și la celelalte probe ale Bacalaureatului Național 2026: 9,70 la Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană, nota 9,55 la Limba și literatura română, nota 9,50 la Logică, argumentare și comunicare și nota 9,45 la Fizică (rezultatul maxim din județ).

Elevii care au susținut Bacalaureatul Național își vor continua parcursul academic la universități de marcă din România, printre care Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Politehnica București, ASE București, Universitatea București, Universitatea de Medicină și Farmacie „George Emil Palade” Târgu Mureș și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca – lider național în domeniu.

Despre Mark Twain International School

Mark Twain International School este o școală privată, independentă și co-educațională, cu un curriculum dual pentru întreaga suită preuniversitară de studii. Mark Twain IS oferă elevilor săi un mediu de învățare performant și stimulativ, adaptat nevoilor, profilurilor și obiectivelor individuale ale elevilor, ceea ce le va stimula curiozitatea și dorința de cunoaștere pe parcursul întregii vieți și le va asigura succesul, încrederea și creativitatea în lumea de mâine. Școala este acreditată de Bacalaureatul Internațional pentru a preda toate cele trei programe educaționale captivante, fiind totodată pe deplin acreditată de Ministerul Educației din România. www.marktwainschool.ro.

Articol susținut de Mark Twain International School