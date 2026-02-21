Mark Zuckerberg spune că l-a contactat pe CEO-ul Apple, Tim Cook, pentru a discuta despre „bunăstarea adolescenților și a copiilor”

Într-o mărturie depusă la Curtea Superioară din Los Angeles, Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, a prezentat un schimb de e-mailuri din 2018, care a inclus mesaje către Tim Cook, ca dovadă a demersurilor sale privind siguranța tinerilor pe rețelele sociale, potrivit CNBC.

Mărturia a fost depusă miercuri în cadrul unui proces istoric privind siguranța pe rețelele sociale, unde avocatul apărării, Paul Schmidt, a expus corespondența dintre Zuckerberg și CEO-ul Apple.

„Am considerat că există oportunități pe care compania noastră și Apple le-ar putea exploata și am vrut să discut cu Tim despre asta”, a precizat acesta referitor la mesajele din februarie 2018.

Mesajele au fost utilizate pentru a demonstra implicarea directă a fondatorului Meta în privința siguranței tinerilor, Schmidt argumentând că aceste demersuri au mers până la contactarea unui rival corporativ.

„Îmi pasă de bunăstarea adolescenților și copiilor care utilizează serviciile noastre”, a spus Zuckerberg când a caracterizat o parte din conținutul e-mailului.

CEO-ul Apple, Tim Cook (stânga), și CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg (dreapta). Credit line: Eric Risberg / AP / Profimedia

Controversa filtrelor digitale

O parte a audierii în cadrul acestui proces intentat companiilor Meta, YouTube, TikTok și Snap de către o tânără care susține că a devenit dependentă de rețelele sociale s-a concentrat pe efectele filtrelor digitale care promovează chirurgia estetică.

Despre acest subiect a depus anterior mărturie și șeful Instagram, Adam Mosseri, în timp ce Zuckerberg a afirmat că societatea a consultat diverse părți interesate, fără a le numi în mod specific.

Avocatul reclamantei l-a întrebat pe Zuckerberg despre mesajele care arătau că a ridicat interdicția asupra filtrelor deoarece o considera „paternalistă”. „Sună ca ceva ce aș spune și ceva ce simt”, a răspuns acesta, adăugând: „Pare puțin autoritar”.

Zuckerberg a fost presat în legătură cu decizia de a permite această funcție, în condițiile în care compania primise sfaturi de la experți potrivit cărora filtrele de înfrumusețare aveau efecte negative, în special asupra fetelor tinere. I s-a pus o întrebare specifică despre un studiu realizat de Universitatea din Chicago, în care 18 experți au afirmat că filtrele de înfrumusețare cauzează prejudicii fetelor adolescente.

Referitor la aceste concluzii, Zuckerberg a declarat: „Sincer, prefer să greșesc în favoarea oferirii oamenilor posibilității de a se exprima”. Acesta a confirmat că a analizat datele respective, dar a ales să ridice interdicția temporară privind filtrele de modificare estetică.

Zuckerberg a repetat opiniile exprimate anterior de Mosseri în instanță, potrivit cărora Meta a decis în cele din urmă să ridice interdicția temporară privind filtrele digitale, fără a le promova însă altor utilizatori.

Avocatul apărării, Mark Lanier, a menționat că vicepreședinta Meta, Margaret Stewart, nu a considerat decizia ca fiind „cea mai bună, având în vedere riscurile”. Zuckerberg a replicat că mulți angajați nu sunt de acord cu deciziile companiei și a susținut că nu au existat suficiente dovezi cauzale pentru a confirma prejudiciile.

Întrebat dacă deține o diplomă universitară care să ateste expertiza în cauzalitate, șeful Meta a răspuns: „Nu am nicio diplomă universitară”. Acesta a adăugat că, deși nu cunoaște înțelesul juridic al termenului, consideră că are o idee bună despre modul în care funcționează statisticile.

Zuckerberg a respins ideea că Meta a făcut din creșterea timpului petrecut pe Instagram un obiectiv al companiei, deși avocații au prezentat dovezi contrare. Acestea includeau obiective setate de Adam Mosseri pentru a crește timpul zilnic de utilizare la 40 de minute în 2023 și la 46 de minute în 2026.

Referitor la prezența copiilor sub 13 ani, șeful Meta a afirmat că unii utilizatori mint în legătură cu vârsta lor la înregistrare. Deși documentele arătau că 4 milioane de minori utilizau platforma în SUA, el a susținut că verificarea vârstei ar fi mai potrivită la nivelul magazinelor de aplicații administrate de Apple și Google.

„Vă așteptați ca un copil de 9 ani să citească toate detaliile”, a întrebat un avocat al reclamantului, punând sub semnul întrebării eficiența termenilor de utilizare.

În timp ce Snap și TikTok au ajuns la înțelegeri înainte de proces, Adam Mosseri a afirmat anterior că utilizarea excesivă este personală: „Cred că este posibil să folosești Instagram mai mult decât ți-ar plăcea”.

Zuckerberg a abordat și chestiunea controlului său asupra companiei, afirmând că, dacă consiliul de administrație ar dori să îl concedieze, ar putea alege unul nou pentru a se reinstala. El a recunoscut în fața instanței că este „foarte slab” la relațiile cu mass-media, în timp ce avocații reclamantei susțin că platformele au indus în eroare publicul cu privire la siguranța serviciilor lor.

Meta a negat acuzațiile, iar un purtător de cuvânt a declarat pentru CNBC că „întrebarea pentru juriul din Los Angeles este dacă Instagram a fost un factor substanțial în problemele de sănătate mintală ale reclamantului”.

Meta în fața unor procese multiple

Procesul din Los Angeles este unul dintre mai multe procese importante care au loc anul acesta și pe care experții le-au descris ca fiind momentul „Big Tobacco” al industriei de social media.

În prezent, instanța analizează dacă Instagram a reprezentat un „factor substanțial” în problemele invocate de reclamantă, în timp ce un proces similar este așteptat să înceapă în această vară în California.

Meta este, de asemenea, implicată într-un caz major în New Mexico, unde procurorul general Raúl Torrez susține că gigantul nu a asigurat siguranța tinerilor împotriva prădătorilor online.

„Ceea ce susținem noi, de fapt, este că Meta a creat un produs periculos, un produs care permite nu numai vizarea copiilor, ci și exploatarea copiilor în spațiile virtuale și în lumea reală”, a declarat procurorul la începutul procesului.