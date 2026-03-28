„Marșul pentru Viață” are loc sâmbătă în București. Ce program și traseu are evenimentul. Mesaje de la Patriarhul Daniel și Arhiepiscopul Percă

Marşul pentru Viaţă, organizat de Asociaţia România pentru Viaţă, se desfăşoară sâmbătă, în Capitală, jandarmii urmând să ia măsuri pentru asigurarea ordinii publice, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă, în intervalul orar 11:30 – 17:00, Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, va lua măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranţă, respectiv pentru a asigura ordinea publică şi protecţia participanţilor la adunarea publică organizată de Asociaţia România pentru Viaţă, în Parcul Izvor, având ca subiect Marşul pentru Viaţă 2026 – Solidaritatea pentru amândoi.

”Pentru buna desfăşurare a acestei adunări publice şi pentru respectarea drepturilor celorlalţi cetăţeni ai Capitalei, facem apel către organizator, reprezentanţii acestuia şi participanţi să respecte întocmai locul de desfăşurare declarat şi asumat în cadrul Comisiei de Avizare”, transmite Jandarmeria.

Jandarmeria Capitalei recomandă persoanelor care vor participa la această manifestaţie, dar şi celorlalţi cetăţeni să manifeste înţelegere faţă de măsurile luate, să adopte un comportament civilizat, să respecte indicaţiile jandarmilor, să evite conflictele de orice natură şi să anunţe cea mai apropiată patrulă de jandarmi, dacă observă persoane care au un comportament antisocial.

De asemenea, din raţiuni de siguranţă publică, se recomandă participanţilor să nu vină cu bagaje sau genţi voluminoase.

Adunarea participanţilor este programată la ora 11:30 în Piaţa Universităţii, pe esplanada cu statui, iar la ora 12:30 se va porni în marş pe traseul bd. Regina Elisabeta – bd. Schitu Măgureanu – Parcul Izvor.

Mesaje de la Patriarhul Daniel și Arhiepiscopul Bercă

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române s-a referit, miercuri, la finalul predicii dedicate sărbătorii Bunei Vestiri, la Marşul pentru Viaţă şi a subliniat că această acţiune promovează în societate valoarea inestimabilă a vieţii umane ca dar de la Dumnezeu.

„De mai mulţi ani, în România se organizează, în luna martie, o lună de rugăciune şi de sfătuire pentru a proteja viaţa copiilor, iar în mod deosebit se organizează Marşul pentru Viaţă (…). Prin această activitate se încurajează naşterea copiilor, ajutorarea familiilor şi a tinerelor fete care poartă sarcină, ajutorarea tuturor celor care iubesc viaţa ca dar al lui Dumnezeu, deoarece omul care se naşte pe pământ devine nu numai cetăţean al patriei pământeşti, ci, dacă trăieşte o viaţă în sfinţenie potrivit voii lui Dumnezeu, poate ajunge şi cetăţean al Raiului, al Împărăţiei Cerurilor”, a afirmat Preafericirea Sa.

Arhidieceza Romano-Catolică de Bucureşti sprijină şi în acest an Marşul pentru Viaţă, cel mai amplu eveniment pro-viaţă din România şi Republica Moldova, ajuns la cea de-a XVI-a ediţie.

”Luna martie este, ca în fiecare an, un timp dedicat promovării şi apărării vieţii. Campania ‘Luna pentru Viaţă’ ne cheamă să ne unim glasurile şi rugăciunile pentru a mărturisi că viaţa umană este sacră din primul moment al existenţei sale şi că fiecare femeie şi fiecare copil merită să fie întâmpinaţi cu grijă şi cu sprijin real. Tema propusă de organizatori pentru anul acesta, ‘Solidaritate pentru amândoi’, ne reaminteşte că solidaritatea creştină este o responsabilitate concretă faţă de mama aflată în dificultate şi faţă de copilul ei”, a subliniat recent Arhiepiscopul Mitropolit Romano-Catolic de Bucureşti, Aurel Percă.