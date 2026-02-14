Mărturia cutremurătoare a femeii care a supraviețuit violurilor puse la cale de soțul său. Cum și-a refăcut Gisele Pelicot viața

Gisele Pelicot, femeia din centrul celui mai mare proces pentru viol din Franţa, a descris pentru BBC că a fost „copleşită de groază” când a descoperit că, timp de ani de zile, soţul ei o drogase până a leşinat şi invitase zeci de bărbaţi să o violeze.

Soțul ei, Dominique Pelicot, care a recrutat zeci de străini pe internet pentru a o viola, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare în acest caz care a șocat Franța.

„Ceva a explodat în interiorul meu”, spune acum Gisele Pelicot, în vârstă de 73 de ani, despre momentul în care a realizat amploarea infracţiunilor soţului ei. „A fost ca un tsunami”.

Într-un interviu amplu acordat BBC înainte de publicarea memoriilor sale, A Hymn To Life, ea a descris cum momentul când şi-a sunat cei trei copii pentru a le spune ce a descoperit despre tatăl lor a fost probabil cea mai dificilă experienţă din viaţa ei.

„Coborârea în infern”

Gisele a descris momentul care a marcat începutul a ceea ce ea numeşte „coborârea în infern”.

Ea îl însoţise pe soţul ei, Dominique Pelicot, la o secţie de poliţie din apropierea casei lor din Mazan, în sudul Franţei. El fusese chemat pentru că filma în secret sub fustele femeilor într-un supermarket.

Gisele Pelicot a fost luată deoparte de un poliţist, care a început să-i pună o serie de întrebări din ce în ce mai insistente. Ce fel de om era soţul ei? Un tip grozav, a răspuns ea. Se angajaseră vreodată în schimburi de cupluri? Nu, bineînţeles că nu, a protestat ea.

„Mi-a spus: «O să-ţi arăt ceva ce nu-ţi va plăcea». Nu am înţeles imediat”, a spus femeia. Poliţistul i-a arătat două fotografii cu o femeie nemişcată întinsă pe un pat. Acestea se aflau printre miile de fotografii şi videoclipuri pe care soţul ei le făcuse în timp ce ea era drogată.

„Nu m-am recunoscut”, a spus Gisele. „Această femeie era întinsă pe pat ca şi cum ar fi fost moartă. Lângă ea se aflau nişte bărbaţi. Nu înţelegeam cine erau. Nu-i cunoşteam. Nu i-am întâlnit niciodată”, a continuat ea.

Poliţia i-a spus că a fost violată în repetate rânduri de zeci de bărbaţi. Deşi soţul ei înregistrase, etichetase şi catalogase cu grijă videoclipurile cu violurile pe un hard disk, mulţi dintre bărbaţi nu au putut fi identificaţi.



Poliţia i-a recomandat să nu rămână singură după ce a primit această veste. S-a dus acasă în stare de şoc şi a sunat o prietenă. „I-am spus: «Dominique este în arest pentru că m-a violat şi m-a obligat să fiu violată». Atunci am folosit cuvântul «viol». După cinci ore de interogatoriu, am pus în cuvinte crima domnului Pelicot”, a adăugat ea.

Cei trei copii ai ei, David, Caroline şi Florian, au trebuit să afle şi ei ce a făcut tatăl lor.



„Eram conştientă că pentru copiii mei va fi extrem de dificil”, a spus Gisele Pelicot. Acum consideră că acele trei telefoane au fost cele mai grele lucruri pe care a trebuit să le facă vreodată.



„Am auzit-o pe fiica mea ţipând. Era un ţipăt aproape inuman”, a spus ea despre reacția Carolinei.



Îşi aminteşte că David, cel mai mare, era în stare de şoc, iar Florian, cel mai mic, a întrebat-o imediat cum se simte.



„Şi pentru ei a fost ca o explozie”, a adăugat femeia.

„Mi-am spus că viaţa mea era distrusă, că nu mai aveam nimic în afară de copiii mei”, a mai spus femeia.

O trădare de neconceput

Gisele avea nouă ani când mama ei a murit de cancer, aruncând tatăl şi familia într-o durere din care nu şi-au revenit niciodată cu adevărat. Întâlnirea cu Dominique Pelicot, la vârsta de 19 ani, chipeş şi la fel de marcat de o copilărie dificilă, i-a oferit şansa de a o lua de la capăt. S-au căsătorit în 1973.

„Eram foarte îndrăgostiţi şi ne-am aruncat cu capul înainte în viaţă. Am întemeiat o familie, pentru că acesta era obiectivul meu principal”, și-a amintit ea.

În 2011, Gisele a început să sufere de pierderi de memorie. Ea a atribuit acest lucru unor probleme neurologice, dar suferea şi de probleme ginecologice persistente. Ulterior s-a dovedit că acestea erau cauzate de sedativele care i se administrau şi de străinii care veneau să o violeze de mai multe ori pe săptămână.

Ea a consultat mai mulţi medici. Soţul ei a fost alături de ea pe tot parcursul examinărilor fără rezultat. El era acolo în fiecare dimineaţă după agresiunile nocturne.

„Era de neconceput ca acest bărbat cu care îmi împărtăşeam viaţa să fi comis aceste orori”, a spus Gisele Pelicot. „Mă trezeam şi luam micul dejun, iar el mă privea în ochi. Nu ştiu cum a putut să mă trădeze atâţia ani”, a mai spus femeia.

Mai târziu, ea a aflat că, pe lângă droguri, soţul ei îi administrase şi relaxante musculare puternice, pentru ca a doua zi să nu simtă nicio durere din cauza a ceea ce îi făcuse corpul ei.



Acum, ea crede că corpul ei maltratat era pe punctul de a ceda şi că supravieţuirea ei era în pericol.



„Mi-e greu să recunosc că el nu a avut milă”, a spus ea.

„Dacă eu am fost în stare să fac asta, toate victimele pot face la fel”

„Timp de mai bine de patru ani, am purtat această ruşine”, a mai mărturisit Gisele Pelicot. „Şi am simţit că era ca o dublă pedeapsă pentru victime şi o suferinţă pe care ne-o impuneam singuri”, a adăugat femeia.

Avocaţii ei i-au dat o săptămână să decidă dacă dorea cu adevărat să deschidă procesul publicului şi mass-mediei. I-a fost nevoie de o singură noapte.

„Nu am regretat niciodată decizia mea, nici măcar o dată. A fost şi un mesaj pentru toate victimele care nu îndrăznesc să facă acelaşi lucru… Le-ar putea da o parte din puterea pe care am găsit-o în mine.Pentru că, în interiorul nostru avem resurse pe care nici măcar nu le bănuim. Şi dacă eu am fost capabilă să fac asta, toate victimele pot face la fel. Sunt convinsă de asta”, a adaugăt femeia.

De la zero

În timp ce Gisele vorbeşte, un văduv înalt, cu ochelari, pe nume Jean-Loup, o priveşte discret. L-a cunoscut pe Île de Ré în 2023.

„Am avut norocul ăsta. Ne-am îndrăgostit ca nişte adolescenţi, când niciunul dintre noi nu se aştepta la asta”, a spus femeia.

De atunci sunt împreună. „Viaţa mi-a pus în cale un bărbat care are aceleaşi valori, aceleaşi principii ca mine – şi care a trecut şi el prin multe încercări în viaţă”, a adăugat ea.

„Aşa că, vedeţi, viaţa ne rezervă mereu surprize frumoase. Ne-a adus multă culoare în viaţă”, a mai spus Gisele.

Au trecut aproape şase ani de când lui Gisele Pelicot i s-au arătat fotografiile unei femei care părea „moartă”. Întrebarea de ce fostul ei soţ a supus-o la ani de abuzuri rămâne încă fără răspuns. Dominique Pelicot a recunoscut în faţa instanţei că voia să „supună o femeie de neînfrânt”.

„El ar fi vrut să particip la sesiuni de swing, iar eu am refuzat întotdeauna, pentru că am un simţ al modestiei. Cred că a găsit o cale de a ocoli acest lucru, supunându-mă”, a adăugat ea.

Dar cum a putut să se hotărască să facă ceea ce a făcut este o altă întrebare. „S-ar putea să mă întreb asta pentru tot restul vieţii”, a spus a.

Între timp, reconstrucţia vieţii sale continuă. „Mă vindec”, spune ea. Gisele se opune ideii de a renega complet viaţa pe care a dus-o alături de fostul soţ.



„Pentru a putea trăi, a trebuit să cred că cei 50 de ani petrecuţi alături de domnul Pelicot nu au fost doar o minciună. Pentru că, altfel, ar fi ca şi cum aş fi fost moartă. Ca şi cum nu aş mai fi existat”, a mai spus Gisele Pelicot.