Mărturia doctorului oncolog care a preluat rolul de medic al navei cu focar de hantavirus

După ce medicul de pe vasul de croazieră MV Hondius s-a infectat cu hantavirus, un doctor american aflat la bord a intervenit pentru a ajuta pasagerii să gestioneze focarul. El a descris pentru ABC News cum era situația la bord după izbucnirea focarului.

Nava de croazieră MV Hondius a părăsit portul din Ushuaia, în sudul Argentinei, pe 1 aprilie. Duminică dimineață, nava a ajuns în insula spaniolă Tenerife. Pe navă se mai află aproximativ 146 de pasageri și membri ai echipajului.

Dr. Stephen Kornfeld, oncolog din Bend, statul american Oregon, se îmbarcase pe MV Hondius în sudul Argentinei, cu gândul la o vancață printre ghețari și animale sălbatice.

Dar, la câteva săptămâni după ce a început vacanța sa peste Oceanul Atlantic, medicul din Oregon a intervenit pentru a îngriji pasagerii după ce un focar de hantavirus a început să se răspândească pe navă, îmbolnăvindu-l inclusiv pe medicul navei.

Medicul oncolog a spus că și-a dat seama rapid că trebuie să conducă răspunsul la o criză medicală gravă la bordul navei de croazieră.

„Situația s-a agravat în decurs de 24 de ore de când am preluat cazul. Unul dintre pacienți a decedat, iar ceilalți doi – medicul și unul dintre membrii echipei – se simțeau din ce în ce mai rău, iar apoi au apărut primele informații despre hantavirus”, a spus Kornfeld.

Medicul navei și un ghid care au fost testați pozitiv se află în izolare în Țările de Jos. Un britanic care a fost testat pozitiv este internat în Africa de Sud, iar un elvețian este internat în Elveția.

O femeie olandeză, testată pozitiv, a murit pe 26 aprilie în Africa de Sud, în timp ce o femeie germană, testată pozitiv, a murit pe 2 mai.

Kornfeld a declarat că întreaga navă s-a mobilizat pentru a trece peste criză.

„Au fost o mulțime de oameni care au ajutat și au lucrat, și chiar s-a simțit ca o echipă. Acești oameni au început să devină familia mea”, a spus medicul.

Medicul a spus că pacienții „au avut o mulțime de simptome virale standard”, precum „febră mare, oboseală, înroșirea feței, unele probleme gastrointestinale, dificultăți de respirație”.

„La momentul respectiv, niciunul dintre ei nu părea în stare critică. Dar teama cu hantavirusul este că poți trece de la o stare gravă la una critică foarte repede”, a spus Kornfeld.

Medicul a spus că, deși se simte „puțin vulnerabil”, este într-o stare bună de sănătate.

„Au trecut zilele și nimeni nu are simptome și știu că foarte curând voi avea acces la îngrijiri medicale foarte, foarte bune. Este un sentiment de ușurare”, a spus el.