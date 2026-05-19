Mărturia unei eleve de 17 ani, care a câștigat argintul la robotică în SUA. „Mă așteptam la finala România-România, dar nu să fim noi”

Bianca Nohai, prima din dreapta sus, membră a echipei de robotică Heart of RoBots. Fotografii din arhiva personală.

„A fost foarte mult vorba de comunitate”, mărturisește în discuția cu HotNews, Bianca Nohai, membră a echipei de robotică Heart of RoBots, din Buzău. Echipa s-a clasat după cea din Brăila și înaintea celei din București, în competiția încheiată cu podium românesc ce a avut loc recent în Houston.

Pe lângă argint, echipa din Buzău a câștigat și premiul acordat pentru întreaga lor activitate – Inspire Award, un premiu care e acordat pentru contribuțiile aduse în comunitate. Bianca Nohai a vorbit și despre această realizare, implicit despre ce a făcut echipa ei pentru a-l primi.

„Ca să înțelegi robotica, cred că cel mai bine trebuie să participi la o primă competiție. Toată comunitatea, care se formează din foarte multe orașe, de la diferite echipe de robotică, îți dă un sentiment de familiaritate, de confort, plus că toată lumea este super drăguță”, spune Bianca Nohai, elevă în clasa a XI-a la Colegiul „B. P. Hașdeu” din Buzău.

Merge la cursurile de robotică de trei ani. A început din curiozitate. A fost convinsă de oamenii întâlniți să rămână.

Echipele românești de robotică în competiția de la Houston

Cele două reușite de la Mondialul de robotică ale echipei din Buzău

Bianca Nohai este unul dintre cei 14 membri ai echipei Heart of RoBots, care au participat și la Campionatul Mondial din Houston.

„Pentru noi a fost un vis împlinit. Ne-am calificat și anul trecut, iar după ce ne-am întors, ne-am dorit foarte mult să mai mergem o dată pentru că mai aveam niște țeluri pe care voiam să le atingem. Voiam să jucăm finala și să câștigăm Inspire Award. Și s-au împlinit amândouă”, explică eleva de 17 ani.

Inspire Award este un premiu oferit echipelor pentru întreaga lor activitate din an – de la performanța tehnologică, la impactul în comunitate. Și pentru prima oară acest premiu a revenit României, prin reușit echipei din Buzău.

Heart of RoBots a câștigat, prima dată pentru România, acest premiu. „Premiul Inspire demonstrează că tu ai reușit să strălucești în toate categoriile de jurizare”, spune adolescenta de 17 ani.

„În competiția noastră se punctează foarte mult ideea că nu este doar despre robot, dar și despre ce pot să fac eu cu cunoștințele mele de la robotică pentru comunitate”, explica ea premiul.

„Butonul” pentru persoanele nevăzătoare

În România trăiesc aproape 1 milion de persoane cu dizabilități, iar peste 82.000 dintre ele au o deficiență de vedere – total nevăzători sau parțial nevăzători.

Dintre aceștia, 1.934 se află în județul Buzău. Pentru o parte dintre ei, echipa Heart of RoBots a proiectat un buton special care se va monta în stații de autobuz din orașul Buzău, spune Bianca Nohai.

Butonul are o carcasă exterioară, pe care este scris un cuvânt în alfabetul Braille – folosit de nevăzători. Când îl ating nevăzătorii știu că este un cuvânt în Braille. Iar atunci când îl apasă, dispozitivul comunică programul autobuzelor printr-un difuzor.

Tot procesul este realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale, explică eleva de la „B.P. Hașdeu”.

„Noi mereu am căutat moduri de a ne implica în diverse probleme pentru persoanele cu dizabilități. Ne-am gândit la care ar fi problemele cu care se confruntă persoanele cu deficiențe de vedere și așa ne-am dat seama că transportul în comun ar putea să fie o provocare pentru ei”, mai spune adolescenta.

Butonul urmează să fie implementat în două stații centrale din Buzău, printr-un proiect pilot cu autoritățile locale.

„Magia” plușului

Elevii de la robotică au folosit Inteligența Artificială și pentru un pluș care stimulează persoanele care suferă de Alzheimer. Pentru această jucărie, echipa de robotică a antrenat Inteligența Artificială cu informații personale despre pacient și cu date de actualitate.

„Când este luat în brațe, plușul simte și folosește difuzoarele pe care le are înăuntru pentru a vorbi cu pacientul și îi pune întrebări precum «Ce zi este azi?». Pacientul poate să știe sau nu răspunsul. Dacă pacientul nu știe răspunsul, plușul îi va comunica răspunsul corect”, mai explică Bianca Nohai.

În ultimul an, echipa de robotică a mai dezvoltat, și un braț robotic care este folosit pentru recuperare neuromotorie, tastaturi pentru persoane cu deficiențe de vedere, o aplicație pentru persoane cu deficiențe de vedere, mobilitate și auz și un site educațional cu lecții interactive pentru profesori și elevi.

Galerie foto

(+1) :

„I made it”

Întrebată despre ce a simțit în perioada de concurs, Bianca rezumă competiția la două expresii: „plină de recunoștință” și „I made it! (n.r. am reușit)”.

„Experiența este foarte frumoasă. Sunt mulți oameni, este o atmosferă genială. Dar e greu de descris, chiar e foarte greu de descris în cuvinte. Eu am apucat să procesez experiența abia acum, că în momentul ăla n-am simțit nimic. Era pură adrenalină”, spune eleva.

„Când ești acolo, simți că poți să faci absolut orice. Reușita asta a fost cel mai bun exemplu că noi am crescut și că putem să cucerim lumea”, continuă ea.

„Mă așteptam la finala România-România, dar nu să fim noi”

Finala de la First Tech Challenge s-a disputat între echipa Velocity Robotics din Brăila și Heart of RoBots din Buzău.

Bianca spune că, pentru ea, finala a fost „previzibilă” – înainte de mondiale, primele 13 scoruri din lume erau ale românilor. „Nu mă așteptam să fim noi în finală, dar mă așteptam să se joace finala România – România, pentru că românii sunt cei mai buni când vine vorba de robotică”.

„Faptul că am concurat contra lor, ne-a dat o oarecare liniște. Câștigai sau pierdeai, tot România lua titlul acasă. Dacă concuram contra o altă țară, era presiunea aceea că trebuie să iei titlul acasă. În finală, galeria striga «România». Cât timp am fost acolo, nu a contat că suntem de la Heart of RoBots sau de la Velocity. Noi toți eram România”, povestește eleva din Buzău.

Ea că legătura strânsă dintre echipe se datorează organizatorilor competiției de robotică din România, Nație prin educație, care îi învață că scopul lor este să fie o comunitate care crește împreună.

„Ne ajutăm cu echipele din România, ne dăm sfaturi. Uneori, pe noi ne-au ajutat echipe chiar dacă asta însemna că îi dezavantajează pe ei”, adaugă ea.

Cum s-a dezvoltat rețeaua Nație pentru Educație și a împins mii de elevi din România să facă performanță pe un drum până recent necunoscut a scris și jurnalista HotNews Raluca Ion, în newsletterul Partea Bună.