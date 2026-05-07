Cum a reușit o rețea „tăcută” să angajeze mii de elevi din toată România într-un proces în care învață matematică, fizică, marketing și să lucreze în echipă

Avem o obsesie națională pentru premii internaționale, „cu care ne mândrim”. Dar dincolo de recentele medaliilor internaționale la robotică e mai importantă mișcarea „din 60 de orașe din țară și din 236 de echipe de robotică din licee”, spune fondatoarea acțiunii care a dus robotica la nivelul elevilor din România.

Anul acesta, la Campionatul Mondial de Robotică First Tech Challenge (FTC), organizat pentru liceeni la Houston, în SUA, primele patru locuri au fost ocupate de echipe românești.

Pe locul 1 a fost Velocity, din Brăila. Pe al doilea, Heart of RoBots, din Buzău. Echipele Quantum Robotics, din București, și AI Citizens din Focșani, pe locurile trei și patru.

From zero to hero

Clasamentul de astăzi vorbește de la sine: performanța este una care te uimește. Mai ales dacă aflăm de unde am plecat.

În urmă cu mai bine de un deceniu, când în liceele americane existau deja mii de echipe de robotică, România avea una singură. Elevii participau pe propria cheltuială la concursuri internaționale pentru a-și câștiga dreptul de a intra în competiția din SUA.

Anul acesta, opt echipe românești au primit invitații de participare în mod direct din partea FTC și au obținut 15 premii, între care titlul mondial.

Doar două județe din România nu au azi echipe de robotică

„Astăzi, în 60 de orașe din țară, există 236 de echipe de robotică de liceu, iar România ocupă locul 1 în Europa după numărul de echipe înscrise în FIRST Tech Challenge și locul 3 la nivel mondial, după SUA și China”, spune Dana Războiu, președinta Asociației Nație prin Educație, care deține licența FTC în România.

„Doar două județe, Covasna și Harghita nu au echipe de robotică și ne dorim să ajungem și acolo”, adaugă Războiu.

Ea povestește că, mai important decât ecoul internațional, este multplicarea rețelei de cercuri de robotică și competiția din România. Crede că mișcarea s-a făcut fără o publicitate imensă, dar a reușit să ajungă la un nivel care aduce emulație în comunitatea academică și nu numai.

„Competiția din România, care este foarte mare, e a treia din lume. Acolo se califică cele mai bune echipe din țară, dar avem regionale, avem o întreagă mișcare de robotică la nivel național. Le spun mereu copiilor care câștigă la nivel local: Să știți că orice succes, oricât de mic, este important. Știți de ce? Pentru că se creează niște structuri neuronale care te obișnuiesc cu gustul succesului, pe care înveți să îl repeți”, susține Dana Războiu.

Nu învață doar matematică și fizică

Abilitățile pe care le asimilează acești elevi sunt din multe discipline. Ei fac fizică și matematică în general avansate, dar învață și să facă prezentări de marketing, să explice publicului larg și să coopereze în echipă.

