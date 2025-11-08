Mărturii obținute în direct la radio de Cătălin Striblea despre obiceiul bătăii copiilor în public. „Părinții nu spun «pâs»”

O realitate de proporții a ieșit la iveală în momentul în care siteul de sport GOLAZO.ro a dezvăluit violențele împotriva gimnastelor. Invitați de realizatorul Cătălin Striblea, mai mulți părinți sau victime au povestit în direct episoade care compun „tradiția cumințirii prin bătaie”.

În cadrul emisiunii „România în Direct” de la Europa FM, Cătălin Striblea a abordat tema violenței din sport, în urma articolelor publicate de GOLAZO.ro despre abuzurile din gimnastică.

Gimnasta Denisa Golgotă a mărturisit că i s-a transmis că o colegă a spus că „i-ar da pumni până o desfigurează”, iar jurnaliștii au aflat că sportiva în cauză este Sabrina Voinea, fiica antrenoarei Camelia Voinea.

Apoi, o fostă sportivă a povestit despre violențe fizice și psihice la antrenamente: „biciul de cauciuc, bătăi cu pumnii, frică de te scapai pe tine”.

Când subiectul a ajuns la emisiunea lui Cătălin Striblea, mai mulți părinți din toată țara au început să povestească experiențele pe care le-au avut copiii lor. Tabloul este unul al violenței nu doar permise, dar și încurajate. Nu într-un sport sau în oraș, ci în multe situații și în diverse locuri.

Reclamație inutilă la Ministerul Educației

„Profesorii înjură copiii și îi fac în toate felurile. Părinții nu spun nimic. Sunt, parcă, hipnotizați. Îmi pare rău”, a povestit un tată, referindu-se la profesorii de sport, care joacă rolul de antrenori. Oamenii și-au dat numele și au indicat situațiile, cu numele cluburilor, sălilor și locurilor.

O altă experiență a fost reclamată inutil la Ministerul Învățământului. Degeaba, susține părintele. „L-a înjurat de față cu noi. L-am filmat, am făcut reclamații la Ministerul Învățământului, mi s-a spus: „Domnule, e singurul antrenor de polo.”

„Eu am rămas consternat în tribunele unde se juca fotbal. Părinții nu spun «pâs». Antrenorul îi înjură de mamă și de tată, nu are nicio treabă. Iar părinții sunt, nu știu, parcă hipnotizați”, a explicat tatăl respectiv.

Părintele susține că a fost sportiv de performanță, e obișnuit cu un grad de duritate a pregătirii și a raporturilor umane, dar spune că atmosfera actuală e de o violență fără precedent.

O gimnastă, Claudia, care a activat la Dinamo, a povestit că ”Bătaie înseamnă: dacă făceai o greșeală, eram întinse pe jos, pe parchet, se scotea o șipcă din parchetul de lemn și eram bătute cu bestialitate la fund până eram învinețite”.

„Nu cred că sunt excepții, e nivelul profesionalismului societății românești”, a spus Cătălin Striblea, în dialogul său cu oamenii care depuneau mărturie. Mai multe despre cele relatate, puteți citi aici.