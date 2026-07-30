Mașina electrică cu care Renault revine pe profit și le ia fața rivalilor din China

Grupul auto francez a raportat rezultate peste așteptări în prima jumătate a anului, datorită cererii mari pentru vehiculele electrice, potrivit Reuters.

Renault a anunțat miercuri o creștere de 9,4% a veniturilor din primul semestru al anului și a revenit pe profit după o pierdere netă record de 11,18 miliarde de euro înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut.

Compania a reușit astfel să reziste presiunii tot mai mari pe care rivalii tradiționali și noii veniți chinezi o exercită asupra prețurilor autovehiculelor în întreaga Europă, scrie sursa citată.

Renault, ajutată de un model electric

Constructorul francez a declarat că vânzările sale de mașini complet electrice au crescut cu 47,6% față de aceeași perioadă din 2025, ajutate de succesul noului model Renault 5. Vehiculele electrice au reprezentat una din cinci mașini noi vândute de companie.

Grupul a înregistrat venituri de 30,25 miliarde de euro în primele şase luni ale anului, peste estimările analiştilor, iar marja operaţională s-a situat la 5,2%, peste nivelul anticipat de piaţă, deşi sub cea de 6% din aceeaşi perioadă a anului trecut.

Directorul general François Provost a declarat că rezultatele confirmă eficienţa strategiei companiei, chiar şi într-un context dificil pentru industria auto.

Renault şi-a menţinut ţinta pentru o marjă operaţională de 5,5% în 2026, chiar dacă pe piaţa europeană concurenţa din partea producătorilor chinezi, precum BYD şi Chery, continuă să se intensifice.

Compania speră să se diferențieze prin noi modele, cum ar fi prin revenirea unui model iconic, autoturismul urban Twingo, de data aceasta în versiune electrică, sau prin noi sisteme de propulsie, precum prima versiune hibridă a modelului Sandero, cel mai vândut autoturism din Europa în prima jumătate a anului.

Strategia de reducere a costurilor

Fiind cel mai mic dintre producătorii tradiționali de automobile, Renault trebuie să-și mențină marjele dacă dorește să continue să investească în vehicule electrice și în software nou pentru a rămâne competitiv în Europa.

Compania a declarat că se încadrează în obiectivul său de a reduce costurile variabile pe vehicul cu aproximativ 400 de euro pe an.

Pe alte piețe, precum America Latină sau Coreea de Sud, Renault mizează pe parteneriate cu alți producători auto, printre care se numără și compania chineză Geely.

Problemele de la Dacia și Nissan

Renault a obţinut un profit net de 700 de milioane de euro în primul semestru. Scăderea anterioară a fost cauzată în principal de o depreciere excepţională de 9,3 miliarde de euro a participaţiei deţinute la Nissan.

Vânzările totale de autoturisme noi au înregistrat însă un recul minor de 0,4%, pe fondul unor probleme logistice întâmpinate la începutul anului de Dacia. Declinul producției a dus la o premieră negativă a ultimelor două decenii, fiind eliminate aproximativ 1.200 de locuri de muncă prin programe de plecări voluntare și neprelungirea contractelor temporare.

În prezent, uzina de la Mioveni mai fabrică doar modelele Duster și Bigster, în timp ce noul model Striker a fost pierdut în favoarea uzinei din Turcia din cauza costurilor mari din țară.

Compania produce, de asemenea, automobile în uzinele sale pentru partenerii Nissan şi Mitsubishi, contribuţie care a sprijinit creşterea veniturilor în prima jumătate a anului.