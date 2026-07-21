Semnal de alarmă la Dacia după vizita șefului Renault în România. Ce reproșează fabricii de la Mioveni

„Astăzi operațiunile Renault din România înfruntă una din cele mai mari provocări din toată istoria lor”, a spus CEO-ul companiei, Francois Provost, care a vizitat recent uzina Dacia Mioveni și centrul de inginerie Renault Technologie Roumanie.

Aflat la prima sa vizită în România de la numirea în funcție din anul 2025, noul șef al grupului auto francez a analizat direct activitățile locale de producție, proiectare și design.

La finalul documentării din teren, Francois Provost a criticat dur costurile mari de operare din țara noastră și a cerut recâștigarea urgentă a competitivității uzinei și a centrului de inginerie, potrivit site-ului auto din Moldova, PiataAuto.md.

CEO-ul companiei Renault, Francois Provost. Credit line: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia

Provocările vin atât din exterior, cât și din interior, a sugerat Provost. Pe de o parte, piața europeană nu și-a revenit după anul 2020, normele stricte pun presiune pe prețuri, iar electrificarea avansează rapid.

Ce arată datele de la fabrica din România

Datele de la sindicate și reprezentanții locali arată că facturile la energie au crescut în România cu peste 60% în ultimii 4 ani. Cu tot cu logistică, servicii și fiscalitate, unele costuri de bază ale producției s-au dublat. În tot acest timp, prețul mediu al mașinilor Dacia a crescut cu 30%, afectând rentabilitatea.

Situația afectează direct activitatea fabricii de la Mioveni, unde producția totală este în continuă scădere.

În 2023, uzina a fabricat 322.086 de mașini, în 2025 a coborât la 297.182, iar primul semestru din 2026 a adus o prăbușire de 17,7% (doar 129.404 unități, față de 157.206 în perioada similară din 2025).

De altfel, acest declin a dus în 2026 la o premieră negativă a ultimelor două decenii: pierderea a circa 1.200 de locuri de muncă, eliminate prin programe de plecări voluntare și neprelungirea contractelor pe perioadă determinată.

În prezent, uzina din România mai fabrică doar Duster și Bigster. Modelele Logan, Sandero și Jogger au fost mutate integral în Maroc. Mai mult, din cauza costurilor mari din țară, Mioveniul a pierdut noul model Striker în favoarea uzinei din Bursa, Turcia, unde Renault a direcționat o investiție de 400 de milioane de euro.

Șeful Renault nu exclude România din planurile de viitor, dar pune o condiție fermă: „competitivitatea fabricii Mioveni trebuie recâștigată, pentru a securiza modele viitoare alocate pentru producția în România. Niciun model viitor nu va fi alocat aici automat”.

El a sugerat şi autorităţilor române să impulsioneze vânzările prin recalibrarea unor politici de susţinere, indicând că Programul Rabla ar trebui să finanțeze producția europeană și locală, nu mașinile venite din China.