Sindicatul Dacia anunță „concedierea a 1.200 de angajați”. Cum explică producătorul auto și care sunt cauzele

Sindicatul Autoturisme Dacia a emis un comunicat de presă în care anunță că „anul 2026 marchează, după 22 de ani, o perioadă de reducere a producției și de concediere a aproximativ 1.200 de angajați”. Contactați de HotNews, reprezentanții Dacia au transmis că nu este vorba de noi concedieri ci de cele 1.200 de persoane care au plecat prin programul de plecări voluntare sau ale căror contracte au expirat.

Discuția vine în contextul în care modelul Striker, prezentat de Dacia acum câteva zile, va fi produs la uzina Renault din Turcia, în timp ce o nouă mașină electrică de oraș va fi produsă în Slovenia.

Ce spune Sindicatul de la Dacia

„Anul 2026 marchează, după 22 de ani, o perioadă de reducere a producției și de concediere a aproximativ 1.200 de angajați, pe fondul scăderii cererii și al accelerării proceselor de robotizare și automatizare. Peste 90% din producția uzinei de la Mioveni este destinată exportului, iar pierderea unor modele fabricate aici poate avea efecte serioase asupra economiei locale și naționale”, transmite Sindicatul Automobile Dacia în comunicatul emis vineri.

Sindicaliștii mai precizează că uzina Dacia asigură aproximativ 10.000 de locuri de muncă direct și susține alte zeci de mii de joburi în mod indirect, la firmele furnizoare. „Astfel, orice scădere a producției uzinei de la Mioveni se transmite în lanț în întreaga economie locală”.

Sindicaliștii enumerau și cauzele declinului: „Motivele sunt cunoscute: infrastructura întârziată – inclusiv Autostrada Pitești-Sibiu, costurile ridicate ale energiei, instabilitatea fiscală și politică, dar și programele economice impredictibile. Toate acestea contribuie la scăderea atractivității României pentru investiții. Impactul asupra județului Argeș poate fi major”.

Ce spune Dacia

Contactați de HotNews, reprezentanții producătorului auto au transmis că este vorba de un program de plecări voluntare deja început de companie.

„Acesta a reprezentat o măsură proactivă, menită să ofere salariaților oportunitatea unei tranziții cu protecție socială, în timp ce organizația își adaptează resursele pentru a răspunde noului volum de activitate. A fost o abordare responsabilă, cu respectarea legislației în vigoare, utilizată și în trecut. Planul a fost deja încheiat”, a precizat Dacia.

Producătorul subliniază că, pe lângă plecările voluntare, au mai fost afectați angajați ale căror contracte, semnate pe perioadă determinată, au ajuns la termen.

„Acțiunile citate mai sus au implicat plecarea din companie a unui număr de aproximativ 1.200 de persoane”, explică Dacia.

Cum a evoluat producția Dacia la Mioveni în ultimii cinci ani (număr de mașini):

2025: 297.182

2024: 309.432

2023: 322.086

2022: 314.228

2021: 257.405