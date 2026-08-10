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Actualitate

Mașină electrică vs. benzină: care variantă este mai avantajoasă în 2026

Colaborator Energie

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Scumpirea carburanților din acest an, pe fondul războiului din Golf, i-a determinat pe români să se orienteze din ce în ce mai mult spre achiziția de mașini electrice. Pe de altă parte, utilizatorii de vehicule electrice au mai multe provocări cu care se confruntă zi de zi. Care variantă este mai avantajoasă?

  • În luna mai, înmatriculările de mașini electrice au crescut cu 32% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la o cotă-record de 68,5% din totalul înmatriculărilor noi, potrivit datelor Asociației Producătorilor și Importatorilor de Autovehicule (APIA).
  • Calculele realizate de experții din energie oferă o imagine clară a costurilor de deplasare cu o mașină electrică vs. una pe carburanți. Le găsiți mai jos.
  • În plus, aflați și în ce scenariu este mult mai avantajoasă mașina electrică și unde este cel mai ieftin să o încărcați.
  • În articol, șeful APIA, Dan Vardie vorbește și despre care sunt principalele provocări ale șoferilor de mașini electrice.

În contextul războiului din Golf, care a crescut prețurile la pompă, tot mai mulți români devin interesați de vehiculele electrice și se întreabă care sunt costurile cu încărcarea.