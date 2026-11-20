Bărbații știu, de regulă, când trebuie să-și ducă mașina la revizie și nu așteaptă neapărat să se aprindă un martor în bord pentru a verifica dacă totul funcționează bine. Când vine însă vorba despre propria sănătate, mulți amână controlul urologic până la apariția primelor simptome, deși unele afecțiuni pot evolua mult timp fără semne evidente. Pornind de la această paralelă, REGINA MARIA a lansat campania „Revizia anuală a bărbatului”, prin care îi încurajează pe bărbați să acorde controalelor medicale aceeași atenție pe care o acordă reviziei mașinii și pune la dispoziție un pachet dedicat de analize de prevenție, la prețul de 199 de lei. Dr. Bogdan Sandu, medic specialist Urologie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria, ne explică de ce sunt importante controalele urologice, ce probleme pot apărea la diferite vârste și când ar trebui să ajungă bărbații la medic.

Dr. Bogdan Sandu este medic specialist Urologie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria

Pentru mulți bărbați, revizia mașinii este o rutină: urmăresc kilometrii parcurși, respectă intervalele de service și nu ignoră semnalele care anunță o posibilă defecțiune. Când vine însă vorba despre propria sănătate, lucrurile stau adesea diferit, iar consultul medical poate fi amânat chiar și atunci când apar simptome.

Un sondaj realizat în 2025 de organizația Movember în Marea Britanie a arătat că 56% dintre bărbați consideră că le este mai ușor să se ocupe de revizia mașinii, de inspecția tehnică sau de asistența rutieră decât să vorbească despre sănătatea lor. Mai mult, 83% se ocupă de programarea inspecției tehnice, în timp ce preocuparea pentru propriile probleme medicale rămâne în plan secund.

Iar când vine vorba despre sănătatea urologică, mulți bărbați tind să amâne vizita la medic, chiar și atunci când apar simptome. Un sondaj realizat în 2018 la inițiativa Asociației Europene de Urologie, în cinci țări europene, a arătat că 23% dintre respondenți ar amâna consultul mai mult de o lună dacă ar avea nevoie frecventă să urineze, iar 28% ar aștepta mai mult de o săptămână în cazul usturimii sau durerii la urinare. Mai mult, 43% nu s-ar adresa imediat medicului dacă ar observa sânge în urină. Sunt semnale care nu ar trebui ignorate.

La fel ca în cazul unei mașini, și organismul are nevoie de atenție înainte să apară o problemă evidentă. Dar ce ar trebui să urmărească bărbații la diferite vârste, ce simptome nu ar trebui puse pe seama înaintării în vârstă și când este momentul să ajungă la urolog? Dr. Bogdan Sandu, medic specialist în urologie, răspunde în interviul de mai jos la aceste întrebări și explică ce semnale ale organismului nu ar trebui trecute cu vederea.

Mașini de epocă (sfaturi pentru bărbații de peste 50 de ani)

La mașinile mai vechi, reviziile devin tot mai importante, chiar dacă motorul încă pornește la prima cheie și pare să funcționeze bine. În cazul bărbaților de peste 50 de ani, prostata este una dintre piesele care necesită mai multă atenție. Ce simptome ar trebui să îi trimită la „service”?

După 40-50 de ani, una dintre cele mai frecvente afecțiuni ale prostatei este adenomul de prostată, care presupune creșterea în volum a acesteia. Prostata poate fi imaginată ca un măr prin mijlocul căruia trece un furtun – uretra, canalul prin care se elimină urina din vezică. Când prostata începe să crească în volum, poate să îngusteze acest canal și pot apărea tulburări de urinare.

Organismul găsește însă un mecanism de compensare: vezica urinară își mărește forța de contracție, își dezvoltă musculatura și încearcă să împingă urina prin canalul îngustat. Pe termen scurt și mediu, acest mecanism reușește să compenseze dificultatea de urinare și să ascundă simptomele. În timp, însă, vezica, obosește, musculatura se slăbește, nu se mai golește complet și rămâne o cantitate de urină în interior, numită reziduu vezical.

Acest mecanism explică și de ce primele simptome sunt, de obicei, discrete, inconstante, silențioase, precum jet urinar mai slab, urinări în timpul nopții, dificultatea de a începe urinarea dimineața sau senzația că vezica nu s-a golit complet. Uneori, bărbatul urinează, iar după o jumătate de oră simte din nou nevoia să meargă la toaletă.

Când îi întreb pe pacienți cum este jetul urinar, mulți îmi răspund: „E bun, dar nu mai e ca în tinerețe“. Acest lucru îmi poate sugera că există o problemă de prostată, dar că pacientul nu mai percepe schimbările ca pe niște simptome, tocmai pentru că vezica a dezvoltat în timp mecanisme de compensare. În plus, simptomele se instalează atât de lent, aproape insidios, încât bărbatul are timp să se obișnuiască cu ele și să le normalizeze. Am observat acest lucru și în practica medicală.

Dacă simptomele pot apărea atât de lent și bărbatul se poate obișnui cu ele, când ar trebui să meargă la un control urologic, chiar dacă se simte bine?

După 50 de ani, recomand un control periodic, anual, chiar dacă bărbații se simt bine. Este ca la ITP-ul mașinii: cele mai noi îl fac la doi ani, iar cele mai vechi, anual. Cam așa este și în cazul nostru: după o anumită vârstă, controlul urologic ar trebui făcut anual.

SUV-uri de oraș – bărbații de 30-40 de ani prinși între carieră, copii și mult stres

2. Mașinile folosite zilnic, pentru serviciu, drumurile familiei și vacanțe, sunt supuse multor solicitări, iar când se aprinde martorul Check Engine, e un semn că ceva nu funcționează cum ar trebui. La fel se întâmplă și cu organismul bărbaților care jonglează cu munca, familia, stresul și un stil de viață nu întotdeauna echilibrat. Ce probleme au bărbații de 30-40 de ani?

La bărbații mai tineri, inclusiv cei de 30-40 de ani, poate apărea prostatita, o afecțiune inflamatorie a prostatei. Prostata secretă lichidul seminal, în care sunt transportați spermatozoizii, și are rol nutritiv. Odată cu începerea vieții sexuale, prostata poate fi colonizată cu bacterii care fac parte din flora microbiană normală a organismului.

În timp, în jurul acestor bacterii se pot forma focare inflamatorii de apărare care, în timp, se calcifică, ducând la apariția calcificărilor prostatice, întâlnite la mulți bărbați. În anumite circumstanțe, aceste calcificări se pot inflama, iar bărbatul poate resimți dificultate la urinare, usturime la urinare sau o nevoie imperioasă de a merge la toaletă, manifestări întâlnite în prostatită.

Printre factorii care pot favoriza sau accentua această inflamație, din ce am observat în cabinet, se numără expunerea la frig și umezeală, absența unei activități sexuale adecvate, consumul de alcool și alimentele condimentate.

Cum pot influența obiceiurile de zi cu zi sănătatea aparatului urinar și a rinichilor?

În general, tot ce este consumat în exces poate afecta rinichii. Nu există o regulă clară că alcoolul sau un anumit tip de alcool ar fi mai nociv, însă consumul excesiv poate avea efecte și asupra rinichilor. Acest lucru se întâmplă inclusiv prin deshidratare, deoarece alcoolul favorizează eliminarea apei din organism. Până să ajungă să îi afecteze, însă, alcoolul influențează multe alte sisteme ale organismului, în special sistemul cardiovascular și pe cel cerebral.

Și băuturile carbogazoase pot avea efecte asupra sănătății urinare, mai ales în cazul persoanelor cu predispoziție la formarea pietrelor la rinichi sau care au avut deja astfel de probleme. Simpla prezență a unei pietre în sistemul urinar poate favoriza formarea altora. La toate acestea se adaugă și consumul insuficient de apă, care poate contribui la apariția calculilor renali.

Bolizi sport – bărbații de 20-30 de ani și riscurile la care sunt expuși

3. Când ai un bolid sport nou, ai impresia că nimic nu-l poate opri și că nu are nevoie să ajungă prea curând în service. Totuși, chiar și cele mai performante mașini pot avea probleme neașteptate. La fel, bărbații tineri pot avea probleme urologice fără să observe neapărat simptome. Când este recomandat un consult la această vârstă și la ce semne ar trebui să fie atenți?

În general, bărbații între 20 și 30 de ani nu au nevoie de controale urologice periodice, decât dacă au simptome sau factori de risc precum antecedente familiale sau expunere profesională. În aceste situații, evaluarea medicală este importantă.

Există și bărbați care ajung la urolog în absența simptomelor, atunci când nu reușesc să obțină o sarcină împreună cu partenera și încep investigațiile pe partea de fertilitate.

De asemenea, este important ca tinerii să fie atenți la eventualele modificări ale testiculelor. Dacă observă o creștere în volum, un nodul sau orice altă schimbare neobișnuită în ceea ce privește consistența la palpare, ar trebui să se prezinte la medic. Am avut recent cazul unui pacient de 20 de ani care în urma unei autoexaminări, palpări testiculare, a descoperit un nodul mic, dur, la unul dintre testicule și a venit imediat la medic. Nu avea niciun simptom, însă investigațiile de laborator și imagistice au ridicat suspiciunea unui diagnostic malign, confirmat de anatomia patologică. M-a bucurat faptul că nu a tratat subiectul ca pe un tabu, nu i-a fost rușine și a venit la medic fără să amâne.

La această vârstă pot apărea și tulburări de dinamică sexuală, care au de multe ori cauze psihologice. În cazul infecțiilor cu transmitere sexuală, investigațiile se aleg în funcție de situație și de simptomele pacientului. Acestea țin în principal de specialitatea dermato-venerologie, așa că, atunci când este nevoie, îndrum pacienții către un medic venerolog.

Martorul bateriei – când problema nu este acolo unde se vede

4. Când se aprinde martorul bateriei, problema nu este întotdeauna bateria în sine, ci poate fi sistemul care o încarcă. La fel, o problemă de dinamică sexuală poate ascunde o afecțiune care nu ține doar de sănătatea sexuală. Ce legătură există între disfuncția erectilă și sănătatea cardiovasculară și de ce nu ar trebui ignorate primele semne?

Unul dintre cele mai mari riscuri este amânarea diagnosticului corect și, implicit, a tratamentului, până când se pierde ceea ce numim o fereastră de oportunitate. Disfuncția erectilă este un exemplu foarte bun, pentru că erecția poate fi un barometru al sănătății generale, în special al sănătății cardiovasculare.

Astfel, atunci când un bărbat observă că erecția nu mai este completă, este mai slabă sau nu se menține, problema nu trebuie privită doar ca o tulburare de dinamică sexuală. Poate fi și un semnal al unor probleme vasculare. De aceea, atunci când am pacienți cu astfel de manifestări, îi îndrum și către un consult cardiologic, mai ales pe cei peste 40 de ani.

Explicația este legată de dimensiunea vaselor de sânge. Pentru a se produce erecția, este necesar un flux sanguin suficient către penis. Vasele de sânge de la acest nivel au un calibru mai mic decât cele coronariene, care irigă inima. În consecință, depunerile de aterom, formate inclusiv din colesterol, pot afecta mai devreme circulația la nivelul vaselor mici. Disfuncția erectilă poate apărea astfel înaintea unor manifestări cardiovasculare mai grave, precum infarctul miocardic sau accidentul vascular cerebral. Tocmai de aceea, este important ca aceste semne să nu fie ignorate.

Cai putere în plus – atenție la suplimentele pentru potență!

5. Există tot felul de soluții de tuning care promit să crească performanțele unei mașini și să-i ofere mai mulți cai putere. La fel, suplimentele pentru potență promit erecții mai bune, libido crescut și mai mult testosteron. Cât de eficiente sunt și cât de sigur este să fie luate fără recomandarea medicului?

În general, suplimentele alimentare nu au efecte adverse severe, însă nici eficiența lor pentru îmbunătățirea potenței nu este întotdeauna dovedită. Printre cele despre care se vorbește în acest context se numără și suplimentele pe bază de ashwagandha, despre care există unele date privind efectele asupra testosteronului. Multe dintre aceste produse au însă și un efect placebo. Așa cum spuneam, o mare parte dintre tulburările de dinamică sexuală au cauze psihogene, iar în aceste situații, suplimentele pot ajuta și prin efectul placebo.

În schimb, medicamentele pentru tratarea disfuncției erectile, precum inhibitorii de fosfodiesterază de tip 5 (din categoria din care face parte și Viagra), ar trebui luate numai la recomandarea medicului, în urma unui consult.

Mașini electrice și hibride – sedentarismul afectează prostata și viața sexuală!

6. Mașinile moderne oferă tot mai mult confort și sisteme care fac multe lucruri în locul șoferului. În viața de zi cu zi, însă, prea mult confort și prea puțină mișcare pot avea consecințe asupra sănătății. Cum afectează sedentarismul sănătatea prostatei și funcția sexuală?

Sedentarismul poate afecta atât sănătatea prostatei, cât și funcția sexuală. Statul prelungit pe scaun poate afecta musculatura planșeului pelvin, care are un rol important în menținerea erecției. Prin contracție, aceasta ajută la păstrarea sângelui în penis. Dacă musculatura nu este suficient de bine dezvoltată, erecția poate să nu fie completă sau să nu se mențină.

Există exerciții pentru tonifierea planșeului pelvin, folosite inclusiv la femeile care au incontinență urinară, și care pot fi de ajutor și bărbaților, pentru îmbunătățirea funcției erectile. Recomand să facem mișcare în fiecare zi, cel puțin 30 de minute. Iar dacă mergem la sală, să nu ne concentrăm doar pe brațe și piept, așa cum fac mulți bărbați, ci să lucrăm și musculatura picioarelor și a planșeului pelvin.

Un alt aspect de care trebuie să ținem cont este felul în care facem sport. De exemplu, bărbații care merg mult pe bicicletă ar trebui să acorde atenție șeii. Presiunea exercitată asupra perineului, zona dintre testicule și anus, poate afecta structurile din această regiune. Aici se află prostata, dar trec și vase de sânge și nervi implicați în mecanismul erecției. De aceea, este importantă alegerea unei șei mai late, care să distribuie mai bine greutatea corpului și să reducă presiunea asupra perineului.

Scaunul încălzit – expunerea la căldură

7. Scaunul încălzit este un accesoriu confortabil, mai ales în sezonul rece. În ce măsură folosirea frecventă a scaunului auto încălzit poate influența fertilitatea?

Da, căldura în exces poate afecta fertilitatea. Testiculele se află în afara organismului pentru că au nevoie de o temperatură cu 2-3 grade Celsius mai mică decât temperatura corpului pentru a produce spermatozoizi. Acest lucru este important pentru a proteja spermatozoizii și celulele din care aceștia se formează.

Prin urmare, creșterea temperaturii la nivelul testiculelor poate duce la afectarea fertilității. Nu înseamnă că nu putem folosi scaunul auto încălzit, mai ales când este frig. Îl putem folosi, dar fără să exagerăm. Este important să existe un echilibru, pentru că expunerea excesivă la căldură poate avea efecte nedorite.

Pietrele la rinichi și momentul când „bubuie motorul”

8. Uneori, mașina începe să scoată zgomote neobișnuite sau să dea semne că ceva nu funcționează bine. Alteori, problema evoluează fără să ne avertizeze. La fel se întâmplă și în cazul pietrelor la rinichi: unele provoacă dureri extrem de puternice, în timp ce altele pot rămâne mult timp fără simptome. Cum își pot da seama bărbații că au pietre la rinichi?

Colica renală este, ca să păstrăm comparația cu mașinile, momentul în care „bubuie motorul“. Apare atunci când o piatră formată în rinichi se desprinde și blochează ureterul, canalul care transportă urina de la rinichi la vezică. Practic, este ca un furtun blocat: urina nu mai poate să circule normal, se acumulează în spatele obstacolului, iar presiunea din rinichi crește. Acest lucru provoacă o durere foarte puternică.

Durerea se poate opri atunci când piatra este eliminată și se deblochează ureterul. Dar dispariția durerii nu înseamnă neapărat că piatra a fost eliminată. Uneori, presiunea din rinichi poate să scadă chiar dacă piatra este încă acolo, iar dacă blocajul persistă, funcția rinichiului poate fi afectată. De aceea, este important să verificăm ce se întâmplă, chiar dacă durerea a trecut.

Pe de altă parte, nu toate pietrele la rinichi provoacă o colică renală. Unele pot rămâne în rinichi fără să dea niciun simptom și sunt descoperite întâmplător, la o ecografie sau la un CT făcut pentru cu totul alt motiv. Dacă sunt mari, pot crește în timp sau se pot desprinde din ele fragmente care ajung să blocheze ureterul. Alteori, pot afecta treptat funcționarea rinichiului, fără să provoace o durere bruscă.

Pot face bărbații ceva ca să prevină apariția pietrelor?

Hidratarea este importantă. Atunci când nu bem suficiente lichide, sărurile din urină se pot concentra și pot contribui la formarea pietrelor. De aceea, este bine să bem suficiente lichide.

Există și suplimente care pot avea un rol în prevenție sau tratament, însă eficiența lor depinde de tipul și dimensiunea calculului. Dacă piatra are deja dimensiuni importante, de 8-10 mm sau chiar mai mult, șansele ca un supliment să o dizolve sunt foarte mici. În plus, chiar dacă o piatră se fragmentează sau se dizolvă, fragmentele trebuie eliminate și ele pot provoca probleme.

Garanția de producător – când se fac controalele preventive

9. Orice mașină vine cu o garanție de producător, dar asta nu înseamnă că putem renunța la reviziile periodice. La fel, chiar dacă se simte bine și nu are simptome, un bărbat poate avea probleme de sănătate pe care încă nu le-a descoperit.

De la ce vârstă sunt recomandate controalele urologice de rutină și cât de des ar trebui făcute?

Între 20 și 39 de ani, bărbații ar trebui să fie atenți la sănătatea urologică și să facă evaluări medicale atunci când există motive pentru acest lucru. Investigațiile se stabilesc în funcție de istoricul familial, de eventualele simptome și de factorii de risc. Ele pot include analize de sânge sau o ecografie, dacă medicul consideră că sunt necesare. Nu există însă un protocol unic de screening pentru pietrele la rinichi.

După 40 de ani, recomand ca prima evaluare urologică să fie făcută la aproximativ doi ani, dacă totul este în regulă. După 50 de ani, vizita la medic ar trebui să fie anuală. Aceasta include analiza PSA, un examen clinic al organelor genitale și o ecografie.

Am descoperit de multe ori, în urma examenului clinic, inclusiv la bărbați de această vârstă, tumori ale organelor genitale sau alte afecțiuni minore, cum este fimoza, pe care pacienții nu le-au considerat suficient de importante pentru a se prezenta la medic. Ecografia este importantă și pentru că ne permite să evaluăm dimensiunea prostatei.

Frica de mecanicul-șef – teama de consultul urologic

10. Unii șoferi amână vizita la service de teamă să nu descopere că mașina are probleme. În cazul bărbaților, jena sau teama de consultul urologic, mai ales de tușeul rectal, îi poate face să amâne vizita la medic. Cât de necesar este tușeul rectal în evaluarea urologică și când se recomandă această examinare?

În evaluarea urologică, încercăm să adunăm cât mai multe informații despre pacient, iar pentru asta avem la dispoziție mai multe metode: discuția cu pacientul, analizele de sânge, ecografia și alte investigații, atunci când sunt necesare.

În trecut, tușeul rectal era folosit mai frecvent, pentru că nu aveam la dispoziție atât de multe investigații ca în prezent. Acum nu mai este o examinare pe care să o facem de rutină tuturor pacienților. O recomand în anumite situații, atunci când informațiile pe care le avem nu sunt suficiente și mai avem nevoie de clarificări.

Atunci când consider că este necesar, îi explic pacientului de ce recomand această examinare și ce informații ne poate oferi. De multe ori, până în acel moment, el a făcut deja și alte investigații, iar tușeul rectal vine ca un pas în plus pentru a lămuri lucrurile. Încerc să îi explic că nu este o manevră pe care o facem fără motiv, ci o examinare care ne poate ajuta să înțelegem mai bine ce se întâmplă.

În cadrul campaniei „Revizia anuală a bărbatului“, REGINA MARIA propune, până la 31 decembrie 2026, un pachet de analize dedicat bărbaților, disponibil la prețul de 199 de lei în policlinicile și punctele de recoltare ale rețelei. Acesta cuprinde investigații pentru evaluarea funcției rinichilor și a ficatului, a metabolismului, a sănătății cardiovasculare și a tiroidei, alături de hemoleucograma completă, fierul seric și doi indicatori relevanți pentru sănătatea bărbaților: testosteronul și PSA-ul. Recoltarea se face pe bază de programare, la numărul 021 9268, iar rezultatele sunt disponibile în aplicația REGINA MARIA.

Articol susținut de Regina Maria