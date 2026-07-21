Mașina unei școli de șoferi a ars ca o torță pe bulevardul Ion Mihalache din București, după ce a luat foc în mers

Un autoturism al unei școli de șoferi a luat foc în mers, marți, pe bulevardul Ion Mihalache din București, vis-a-vis de Cimitirul Evreiesc, potrivit Radio România.

Imaginile cu mașina cuprinsă de flăcări au fost surprinse de un trecător și postate pe rețelele sociale.

Potrivit martorilor citați de Radio România București FM, șoferița a reușit să iasă nevătămată din autovehicul.

Focul s-a extins la alte două automobile, la fața locului au intervenit mai multe echipaje de Poliție, Pompieri și SMURD.

Traficul rutier a fost reluat după 20 de minute de blocaj, pe sensul Piața 1 Mai spre Domenii, inclusiv de către liniile STB 381, 196 și 642