Mașini de AUR la Parlament. În parcare am descoperit Aston Martin, Bentley, Maybach, Brabus. „De ce să nu le cumpăr sau dețin pe firmă, care e problema?”

Un deputat AUR a venit la Parlament, în ultimele luni, cu trei mașini diferite: un Aston Martin, un Maybach și un Bentley. El a explicat că prețul lor variază între 240.000 și 280.000 de euro. Autoturismele aparțin unor firme la care deputatul este acționar, motiv pentru care nu apar în declarația de avere. Un alt deputat AUR era să cadă în zăpadă atunci când a fost întrebat de mașina sa de lux.

Prima mașină filmată la Parlament a fost un Maybach S580 în două culori. Imaginile sunt surprinse în septembrie 2025 în parcarea dedicată demnitarilor.

Pe site-urile de specialitate, acest model de Maybach este definit drept „lux regal pe patru roți”, iar interiorul este caracterizat ca fiind „un sanctuar al luxului absolut”.

Din ea, se îndreaptă spre clădirea Parlamentului un deputat AUR.

Maybach-ul nu este singura sa mașină. În dialogul ce urmează, parlamentarul avea să vorbească cu amănunte despre mini-colecția sa de mașini de lux.

O simplă întrebare despre Mercedesul pe care îl conduce l-a pus pe fugă prin parcare și prin Parlament pe un alt deputat AUR.

În timp ce declarațiile de avere ale demnitarilor au devenit secrete, site-ul de investigații Snoop a publicat o întreagă serie despre mașinile de lux ale politicienilor și din alte partide decât AUR.

Florin-Eugen Cîrligea, 62 de ani, este un om de afaceri din Brăila aflat la primul mandat în Parlament. Mașina are numere de Constanța. Înainte să fie deputat AUR, Cîrligea a fost membru PNL.

Spre deosebire de alți parlamentari, care fug când sunt întrebați dacă autoturismul le aparține, deputatul AUR acceptă orice dialog pe tema mașinilor sale.

„Este pasiunea mea pentru mașini”, descrie Cîrligea impresionantul parc auto pe care îl deține.

Maybach-ul a costat „un pic mai ieftin” decât Bentley Bentayga, un alt SUV cu care a sosit la Parlament.

Maybach-ul deținut de deputatul AUR Florin-Eugen Cîrligea Foto: Cristian Andrei

„Bentley a costat vreo 280.000 de euro, cu TVA cu tot, ceva de genul acesta. Maybach în jur de 240.000 de euro. Discutăm de prețul de achiziție, mașinile au acum valoare mai mică”, dezvăluie chiar posesorul celor două mașini. Din primăvara lui 2026, Maybach-ul a fost pus la vânzare, spune Cîrligea.

Bentley Bentayga, deținut de deputatul Cîrligea Foto: Cristian Andrei

Ultimul model folosit este însă un Aston Martin DBX, cu un preț care se apropie de 250.000 de euro. Mașina este folosită în leasing operațional.

„De ce să nu le cumpăr sau dețin pe firmă, care e problema? Nu am vreun avantaj, firmele mele nu au datorii la stat. Mașina este cumpărată din România”, susține deputatul, SUV-ul invocat fiind Bentley Bentayga.

Deputatul AUR nu a trecut în declarația de avere că deține vreo mașină pe numele său, iar Maybach-ul a fost vândut pentru 140.000 de euro în acest an.

Firmele în care Florin Cîrligea este asociat:

SC Comision Trade SRL – cifra de afaceri depășește 200 de milioane de lei

SC Tehnocerti Mentananță SRL -1 milion de lei cifra de afaceri

SCOM Charter N.E.P.A – firma nu este înregistrată în România

Greenfly Investment SRL – zero lei cifra de afaceri

Energoinstal service SRL – fără cifră de afaceri

În prima declarație din Parlament, Florin Cîrligea a declarat mai multe surse de venit aferente anului fiscal 2024. SC Comision Trade SRL, care are ca obiect de activitate comerțul cu ridicată al combustibililor, a avut o cifră de afaceri în 2025 de 210 milioane de lei și un profit de 449.393 de lei, potrivit site-ului termene.ro.

Comision Trade SRL – salariu 48.500 de lei

Alexion SRL Agigea – 20.995 de lei

Tehnocerti Mentananta SRL – 217.706 de lei

consilier municipal Brăila – 2.180 de lei

deputat – 2.700 de lei (mandatul a început la finalul lui decembrie 2024)

Soția sa a încasat dividende de la mai multe firme, aferente lui 2024, în valoare de peste un milion de lei. Pe numele soției apare firma Alexion SRL, cu o cifră de afaceri de peste 28 de milioane de lei în 2025 și cu profit de 862.000 de lei.

Aston Martin deținut de deputatul Cîrligea Foto: Cristian Andrei

Explicația unui senator AUR: Mașina e un Mercedes, are doar embleme de Brabus

„Brabus este un nume sinonim cu performanța extremă, luxul și exclusivitatea. Acest brand renumit pentru tuning-ul spectaculos al modelelor Mercedes-Benz a reușit să capteze atenția pasionaților auto și a colecționarilor din întreaga lume”, scrie site-ul autovit.ro.

Un Brabus B50 am descoperit în parcarea Senatului. Mașina aparține unui senator AUR.

Brabus B50, deținute de senatorul AUR Dumitru Spau Foto: Cristian Andrei

Este chiar senatorul care i-a vândut, în 2018, un teren fostului director al SRI, Eduard Hellvig.

Înainte să intre în Parlament, Dumitru Spau, 47 de ani, a fost consilier local și viceprimar al orașului Tunari, activând în PNL. Din decembrie 2024 este senator, ales pe listele AUR.

În prima sa declarație de avere depusă ca parlamentar, Spau susține că în tot anul 2024 a obținut venituri în valoare de 2.775 de lei.

„Am cumpărat-o de curând. Este o mașină Mercedes, nu este Brabus. Doar niște embleme de Brabus”, a declarat Spau pentru HotNews când a fost întrebat despre mașina cu care a venit la Parlament. Nu a dorit să spună cât a plătit pentru o astfel de mașină.

Mașina a fost achiziționată în 2026, după ce senatorul a vândut un teren în județul Ilfov pentru care a obținut aproape 600.000 de euro, potrivit informațiior obținute de HotNews.ro.

Un deputat AUR era să cadă în zăpadă când a auzit întrebarea legată de mașină

Nu toți deputații reacționează relaxat când sunt întrebați despre mașinile cu care au venit Parlament.

Suntem pe 23 februarie 2026, iar în curtea Parlamentului este zăpadă. Dintr-un Mercedes G Klasse coboară Cosmin Hristu, deputat AUR, 44 de ani. Mașina are numere de Constanța, de unde provine alesul.

Mercedes G Klasse deținut de deputatul AUR Cosmin Hristu Foto: Cristian Andrei

Întrebat cui aparține mașina, Cosmin Hristu încearcă să scape printr-un salt mai mare prin zăpadă. Ghinionul său pentru că este la un pas să cadă. Fuge în Parlament fără să răspundă la întrebările despre mașină.

„Este mașina personală, înregistrată pe numele meu, nu trebuia un reportaj special pentru așa ceva”, a declarat Hristu pentru HotNews, după ce a ajuns în plenul Camerei Deputaților.

Mașina a cumpărat-o de la un prieten. Din sursele HotNews, mașina a fost achiziționată de la Cîrligea, deputatul AUR cu Aston Martin și Bentley.

Hristu susține că l-a costat „mult sub prețul pieței”.

„Este sub 100.000 de euro, a fost cumpărată nu cu mult timp în urmă”, explică Hristu.

Până la publicarea materialului, Hristu a vândut Mercedes-ul G Klasse, dar vine la Parlament tot cu un autoturism Mercedes, dar varianta sedan, nu SUV.

„Vreți să venim cu căruțul de butelii?”

Eduard Koler, deputat AUR de Mehedinți, și fost consilier al patronului Superbet, a fost filmat de Snoop.ro, în septembrie 2025, cu un BMW XM la Parlament. Mașina nu apare în declarația sa de avere.

Reporterii Snoop au descoperit că BMW-ul XM aparține firmei EK Vanguard Vektor LTD SRL din Drobeta Turnu Severin. Firma o are ca unic acționar și administrator pe Ioana Dumitrașcu, mama deputatului AUR, în vârstă de 75 de ani. Compania are o cifră de afaceri de 2 milioane de lei, profit net 1 milion de lei în 2024 și un singur angajat.

Întrebat de Snoop.ro despre mașina cu care a venit la Parlament, Koler a răspuns: „Vreți să venim cu căruțul de butelii?”.