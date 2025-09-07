Mașinile electrice sunt acum mai ieftine decât cele pe benzină, în China INFOGRAFIC

În China, vehiculele electrice au devenit mai accesibile decât cele pe benzină. În schimb, în Germania și Statele Unite, EV-urile rămân semnificativ mai scumpe.

Vehiculele electrice (EV) au cunoscut o adoptare rapidă și schimbări de prețuri la nivel global, însă accesibilitatea diferă considerabil între țări.

Această vizualizare compară prețul mediu al vehiculelor electrice pe baterie (BEV) cu cel al mașinilor tradiționale pe benzină în China, Germania și Statele Unite.

