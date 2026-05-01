Mașinile hibrid nu mai pot fi parcate gratuit în București, de la 1 mai / Care sunt noile reguli

În București sunt înmatriculate peste 170.000 de mașini hibrid, care de astăzi, 1 mai, pierd gratuitatea în parcările Primăriei Capitalei – cele marcate cu albastru. Pentru mașinile electrice înmatriculate în București, gratuitatea rămâne în vigoare până la finalul anului 2027, cu o condiție.

Gratuitatea la parcare pentru mașinile electrice și hibrid era în vigoare de acum 10 ani, doar pentru mașinile înmatriculate în București, pentru locurile de parcare ale Primăriei Capitalei. Este vorba despre parcările marcate cu albastru, care sunt în principal în centrul orașului.

Decizia de eliminare a gratuității pentru mașinile hibrid a fost luată de Consiliul General București la începutul lunii aprilie, cu aplicabilitate de la 1 mai.

Primarul general Ciprian Ciucu, cel care a propus această măsură, a explicat că în București sunt 45.000 de locuri de parcare cu plată în administrarea Primăriei Capitalei și 90.000 de mașini hibrid și electrice care beneficiază de această gratuitate.

El a argumentt că păstrarea acestor gratuități încurajează folosirea mașinii personale și, în plus, gratuitatea nelimitată a dus la utilizarea locurilor de parcare ca spații de staționare pe termen lung, scăzând drastic rata de rotație a mașinilor.

Câte mașini electrice și hibrid sunt înmatriculate în Capitală

Potrivit datelor furnizate de Direcția Generală de Permise și Înmatriculări, la solicitarea HotNews, la finalul anului 2025 în București erau înmatriculate 1.691.056 mașini. Dintre acestea, 25.425 sunt electrice și 170.785 hibrid.

În ceea ce privește vechimea, din cele aproape 1,7 milioane de mașini, 203.100 au o vechime mai mică de 2 ani, 235.455 între 3 și 5 ani, 872.187 peste 12 ani, 314.590 între 16 și 20 de ani, iar restul peste 20 de ani.

Cum pot beneficia în continuare mașinile electrice de gratuitate la parcare

Gratuitatea rămâne valabilă pentru mașinile electrice înmatriculate în București, însă cu condiția înregistrării acestora în baza de date a Companiei Municipale de Parking.

Conform companiei, începând cu 1 mai, data la care intră în vigoare această decizie a CGMB, și până la data de 31 decembrie 2027, facilitatea privind utilizarea gratuită a parcajelor publice de utilitate generală se acordă exclusiv autovehiculelor electrice înmatriculate în București. „Acordarea acestei facilități este condiționată de înregistrarea prealabilă a autovehiculului în baza de date administrată de operatorul delegat pentru gestionarea parcărilor publice”, mai informează compania.

Înregistrarea se face la cerere, pe întreaga perioadă de aplicare a hotărârii, completând online următorul formular: https://registru.cmpb.ro. Cererea trebuie soluționată de operator în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea documentației complete.

Cât costă parcarea pe locurile administrate de Primăria Capitalei și cât sunt amenzile pentru cei care nu plătesc

În parcările marcate cu albastru, care aparțin Primăriei Capitalei, tariful este de 5 lei pe oră, 30 de lei pe zi sau 500 de lei/lună. Pentru riverani, tariful este de 50 de lei/lună sau 500 lei/an. Abonamentele și plata parcării se pot face direct pe site-ul companiei cpmb.ro.

Parcarea poate fi plătită și prin SMS, la numărul 7576. Formatul mesajului text SMS ce poate fi trimis este compus din numărul de ore dorit și numărul de înmatriculare, fără spații, linii despărțitoare sau orice alt caracter. Se pot plăti 1, 2, 3, 4 ore (prin înlocuirea cifrei de început, respectiv cu 1,2,3,4) sau abonament de o zi. Formatul mesajului SMS pentru abonament de o zi este: ziB777PKG.

Parcarea se mai poate plăti și prin aplicația Parking București sau la automatele selfpay din centrele comerciale, dar și la parcometrele de pe stradă.

Sancțiunea pentru persoanele care folosesc parcările albastre, dar nu plătesc este de 200 de lei pe zi și imobilizarea mașinii până la stingerea obligației de plată, potrivit datelor de pe siteul companiei. Amenda poate fi plătită cu cardul bancar, prin aplicația Parking București și la automatele de plată (parcometre). De asemenea, amenzile se pot plăti și pe ghiseul.ro.

Notele de constatare și înștiințare de plată a amenzilor pot fi contestate astfel:

În format electronic, prin completarea formularului disponibil la adresa: https://constatare.cmpb.ro;