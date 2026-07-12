Skip to content
Sanatate

Măsura cu neplata primei zile de concediu medical, care a înfuriat pacienții români, este normă în unele țări din Europa / Diferențe majore la excepții și la banii plătiți

Alina Neagu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

În România, angajații nu mai sunt plătiți pentru prima zi a concediului medical, conform unei ordonanțe de guvern din februarie. În iunie abia, au fost introduse unele excepții. Măsura a stârnit valuri de critici mai ales dinspre asociațiile pentru pacienți, însă în multe țări din Europa acest tip de măsuri este în vigoare deja de ani de zile. În unele cazuri, este vorba chiar de trei zile. Care sunt însă diferențele?

  • HotNews a analizat situația concediilor medicale din nouă țări europene: în unele state măsurile de descurajare sunt luate deja, iar în cele în care nu sunt se vorbește tot mai mult despre ele. 
  • În țările analizate, sunt state care plătesc 100% din salariu în zilele de concediu medical, dar și altele unde angajații primesc doar 50%. Și în România procentul a scăzut drastic de anul trecut. 
  • Articolul este parte a proiectului Pulse, un consorțiu jurnalistic internațional în care HotNews este parte și care oferă publicului perspective documentate și diverse, cu informații din mai multe țări, despre probleme de mare interes public. 
  • Text realizat de Alina Neagu (HotNews – România), Davide Madeddu (Il Sole 24 Ore – Italia), Francesca Barca (Voxeurop – Franța), Natascha Ickert  (Der Standard – Austria), Juste Anceviciute (Delfi – Lituania), Krasen Nikolov (Mediapool – Bulgaria), Tornike Kakalashvili (OBCT – Georgia), Ana Somavilla (El Confidencial – Spania), Lena Kyriakidi (Efsyn – Grecia) și Emilia Bromber (Gazeta Wyborcza – Polonia)

De la 1 februarie până la finalul lunii mai, toți angajații din România care s-au aflat în concediu medical au pierdut banii pentru prima zi din fiecare certificat de concediu medical pe care l-au primit. 

Practic, angajații care au avut un episod de boală mai lung, precum o fractură, care a necesitat prelungirea concediului medical prin mai multe certificate succesive, au pierdut banii pe mai multe zile – o zi din fiecare certificat. 

Pulse - Europe Beyond The Beat

Proiectul PULSE este o inițiativă europeană de promovare a parteneriatelor jurnalistice transfrontaliere, co-finanțată de Comisia Europeană (DG CONNECT) în cadrul Acțiunilor Multimedia prin acordul de grant LC-02772862. HotNews.ro colaborează în cadrul proiectului cu alte publicații prestigioase din Europa: Delfi (Lituania), Deník Referendum (Cehia), cel mai mare ziar austriac Der Standard (Austria), unele dintre cele mai mari publicații din Grecia – EFSYN, El Confidencial – Spania, cel mai mare ziar polonez Gazeta Wyborcza, cel mai vechi site analitic și informațional bulgar Mediapool, una dintre cele mai mari publicații independente maghiare HVG și ziar italian cu profil economic Il Sole 24 Ore, una dintre cele mai vechi și puternice publicații din Peninsulă.


Trei organizații media transnaționale de renume – OBCT (Italia), N-ost (Germania) și Voxeurop (Franța) vor coordona activitățile proiectului.