Măsura luată de Rusia împotriva regizorului care a câștigat Marele Premiu la Cannes. Filmul va reprezenta Franța la Premiile Oscar

Autoritățile ruse au anunțat vineri că l-au plasat pe Andrei Zviaghinţev, regizorul rus laureat cu Marele Premiu de la Cannes în 2026, pe lista agenților străini, potrivit AFP.

Filmul lui Andrei Zviaghințev, „Minotaur”, a avut premiera la ediția din 2026 a Festivalului de Film de la Cannes, în luna mai. Acțiunea peliculei se învârte în jurul unui mic oligarh din provincie care găsește o modalitate toxică de a alimenta mașina de război a Rusiei.

Ministerul de justiție al Rusiei l-a acuzat vineri pe Zviaghințev că răspândește „informații false despre decizii luate de autoritățile publice ale Federației Ruse și despre politicile pe care le promovează”.

„A interacționat cu agenți străini și trăiește în afara Federației Ruse”, spune instituția.

Zviaghințev, în vârstă de 62 de ani, s-a născut în Siberia, dar în prezent locuiește în Franța.

În mai, în discursul său de acceptare a Marelui Premiu, el i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin să oprească „măcelul”: „Întreaga lume așteaptă acest lucru”.

Încadrarea ca „agent străin”, pe care autoritățile ruse o aplică împotriva celor care critică războiul din Ucraina și Kremlinul, îi interzice persoanei în cauză să candideze pentru o funcție publică și o obligă să își declare activitățile.

În martie, autoritățile ruse l-au plasat pe lista agenților străini și pe Pavel Talankin, co-regizor al documentarului premiat cu Oscar „Mr. Nobody Against Putin”, acuzându-l că „a răspândit informații inexacte” despre războiul din Ucraina.

„Minotaur” va reprezenta Franța la Premiile Oscar

Filmul „Minotaur”, cu producție majoritar franceză, a fost selectat miercuri de comitetul de resort din Franța pentru a reprezenta țara la Premiile Oscar în martie 2027, la categoria cel mai bun film internațional, potrivit Variety.

„Minotaur”, un remake al filmului „La femme infidele” (1969) al lui Claude Chabrol, îl are în centru pe Gleb, un antreprenor de succes care își conduce afacerea și, în același timp, caută în compania sa recruți pentru armata rusă, scria AFP în mai, citată de Agerpres.

Intriga este plasată în timp la scurtă vreme după izbucnirea războiului din Ucraina și prezintă o societate în care politicienii și decidenții economici îi trimit la moarte pe cetățenii considerați a fi mai puțin productivi, păstrându-i pe cei mai utili pentru economia rusă.

În acest an a fost laureat la Cannes și regizorul român Cristian Mungiu, care a câștigat Palme d’or cu pelicula „Fjord”. Marele Premiu este considerat un Palme d’or de consolare, notează RFI.