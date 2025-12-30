Măsura prioritară pe care ministrul Sănătății spune că o pregătește pentru începutul lui 2026: „Trebuia făcută de mai bine de 15 ani”

Reforma în domeniul sângelui și a produselor din sânge este prioritară în prima parte a anului 2026, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-un interviu pentru News.ro. Potrivit acestuia, vor exista şase centre regionale de transfuzie, activitatea în centrele judeţene va fi reorganizată, iar sângele va fi testat cu tehnologie de ultimă generaţie bazată pe detectarea acizilor nucleici.

De asemenea, plasma umană va fi procesată în albumină, spune Rogobete, „măsură care va aduce economii importante, având în vedere că acum suntem nevoiţi să importăm acest produs (n.red – albumina umană este utilizată pentru refacerea şi menţinerea volumului plasmatic la pacienţii care au pierdut sânge sau lichide din diferite motive medicale; este esenţială în intervenţii chirurgicale complexe, în alte diferite situaţii clinice şi este administrată intravenos)”.

„Pentru prima parte a anului viitor, pe lângă reorganizarea sistemului de sănătate şi a spitalelor, îmi doresc să demarăm, imediat cum trec sărbătorile, una dintre reformele care trebuiau făcute de mai bine de 15 ani şi nu s-a făcut, o reformă importantă şi anume în domeniul sângelui şi al produselor de sânge”, a afirmat ministrul Sănătății.

„Aici mă refer la reorganizarea Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională, pe de o parte, şi pe de altă parte la înfiinţarea a şase centre regionale de transfuzie în primul rând, apoi dotarea acestora cu echipamente de înaltă performanţă pentru testarea sângelui cu ultimele tehnologii agreate la nivel internaţional, tehnologii bazate pe detectarea acizilor nucleici, fapt care ne va permite să putem procesa plasma în România şi să putem produce albumină cu plasma colectată în România”, a adăugat Rogobete.

Ministrul Sănătății mai spune că „este o reformă absolut necesară, importantă, care, pe lângă că ne va alinia la standardele europene de vigilenţă transfuzională şi de securitate a sângelui, va produce în timp mediu economii importante pentru că nu vom mai fi nevoiţi să cumpărăm albumină sau alte produse farmaceutice bazate pe plasmă umană din alte ţări şi le vom putea produce aici, acasă.”

Spitalele vor fi reorganizate

„Cred că este cea mai importantă reformă din domeniu care poate fi făcută şi pentru care am ambiţia ca anul viitor să fie realizată: regionalizarea centrelor de transfuzie în şase centre regionale, reorganizarea activităţii în centrele judeţene, creşterea standardelor de testare la tehnologie de ultimă generaţie bazată pe detectarea acizilor nucleici şi, foarte foarte important, procesarea plasmei umane colectate prin donare, în albumină”, a mai spus ministrul Sănătății.

Tot în prima parte a anului viitor, „în ianuarie, respectiv în februarie cel târziu, vom finaliza şi reorganizarea unităţilor sanitare, care este absolut necesară, practic vom reduce de la 8 categorii de spitale cât avem acum, la 4, se introduce conceptul de spital strategic, apoi spital de categoria 1, 2 şi spital de categoria 3”.

Această măsură va duce și la modificarea normativului de personal – medici, asistente, infirmiere, chimişti, biochimişti etc. Potrivit ministrului Sănătății, normativul de personal nu va mai fi stabilit doar în funcţie de numărul de paturi, ci și în funcţie de categoria spitalului și de complexitatea cazurilor,

„Nu se va mai realiza doar în funcţie de numărul de paturi, ci se va realiza în funcţie de categoria spitalului, în funcţie de complexitatea cazurilor, în funcţie de particularitatea fiecărui spital şi cred că este un mare avantaj pentru întreg sistemul de sănătate pentru că doar aşa putem doza numărul de personal, în funcţie de specificul fiecărei unităţi sanitare şi putem adapta practic şi reduce supraaglomerarea şi epuizarea anumitor medici, asistente în anumite spitale care au o adresabilitate mai crescută şi, suplimentar cu această măsură, pentru a închide această reformă de fapt de reorganizare a spitalului vor intra în plată cele trei categorii de gărzi, garda la domiciliu, garda de monitorizare şi garda de urgenţă”, spune Alexandru Rogobete.