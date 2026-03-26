Măsurile anunțate de Polonia pentru reducerea prețurilor la carburanți: „Vrem să aibă un impact real”

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat joi că guvernul de la Varșovia va reduce TVA la combustibili și va scădea acciza la minimul permis de normele UE, iar retailerii vor avea un plafon maxim de preț la vânzare, au scris Reuters și TVP World.

Potrivit premierului polonez, taxa pe valoare adăugată va fi redusă la 8%, de la 23%, în cazul carburanților, în timp ce acciza va fi micșorată la nivelul de 0,068 de euro per litru de benzină, respectiv 0,066 euro per litru de motorină.

În plus, autoritățile poloneze lucrează la o taxă pe profiturile excepționale ale companiilor petroliere, a mai precizat Donald Tusk în conferința de presă susținută înaintea ședinței de guvern de joi.

„Chiar înainte de sărbători, ar trebui să vedem o scădere a prețurilor cu aproximativ 1,2 zloți (0,28 de euro) pe litru pentru toți combustibilii”, a declarat Tusk.

„Vrem ca această reducere să aibă un impact real asupra prețurilor, nu să umple buzunarele celor implicați în comerțul cu combustibili”, a adăugat el. „Pentru perioada de aplicare a acestor reduceri de TVA și accize, vom introduce un preț maxim de retail pentru combustibil”, a mai spus Donald Tusk.

Guvernul Poloniei nu exclude eventuale măsuri împotriva șoferilor străini

Dacă va fi necesar, a promis Tusk, Polonia va lua măsuri pentru a nu le permite șoferilor străini să profite de scăderile de prețuri. Șeful guvernului de la Varșovia a menționat că va fi analizat sistemul din Slovacia, unde mașinile cu numere de înmatriculare străine plătesc mai mult la benzinării decât autovehiculele locale.

„Nu vom ezita să folosim astfel de instrumente dacă este necesar”, a afirmat liderul polonez. „Vom monitoriza aceste câteva zile pentru a vedea dacă amploarea impune astfel de acțiuni”, a explicat el.

În Polonia, taxele reprezintă peste 40% din prețurile de la pompă.

Acțiunile rafinăriei de stat Orlen erau în scădere cu 6% după anunțul guvernului polonez.