Măsurile anunțate de premierul Luca Niculescu pentru această iarnă. Ce spune despre creșterea taxelor și impozitelor

Prim-ministrul Luca Niculescu a declarat că Guvernul se gândește la scheme de sprijin pentru „românii cei mai vulnerabili”, dar și pentru companii.

Premierul a vorbit, joi seară, la Antena 3, despre măsurile avute în vedere pentru această iarnă, „pentru că facturile sunt importante”.

„Păstrăm măsurile pentru acciza la motorină. Păstrăm – și vedem cum putem să le țintim mai bine – voucherele pentru energie electrică. Păstrăm reglementarea tarifelor la gaz până la 31 martie (…). Ne gândim la scheme care să sprijine nu numai pe românii cei mai vulnerabili, deși cu siguranță că la ei ne gândim în primul rând, dar și companiile, pentru că fără companii care funcționează, fără companii care sunt competitive, nu ai locuri de muncă. Vedem ce s-a întâmplat, vedem că locurile de muncă au scăzut”, a declarat Luca Niculescu.

El a precizat că a solicitat Ministerului Energiei să colaboreze cu colegii din Guvern și cu mediul privat „să vedem ce soluții pot găsi împreună, poate pe termen lung”, pentru ca firmele să obțină energie „la un preț cât mai bun”.

„Pentru că dacă tu te apuci să cumperi energia de azi pe mâine, sigur că te va costa mai mult, decât dacă te gândești de acum la un contract care să fie pe luni bune sau pe ani buni”, a explicat șeful Guvernului.

Premierul exclude creșteri de taxe și impozite

Prim-ministrul Luca Niculescu consideră că „este greu” să mai fie majorate taxe și impozite „după doi ani dificili” pentru populație.

„După doi ani dificili, după doi ani în care prețurile au crescut, după doi ani în care au existat creșteri de TVA și alte taxe, cred că este greu să mai vii cu altfel de măsuri de genul acesta. Primul lucru pe care trebuie să îl facă statul este să strângă lui însuși cureaua, să colecteze mai mult, să combată marea evaziune și după aceea să se gândească la alte impozite sau taxe pentru cetățeni, dar nu este ceva la care vrem să ne gândim”, a afirmat Luca Niculescu.

El a spus că reforma trebuie să vizeze, în primul rând, aparatul de stat.

„Nu mai putem crește taxe și impozite sau introduce taxe și impozite noi când te uiți la cât de greu o duc românii în momentul de față. Deci colectare mai bună și o cheltuire eficientă a banilor statului. Deci trebuie, în primul rând, să aplicăm reformele pe noi, cei care suntem în aparatul de stat, și după aceea să ne mai gândim la alte măsuri”, a continuat premierul Luca Niculescu.

Niculescu a menționat, de asemenea, că își dorește un buget „echilibrat” pentru 2027.

„Un buget care, cum ziceam, să fie echilibrat, pentru că avem nevoie de un buget care să se înscrie în coordonatele fiscal-bugetare cu care ne-am angajat în fața Comisiei Europene. Avem agențiile de rating, care vin în ianuarie, în februarie și în martie. În același timp, trebuie să fie un buget care să răspundă și nevoilor românilor”, a mai spus el.