„Maternitatea e un haos”. Discursul de Oscar care te lovește drept în inimă

Nu știu câte vizualizări a avut gala Oscarurilor anul acesta. Dar sunt sigură că milioane de mame de pe planeta asta au primit discursul lui Jessie Buckley, actrița are a câștigat Oscarul pentru rolul din „Hamnet”, ca pe un pumnal – pe cât de dureros, pe atât de frumos – direct în inimă.

Actrița de origine irlandeză, care e mama unei fetițe de 8 luni, a urcat pe scenă și a vorbit despre „frumusețea și haosul din inima unei mame”. Nu a fost un discurs perfect și nici nu a încercat să fie. A fost emoționat, pe alocuri dezordonat, plin de iubire și recunoștință — un discurs care nu respectă regulile unei gale, dar care a spus adevărul.

Pe scena Oscarurilor, Jessie Buckley a vorbit despre iubire, despre familie, despre copii, dar mai ales despre „the beautiful chaos of a mother’s heart” (frumusețea și haosul din inima unei mame). În formularea aceasta extrem de poetică se recunoaște orice mamă pe lumea asta.

„Hamnet”, și cartea, și ecranizarea, nu spun povestea lui William Shakespeare, ci a femeii pe care a iubit-o celebrul dramaturg și cu care a avut un copil – Hamnet. Pelicula ne-o prezintă pe această mamă-forță a naturii, sfâșiată de durere atunci când îi moare băiatul de 11 ani în propriile brațe.

CITEȘTE CONTINUAREA PE TOTULDESPREMAME.RO