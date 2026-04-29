Italia anunță că mai are rezerve de kerosen pentru o lună

Rezervele de combustibil pentru avioane ale Italiei sunt suficiente pentru a asigura funcționarea aeroporturilor cel puțin până la sfârșitul lunii mai, a declarat miercuri ministrul Transporturilor, Matteo Salvini, îndemnând în același timp Uniunea Europeană să relaxeze normele bugetare pentru a permite guvernelor să răspundă în fața crizei din domeniul energiei, informează Reuters.

Importurile europene din Orientul Mijlociu de combustibil pentru avioane au fost perturbate de războiul cu Iranul, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la o criză a aprovizionării înainte de sezonul de vârf al călătoriilor de vară.

Prețul kerosenului a crescut cu aproape 84% de la începutul războiului dintre SUA-Israel împotriva Iranului, pe 28 februarie, dar companiile aeriene au reușit, în mare parte, să treacă peste criză până acum.

„Rezervele de combustibil pentru avioane disponibile în Italia sunt suficiente pentru a asigura operațiunile cel puțin până la sfârșitul lunii mai”, a declarat Salvini în timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri în Camera Deputaților.

„Monitorizăm lanțul de aprovizionare cu combustibil atât la nivel național, cât și european, pentru a ne asigura că sistemul continuă să funcționeze fără întreruperi, cel puțin pe tot parcursul verii”, a mai spus ministrul.

Salvini, care conduce partidul de extremă-dreapta și eurosceptic Liga, a afirmat că Italia dispune de rezerve de combustibil mai mari decât majoritatea celorlalte țări europene și nu se confruntă cu o situație de urgență, dar a solicitat totuși o acțiune rapidă din partea Bruxellesului.

El a reiterat apelurile Italiei pentru o revizuire a sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), afirmând că aceasta ar contribui la reducerea facturilor la energie în întreagul bloc comunitar, și a subliniat că Uniunea trebuie să acorde flexibilitate bugetară țărilor care se confruntă cu consecințele economice ale războiului.