Matthew McConaughey spune că un film surprinzător i-a adus, „de departe”, cei mai mulți bani în timp

Actorul american Matthew McConaughey a dezvăluit că un film din 2003 în care a jucat alături de Kate Hudson i-a asigurat venituri timp de ani de zile, în timp ce un altul l-a scăpat de necazuri la granița dintre SUA și Mexic, relatează Variety.

Actorul acum în vârstă de 56 de ani a jucat de-a lungul timpului în filme apreciate precum „A Time To Kill”, „Contact”, „Amistead” sau „Interstellar”, însă un lungmetraj lansat la începutul anilor 2000 avea să îi propulseze cariera într-o altă direcție.

„The Wedding Planner” din 2001 a marcat primul succes al lui McConaughey în genul comediei romantice, cu încasări de 94 de milioane de dolari la nivel mondial.

Ulterior, în anii 2000, el a devenit un adevărat titan al genului, cu succese precum „Failure to Launch”, „Fool’s Gold” și „Ghosts of Girlfriends Past”. Toate au s-au apropiat sau au depășit pragul de 100 de milioane de dolari într-o perioadă în care Hollywood lansa comedii romantice pe bandă rulantă.

Actorul afirmă că un film lansat cu 23 de ani în urmă i-a adus, de departe, cele mai mari cecuri

McConaughey a spus însă într-un interviu acordat recent pentru podcastul „Happy Sad Confused” că filmul „How to Lose a Guy in 10 Days” din 2003 a reprezentat apogeul perioadei sale de comedii romantice.

„Cred că este, probabil, comedia romantică pe care am făcut-o și care îmi place cel mai mult, iar multă lume iubește această comedie romantică. Și încă îmi aduce cei mai mulți bani din drepturi de autor dintre toate filmele pe care le-am făcut. De departe. La mare distanță”, a dezvăluit actorul premiat cu Oscar în 2014 pentru interpretarea sa din lungmetrajul „Dallas Buyers Club”.

„Pe vremea când existau doar DVD-urile și televiziunea prin cablu, în fiecare martie primeam un cec consistent, datorită Zilei Îndrăgostiților”, a relatat McConaughey.

„Dar, vreau să spun, uitați: pentru mine, în ceea ce privește acest gen, lăsați-mă să-mi asum acest gen. «How to Lose a Guy in 10 Days» a rămas în timp un adevărat reper în genul comediei romantice”, a mai afirmat acesta.

Filmul poate fi văzut în prezent pe platforma Amazon Prime Video, unde poate fi închiriat pentru suma de 9,99 RON. El nu se află în momentul de față în catalogul altei platforme de streaming disponibile în România.

Matthew McConaughey spune că vameșii mexicani l-au recunoscut dintr-un alt film cu Jennifer Lopez

Actorul a dezvăluit în timpul interviului acordat pentru podcast și o întâmplare inedită.

„Am intrat [în vamă] într-o noapte târziu în timp ce traversam granița, undeva foarte în sud”, și-a amintit McConaughey.

„Am fost oprit și era genul acela de oprire. M-au recunoscut și eu eram ‘gringo’-ul din camionetă. Mi-am zis: «Oh, Doamne. Scoate portofelul. Ei bine, iată-ne». Situația devenea din ce în ce mai serioasă, iar apoi am adus vorba: «O știți pe Jennifer Lopez? Ați văzut vreodată ‘The Wedding Planner’? Da, eu eram în el». Au înnebunit cu toții… până la urmă am făcut fotografii împreună și m-au lăsat să plec”, a relatat acesta.

McConaughey a dezvăluit anterior în cadrul podcastului „Good Trouble” că a renunțat la Hollywood și și-a mutat familia în Texas după ce directorii industriei americane de film au refuzat să-l lase să iasă din zona comediilor romantice în prima parte a anilor 2010.â

Jennifer Lopez și Matthew McConaughey într-o secvență din filmul „The Wedding Planner” (2001), FOTO: All Film Archive, Columbia / Mary Evans Picture Library / Profimedia

Cum și-a schimbat McConaughey cursul carierei

La acea vreme, actorul a luat în mod conștient decizia de a nu mai juca în comedii romantice și de a lua o pauză de la Hollywood, până când avea să înceapă să primească mai multe roluri dramatice.

„Când eram în perioada comediilor romantice și eram «tipul cu comediile romantice», aceea era zona mea și îmi plăcea acea zonă. Zona aceea era bine plătită și lucrurile mergeau”, spunea actorul cu doi ani în urmă.

„Eram atât de puternic în acea zonă, încât orice rol din afara ei – drame și lucruri pe care voiam să le fac – primea răspunsul: «Nu, nu, nu. Nu, McConaughey». Hollywood-ul spunea: «Nu, nu, nu. Ar trebui să rămâi acolo». Așa că, din moment ce nu puteam face ceea ce voiam, am încetat să mai fac ceea ce făceam și m-am mutat la fermă, în Texas”, a dezvăluit el.

El a refuzat chiar, în mod celebru, o ofertă de 14,5 milioane de dolari pentru a face o altă comedie romantică.

Directorii de la Hollywood au cedat în cele din urmă, iar ulterior au venit oferte pentru roluri în filme precum „Mud”, „Dallas Buyers Club”, „Interstellar” și „True Detective”, care au schimbat cursul carierei sale.

Începând din 2020 încoace el și-a redus însă dramatic numărul rolurilor pe care le acceptă, jucând doar în câteva producții de la Hollywood.