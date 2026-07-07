„Mayday, mayday”. Semnal de primejdie trimis de un petrolier lovit în Strâmtoarea Ormuz

Un petrolier qatarez care transporta gaz natural lichefiat (GNL) este în pericol de a exploda, iar un petrolier sub pavilion saudit, încărcat cu țiței, a fost avariat în apropierea Strâmtorii Ormuz, au declarat marți surse pentru Reuters, după apariția unor informații potrivit cărora Iranul a lansat peste noapte rachete asupra unor nave aflate în această cale navigabilă.

Nava „Al Rekayyat”, încărcată cu GNL, a transmis semnale de primejdie prin care solicita ajutor după ce a fost lovită în partea de babord, a declarat una dintre surse. O altă sursă, informată asupra situației, a spus că nava risca să explodeze din cauza unui incendiu izbucnit în sala motoarelor. Membrii echipajului erau în siguranță și erau evacuați.

„Mayday, mayday, mayday. Aici nava Al Rekayyat, nava GNL Al Rekayyat. Suntem loviți de o dronă în partea de babord, deasupra sălii motoarelor”, a spus căpitanul navei într-o înregistrare radio analizată de Reuters. „Situația: incendiu în sala motoarelor și fum dens. Nu putem evalua în continuare amploarea pagubelor”.

Este pentru prima dată când o navă care transportă GNL din Qatar, stat care mediază negocierile dintre Washington și Teheran, este lovită de la începutul războiului cu Iranul, la sfârșitul lunii februarie.

Un petrolier sub pavilion saudit, despre care se crede că este superpetrolierul „Wedyan”, a fost de asemenea avariat în largul coastelor Omanului, au declarat surse din domeniul securității maritime. Cauza incidentului nu era cunoscută deocamdată.

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„Al Rekayyat” este deținută și administrată de Nakilat, cunoscută și sub denumirea Qatar Gas Transport Company Ltd, care operează una dintre cele mai mari flote de transport GNL din lume. Datele de monitorizare maritimă ale LSEG au arătat că nava și-a transmis ultima dată poziția la 18 iunie, ceea ce indică faptul că transponderul său AIS de identificare automată era oprit.

„Wedyan” este deținută și administrată de compania saudită de transport maritim Bahri.

Bahri, Nakilat, QatarEnergy, biroul internațional de presă al Qatarului, biroul de presă al guvernului saudit și Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM) nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Nicio grupare sau țară nu și-a asumat responsabilitatea pentru atacuri. Un oficial american, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat pentru Reuters că primele indicii arată că Iranul a deschis focul asupra a două nave comerciale.

Ministerul de Externe al Qatarului a afirmat că Teheranul poartă întreaga responsabilitate juridică pentru atacul asupra navei care transporta GNL. Autoritățile iraniene nu au comentat imediat.

Într-un alt incident produs mai târziu marți, un petrolier a fost lovit de o dronă în timp ce traversa Strâmtoarea Ormuz, suferind avarii minore, însă a reușit să își continue drumul către următorul port de escală, potrivit unui raport al UKMTO, agenția afiliată Marinei Regale Britanice.

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O navă pentru transportul gazelor petroliere lichefiate (GPL), sub pavilion liberian, a fost obligat de forțele iraniene să își schimbe ruta și să navigheze mai aproape de coasta Iranului, după ce încercase marți să traverseze Strâmtoarea Ormuz prin apele Omanului, a declarat o sursă din domeniul securității maritime.

„Redeschiderea intermitentă a Strâmtorii Ormuz continuă să alimenteze volatilitatea pieței petroliere din Orientul Mijlociu, deoarece determină un flux neregulat de petroliere prin strâmtoare, în ambele sensuri”, a arătat compania de brokeraj maritim BRS într-un raport publicat în această săptămână.

Traficul naval prin strâmtoare s-a intensificat în ultima săptămână, pe măsură ce transporturile de țiței, GNL și alte resurse energetice au fost reluate, ajungând la o medie de 25-40 de nave pe zi. Totuși, acest nivel rămâne mult sub media zilnică de dinaintea izbucnirii conflictului, la 28 februarie, când aproximativ 125 de nave traversau zilnic strâmtoarea.

Incidentele au stârnit îngrijorare marți, iar tarifele de transport pentru petroliere au început din nou să crească, au declarat surse din industria maritimă. Tariful mediu zilnic pentru încărcarea unui petrolier în interiorul Golfului a ajuns la aproape 300.000 de dolari pe zi, după ce scăzuse sub 200.000 de dolari pe zi săptămâna trecută, pe fondul creșterii numărului de traversări.

O altă navă transportatoare de GNL a făcut marți cale întoarsă după ce se îndrepta spre Strâmtoarea Ormuz, potrivit unor date separate de monitorizare a navelor furnizate de LSEG.