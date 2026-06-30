Emisarii lui Trump au ajuns în Qatar, dar nu vor avea discuții directe cu iranienii. Ce va face fiecare delegație

Qatarul, una dintre țările mediatoare în conflictul dintre Iran și Statele Unite, a precizat marți că nicio discuție directă între delegații acestora nu este planificată în următoarele zile în capitala Doha, unde președintele american Donald Trump și-a trimis emisarii Steve Witkoff și Jared Kushner pentru întâlniri cu mediatori, relatează agențiile France Presse și Agerpres.

Atât Washingtonul, cât și Teheranul au anunțat trimiterea unor oficiali în Qatar pentru a face să avanseze negocierile după semnarea memorandumului de înțelegere pentru încetarea focului ce a deschis o perioadă de negociere de 60 de zile în care cele două părți s-au angajat să soluționeze chestiunile cele mai conflictuale, în special dosarul nuclear iranian și sancțiunile impuse Iranului.

„Steve Witkoff și Jared Kushner sunt aici la Doha pentru întâlniri cu mediatori și responsabili qatarezi, iar discuțiile vor aborda ansamblul chestiunilor regionale, (…) inclusiv, desigur, negocierile cu Iranul, dar și Libanul”, a declarat Majed Al Ansari, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe qatarez.

Emisarii americani „nu sunt aici pentru negocieri cu iranienii”, nici „nu este programată vreo întâlnire directă între cele două părți în zilele următoarele”, la fel nu este programată nicio „reuniune la nivel înalt”, a clarificat același purtător de cuvânt.

Iranienii au venit pentru „discuțiile tehnice”

În ce privește partea iraniană, o „delegație tehnică efectuează deplasări dus-întors la Doha, în funcție de progresele negocierilor”, dar „în prezent nicio delegație de nivel înalt nu se află aici”, a adăugat oficialul qatarez. Discuțiile tehnice abordează puncte referitoare la dosarul nuclear iranian, chestiuni economice și de securitate, a mai precizat acesta.

Qatarul a refuzat inițial să își asume un rol de mediator între Iran și SUA, după ce infrastructuri militare americane de pe teritoriul său au fost ținta rachetelor și dronelor lansate de Iran ca represalii față de bombardamentele americano-israeliene. Totuși, de câteva săptămâni Qatarul joacă un rol mai activ în negocierile care sunt mediate în principal de Pakistan.

De partea sa, Iranul a transmis marți că „fără îndoială” se vor desfășura miercuri în Qatar discuții referitoare la activele sale înghețate în urma sancțiunilor, dar a negat la rândul său orice întâlnire directă cu SUA, chiar dacă delegații din ambele țări se află în emirat.

„Ceea ce ar trebui să se întâmple la Doha, fără îndoială mâine, sunt discuții cu partea qatareză” care privesc „deblocarea activelor iraniene înghețate”, a declarat presei purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, referindu-se la fondurile iraniene blocate în străinătate din cauza sancțiunilor americane și discutate în vederea încheierii unui acord de pace cuprinzător între Teheran și Washington.

Iranul este de mai multe decenii supus sancțiunilor americane, care i-au afectat economia și sistemul financiar, primele astfel de active externe fiind înghețate de SUA în urma Revoluției Islamice din 1979. Nu există date oficiale privind suma acestor active, dar presa iraniană a estimat-o recent că ar fi între 100 și 123 de miliarde de dolari. Iranul condiționează orice acord de pace final cu SUA de deblocarea măcar parțială a acestor active.