McDonald’s investește în liderii de mâine: noi oportunități pentru studenți și masteranzi prin programul YoungLead

Ai putea să începi cariera de manager chiar din facultate? Pentru studenții și masteranzii din România, răspunsul este „da”. McDonald’s continuă să demonstreze că investiția în tineri este o prioritate și lansează noi oportunități prin programul YoungLead, dedicat celor care își doresc să facă pasul spre un rol de leadership.

Peste 100 de roluri de management pentru generația tânără în 2025

La începului anului 2025, compania a creat 115 poziții noi de management în cadrul programului YoungLead, dintre care 70% sunt deja ocupate. În perioada următoare, McDonald’s continuă campania de recrutare, punând la dispoziție peste 30 de locuri disponibile în orașe precum București, Constanța, Cluj-Napoca sau Mediaș.

Aceste poziții reprezintă o oportunitate unică pentru studenți și masteranzi de a-și începe cariera direct într-un rol de coordonare, lucrând pentru un brand extem de cunoscut la nivel global. Participanții în programul YoungLead beneficiază de traininguri în restaurante, mentorat din partea unor lideri cu experiență și un traseu de dezvoltare care îi ajută să facă rapid trecerea de la teorie la practică. Astfel, pentru mulți participanți, YoungLead devine primul pas către o carieră solidă în management, cu un traseu de creștere clar și sprijin constant din partea echipei.

Investiția în tineri: burse, locuri de muncă și sprijin real

YoungLead este doar una dintre inițiativele prin care McDonald’s sprijină generațiile tinere. Doar în 2025, compania a alocat 243.000 de lei net pentru programul de burse McDonald’s Performers, oferite unui număr de 81 de angajați studenți ai companiei cu performanțe academice deosebite.

Pe lângă burse, compania creează constant oportunități de angajare. În prezent, peste 600 de studenți și masteranzi fac parte din echipele restaurantelor McDonald’s din toată țara, iar 45% dintre angajați au sub 25 de ani. Pentru mulți dintre aceștia, experiența acumulată aici – de la responsabilitatea de a coordona o echipă, până la dezvoltarea abilităților de comunicare și leadership – devine un punct de plecare solid pentru carierele lor.

O cultură organizațională deschisă pentru noile generații

McDonald’s în România dovedește că este mai mult decât un angajator de top: este un partener pe termen lung pentru tineri. Flexibilitatea programului de lucru, posibilitatea de a combina studiile cu jobul și traseele clare de dezvoltare fac din McDonald’s un angajator de încredere pentru tineri, unde contează atât experiența profesională, cât și comunitatea din jurul echipei.

Mai multe detalii despre programul YoungLead și despre beneficiile oferite pot fi găsite pe site-ul oficial: mcdonalds.ro/younglead.

Articol susținut de McDonald’s în România