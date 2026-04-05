Mecanismele culturii de consum și testele nucleare, în viziunea a cinci artiste

Artă textilă, pictură și instalații de mici dimensiuni ce abordează subiecte precum cultura de consum, căsnicia și testele nucleare sunt reunite în expoziția „Parcurs” a artistei Cuzina, care le are invitate pe Ana Bănică, Miva (Mihaela Lungu), Mihaela Moldovan (Vezentan) și Lumi Mihai.

Cuzina (Cristina Toma) prezintă la Alert Studio din București un proiect care explorează evoluția artistică, versatilitatea și libertatea de expresie prin intermediul mai multor medii vizuale și conceptuale. În fapt, în lucrările expuse sunt reflectate parcursurile artistice fluide, în continuă transformare, ale tuturor artistelor.

Cuzina a absolvit în 2004 la Universitatea Națională de Arte din București, secția Tapiserie, unde a studiat sub îndrumarea profesoarei Olga Birman. Ulterior a finalizat studiile de master în Arte Vizuale în aceeași universitate, avându-l profesor pe Marin Gherasim.

