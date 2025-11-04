Meciul de box dintre Jake Paul și Gervonta Davis a fost anulat de Netflix

Gervonta „Tank” Davis și Jake Paul, fotografiați pe 23 septembrie 2025 la un eveniment organizat pentru promovarea luptei, FOTO: Leonardo Fernandez / Getty images / Profimedia Images

Netflix și compania de promovare a galelor de box Most Valuable Promotions (MVP) au anunțat că meciul de box dintre Jake Paul și Gervonta „Tank” Davis, programat inițial pentru vineri, 14 noiembrie, nu va mai avea loc, relatează Variety.

Evenimentul, care urma să se desfășoare la Kaseya Center din Miami, fusese planificat să fie transmis în direct la nivel mondial pe Netflix. MVP a precizat că intenționează totuși să organizeze un meci principal pentru Jake Paul – influencerul digital devenit boxer profesionist – undeva în cursul anului 2025, tot pentru a fi difuzat în streaming pe Netflix.

În urmă cu un an, Netflix a transmis în direct meciul lui Paul împotriva lui Mike Tyson, care a doborât recorduri de audiență și a ajuns la un număr de spectatori pe minut estimat la 108 milioane de persoane din întreaga lume. Potrivit companiei de streaming, confruntarea Paul-Tyson a fost cel mai urmărit eveniment sportiv difuzat vreodată pe platformă.

Site-ul Netflix a căzut de mai multe ori în timpul partidei și a întâmpinat dificultăți tehnice încă de dinaintea acesteia din cauza numărului uriaș de spectatori.

De ce a anulat Netflix noul meci al lui Jake Paul

Anunțul privind anularea meciului Paul-Davis vine după ce Davis a fost dat în judecată săptămâna trecută într-un nou caz presupus de violență domestică.

ESPN a relatat că fosta iubită Courtney Rossel l-a acuzat pe Davis într-un proces civil de vătămare, vătămare în formă agravată, lipsire de libertate, răpire și provocare intenționată de suferință emoțională.

Calvin Ford, antrenorul lui Davis, a declarat pentru USA Today că procesul intentat boxerului este „o prostie” și a spus despre sportiv că „e foarte bine”.

„Totul e în regulă. Tocmai de aceea încercăm să aflăm ce se întâmplă”, a adăugat el.

Davis fusese acuzat anterior într-un caz separat de violență domestică de către o altă fostă iubită. Acel dosar a fost clasat în luna august. Potrivit CBS News, Davis se află în prezent sub supraveghere judiciară, după ce a pledat vinovat într-un caz de fugă de la locul unui accident rutier, faptă ce a avut loc în 2020.