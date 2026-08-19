Medic rezident de 28 de ani, găsit mort la Spitalul Universitar de Urgență București

Un medic rezident, care desfăşura stagiul de pregătire în cadrul Spitalului Universitar de Urgență București, a fost găsit mort miercuri, 19 august, anunță reprezentanții unității medicale. Potrivit Poliției, bărbatul a căzut de la etaj.

„Spitalul Universitar de Urgență București confirmă că, în cursul zilei 19 august 2026, un medic rezident care desfășura un stagiu de pregătire în cadrul unității noastre a decedat în urma unui act suicidar”, a anunțat Spitalul Universitar de Urgență București, într-un comunicat.

„Conducerea spitalului transmite condoleanțe familiei și colegilor și își exprimă regretul pentru această pierdere. Circumstanțele și cauzele producerii acestui tragic eveniment sunt în atenția autorităților competente. Din respect pentru familia îndoliată, spitalul nu va face alte comentarii”, a mai anunțat unitatea medicală.

Anunțul Poliției Capitalei

Poliția a fost sesizată pe acest caz în jurul orei 12.00.

„La data de 19 august 2026, în jurul orei 12.00, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Secția 17 Poliție au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat s-ar fi precipitat de la un etaj superior al unui spital, din Sectorul 5. La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiști din cadrul subunității care au delimitat și au asigurat zona”, a anunțat Poliția Capitalei, într-un comunicat.

De asemenea, spune poliția, și un echipaj de prim ajutor aflat în proximitate a intervenit pentru salvarea bărbatului.

„În pofida eforturilor depuse de medici, aceștia au declarat decesul bărbatului, în vârstă de aproximativ 28 de ani. În urma verificărilor efectuate, a reieșit faptul că persoana în cauză s-ar fi precipitat de la un etaj superior”, a mai anunțat Poliția Capitalei.

În acest moment se fac verificări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs acest incident. Cazul urmează să fie preluat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri.

Trupul neînsuflețit urmează să fie transportat la Institutul Național de Medicină Legală, pentru necropsie.