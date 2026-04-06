Medic ucis în locuința lui, în București. Filmul crimei. Detalii ale procurorilor

O femeie de 39 de ani este principalul suspect în cazul medicului anestezist de 72 de ani, ucis şi incendiat în apartamentul său din București. Ea a fost reţinută şi urmează să fie dusă în faţa instanţei cu propunere de arestare. Anchetatorii au refăcut filmul crimei și prezintă detalii despre acest caz.

Medicul de 72 de ani a fost găsit mort după un incendiu izbucnit în apartamentul său din Sectorul 3 al Capitalei, în seara de 31 martie. Anchetatorii au stabilit că bărbatul fusese înjunghiat înainte ca locuinţa să fie incendiată.

Potrivit Antena 3, suspectă de crimă este menajera medicului, care ar fi recunoscut fapta, însă le-a spus anchetatorilor că a fost legitimă apărare. Aceasta le-a spus anchetatorilor că bărbatul consumase alcool, a devenit agresiv şi nu a lăsat-o să plece din locuinţă, moment în care situaţia a degenerat, potrivit Antena3, citând surse din anchetă.

Ea a fost reținută duminică, 5 aprilie, la cinci zile de la crimă.

„La data de 05.04.2026, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală împotriva unei femei în vârstă de 39 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de omor, distrugere și furt calificat”, a transmis luni Parchetul de pe lângă Tribunalul București, într-un comunicat.

Filmul crimei

Potrivit procurorilor, crima a avut loc pe 31 martie, în jurul orei 21.00, iar bărbatul a fost înjunghiat cu multiple lovituri de cuțit.

„În baza mijloacelor de probă administrate procurorii au reținut, în esență,

următoarea situație de fapt: La data de 31.03.2026, în jurul orei 21.00, aflându-se în locuința victimei (un bărbat în vârstă de 72 de ani), situată în mun. București, Sector 3, inculpata a folosit un cuțit pentru a înjunghia victima în mai multe zone ale corpului, provocându-i astfel multiple plăgi, printre care și o plagă toracică anterioară, cu interesarea inimii”, potrivit procurorilor.

Ulterior, femeia a sustras telefonul victimei, a incendiat apartamentul pentru a-și ascunde urmele și a părăsit locul faptei.

„La fața locului au intervenit pompierii, care au extras victima din locuință și au lichidat incendiul. În ciuda manevrelor de resuscitare aplicate, personalul medical a constatat decesul victimei. În urma investigațiilor efectuate pe parcursul a 5 zile, inculpata a fost identificată, iar cu ocazia percheziției domiciliare din data de 05.04.2026 aceasta a fost depistată la locuința sa din com. Ștefăneștii de Jos, jud. Ilfov”, au precizat procurorii.

Femeia a fost reținută pentru 24 de ore, iar în cauză a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București cu propunere de luare a măsurii arestării preventive pentru 30 de zile.

Medicul a lucrat la Spitalul Gomoiu, iar în ultimii 20 de ani a făcut parte din echipa Spitalului Lahovari. Cu trei zile înainte să fie ucis, îşi încheiase ultima gardă, potrivit Observator News.

