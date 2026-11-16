Medic urmărit penal după ce și-a atacat doi colegi în operație, numit șeful interimar al Clinicii de Chirurgie de la Spitalul Floreasca. „Nu a existat niciun element care să contraindice numirea”

La șase ani după un incident violent reclamat de opt medici, în care a fost acuzat că și-a atacat doi colegi cu instrumentele chirurgicale în timpul unei operații, medicul Sorin Păun a ajuns șeful interimar al Clinicii de Chirurgie Generală de la Spitalul Floreasca. Numirea a fost făcută de conducerea Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

O lună și jumătate de interimat, apoi alegeri

Universitatea de Medicină și Farmacie trebuia sa numească un șef interimar al Clinicii de Chirurgie după ce fostul șef de disciplină, Claudiu Ștefan Turculeț, a împlinit 70 de ani și a ieșit la pensie, a explicat rectorul UMF „Carol Davila” din București, Viorel Jinga, într-un dialog cu HotNews.

„Numirea interimară a fost la începutul anului universitar, înainte de 1 octombrie, pentru o lună și jumătate, până la organizarea alegerilor pentru desemnarea noului șef al clinicii.” Înaintea lui a fost Mircea Beuran, care de asemenea a lăsat locul liber după pensionare.

„În momentul în care șeful de disciplină iese la pensie au loc alegeri”, spune Viorel Jinga, în dialog cu HotNews.

„Săptămâna viitoare, pe 18 – 19 noiembrie vor fi alegeri pentru conducerea disciplinei. Se înscrie cine dorește și se fac alegeri”, adaugă rectorul UMF. „Nu știu exact cine candidează, nu știu cine va ieși.”

Cei care votează sunt chirurgii care sunt cadre didactice titulare. Apoi, UMF validează rezultatele acestor alegeri.

Sorin Păun „nu a avut nicio sancțiune disciplinară sau vreo plângere la UMF”

Hotnews l-a întrebat pe rectorul UMF cum explică numirea interimară a lui Păun cu toate că acesta este urmărit penal de acum 2 ani pentru „purtare abuzivă”, după ce și-a atacat colegii în timpul unei operații. Viorel Jinga afirmă că „nu a fost niciun element care să contraindice numirea interimară.” „Nu știu să vă spun, pentru că noi la universitate nu am făcut o analiză a cazului, nu am primit vreo plângere. Au trecut și niște ani de atunci”, adaugă rectorul Jinga.

Viorel Jinga mai spune, în dialogul cu HotNews, că „la nivel de universitate nu a existat nicio sancțiune disciplinară împotriva lui, iar numirea s-a făcut după criteriile stabilite în statutul universității. La UMF, la comisia de etică, el nu a avut nicio sancțiune disciplinară. Nu am avut niciun motiv să nu îl numim. Asta din punctul de vedere al UMF. Doar la spital dacă a avut ceva, nu știu exact.”

Surse medicale spun, pentru HotNews, că Păun intenționează să își depună candidatura la începutul săptămânii viitoare.

Principalele criterii, spune rectorul UMF, sunt gradul didactic cel mai înalt, iar dacă sunt mai mulți candidați cu același grad didactic, următorul criteriu este vechimea cea mai mare. „Se aplică la toate disciplinele”, explică Viorel Jinga.

„Avem 2.100 de cadre didactice, nu știu la fiecare ce dosar are. Este prezumția de nevinovăție. Un dosar este una și o decizie a instanței este alta. Noi nu putem, pe baza unui dosar, să luăm o decizie”, mai spune Viorel Jinga.

Sorin Păun este conferențiar universitar la UMF „Carol Davila” și este căsătorit cu Diana Loreta Păun, medic endocrinolog și fost consilier prezidențial pe probleme de sănătate în mandatul lui Klaus Iohannis.

„Aici nu e treaba spitalului”

Sorin Păun este șeful Clinicii de Chirurgie, unde numirile sunt făcute de UMF, dar „nu este șef de secție la nicio secție de chirurgie. Fiind cadru didactic, l-a numit UMF șeful clinicii de Chirurgie Generală”, spune managerul spitalului Floreasca, Bogdan Zidaru, într-un dialog cu HotNews.

Zidaru mai spune că, chiar dacă Păun va candida săptămâna viitoare la alegerile pentru șefia Clinicii de Chirurgie Generală, „sunt alegeri pe care le organizează Universitatea de Medicină și Farmacie. Aici nu e treaba spitalului”.

„Probabil l-au numit pe dumnealui fiind cel mai mare grad universitar din clinica de la noi. Din câte știu, dânsul are grad de conferențiar și sunt mai mulți cu acest grad, iar tocmai din acest motiv se face concurs. Mai multe informații pe tema aceasta vă poate oferi UMF”, a adăugat managerul Spitalului Floreasca.

Spitalul Floreasca are trei secții de Chirurgie Generală care compun Clinica de Chirurgie Generală.

Urmărit penal pentru „purtare abuzivă”

Sorin Păun, chirurg la Spitalul de Urgenţă Floreasca, este urmărit penal pentru purtare abuzivă din anul 2024, fiind acuzat că, în timpul unei operaţii din martie 2020, şi-a atacat doi colegi din echipa operatorie „într-un acces de furie”. Cei doi colegi atacați sunt Ştefania Manolescu, pe atunci medic rezident, şi Bogdan Gaspar.

Echipa de la Floreasca opera o pacientă în vârstă de 86 de ani, diagnosticată cu tumoră la colon şi care avea şi virusul hepatitei C.

Chirurgul Sorin Păun a fost acuzat că a scos electrocauterul din plaga pacientei aflate pe masa de operație şi a înțepat-o pe Ştefania Manolescu, pe atunci medic rezident, provocându-i o rană sângerândă.

„Într-un moment de nervozitate dus până la extrem, dr. Păun a scos electrocauterul din pacient şi m-a lovit cu acesta peste mâna stângă, provocându-mi o rană sângerândă. În timpul actului operator, dr. Păun m-a lovit atât pe mine, cât şi pe dr. Gaspar de câteva ori şi cu pensa peste mâini”, scria medicul rezident Ştefania Manolescu în plângerea înaintată în anul 2020 conducerii spitalului.

Întrucât pacienta pentru care fusese folosit electrocauterul era pozitivă la virusul hepatitei C, medicul atacat a raportat evenimentul responsabilului de medicina muncii, fiind îndrumat către Institutul de Boli Infecţioase Matei Balş pentru prescrierea unui tratament profilactic.

Spitalul Floreasca nu l-a sancționat pe dr. Păun

Incidentul s-a petrecut pe data de 6 martie 2020, fiind reclamat la acea vreme de opt medici, dintre care doi chirurgi şi şase rezidenţi.

Patru ani mai târziu, în martie 2024, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a anunțat începerea urmăririi penale împotriva lui Sorin Păun, pentru „purtare abuzivă”.

Chirurgul nu a fost sancționat în niciun fel de Spitalul Floreasca. În 2024, după începerea urmăririi penale, conducerea unității medicale a anunțat că acest lucru „nu echivalează cu trimiterea în judecată penală”. Spitalul mai spunea atunci că până la stabilirea vinovăției „printr-o hotărâre definitivă a instanței de judecată, orice persoană este considerată nevinovată”.

Incidentul din anul 2020 nu a fost primul în care a fost implicat Sorin Păun. În 2016, 22 de medici de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Floreasca și-au înaintat demisiile și l-au acuzat pe chirurg, pe atunci managerul spitalului, că afectează calitatea actului medical și le adresează injurii, scria ziarul Libertatea. Cei 22 de medici și-au retras demisiile după ce Păun a demisionat de la conducerea spitalului în urma unei discuții cu ministrul Sănătății de la acea vreme, Vlad Voiculescu.