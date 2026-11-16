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Actualitate

Medic urmărit penal după ce și-a atacat doi colegi în operație, numit șeful interimar al Clinicii de Chirurgie de la Spitalul Floreasca. „Nu a existat niciun element care să contraindice numirea”

Alina Neagu
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La șase ani după un incident violent reclamat de opt medici, în care a fost acuzat că și-a atacat doi colegi cu instrumentele chirurgicale în timpul unei operații, medicul Sorin Păun a ajuns șeful interimar al Clinicii de Chirurgie Generală de la Spitalul Floreasca. Numirea a fost făcută de conducerea Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

  • Informația că Sorin Păun a fost numit șeful interimar al Clinicii de Chirurgie Generală de la Spitalul Floreasca a fost confirmată, pentru publicul HotNews, atât de managerul Spitalului de Urgență Floreasca, Bogdan Zidaru, cât și de rectorul „UMF” Carol Davila, profesorul Viorel Jinga. 
  • Ce spune Zidaru, Jinga și cel numit, Sorin Păun.